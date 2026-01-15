Vào đầu năm 2025, lễ ăn hỏi của Phương Nhi và Minh Hoàng được tổ chức kín đáo tại quê nhà Thanh Hóa. Sau khi làm dâu nhà tỷ phú, người đẹp gen Z sống kín tiếng và đóng băng các tài khoản mạng xã hội. Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 23-24/1 sắp tới.

Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Á hậu Phương Nhi đã nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 2002 lộ diện rạng rỡ, mặc trang phục đơn giản đi thử váy cưới. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng rần rần nghi vấn cô đi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới với doanh nhân Minh Hoàng. Tuy nhiên thực tế đây là khoảnh khắc cũ khi nàng hậu gen Z đi thử đồ để tham gia sự kiện thời trang.

Khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi đi thử váy cưới được netizen quan tâm. Nguồn: @baogiocuoiphuongnhi

Đây là khoảnh khắc cũ khi người đẹp gen Z đi thử đồ cho sự kiện thời trang. Nguồn: @baogiocuoiphuongnhi

Mỗi lần xuất hiện cùng Minh Hoàng hoặc gia đình chồng, Á hậu Phương Nhi đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Tháng 8/2025, cô cùng nửa kia góp mặt tại một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Đến tháng 11/2025, cặp đôi tiếp tục được bắt gặp cùng nhau xem concert của G-Dragon tại Hà Nội. Được biết, Phương Nhi là người hâm mộ nam ca sĩ này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Suốt khoảng một năm qua, cả hai lựa chọn lối sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện ở chốn đông người và gần như không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Sau lễ ăn hỏi cách đây một năm, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sẽ tổ chức đám cưới tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Đi soi sao đi

Sau khi kết hôn, người đẹp dành phần lớn thời gian cho cuộc sống gia đình, đồng thời đồng hành và hỗ trợ chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Đến tháng 10/2025, Công ty Cổ phần Vin New Horizon chính thức được thành lập với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký thành lập, bà Phạm Thu Hương - phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nắm giữ 32% cổ phần. Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm hai con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh cùng con gái Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ. Phần cổ phần còn lại, chiếm 65%, thuộc về Tập đoàn Vingroup.

Sau khi làm dâu nhà hào môn, người đẹp tập trung cho cuộc sống hôn nhân đồng thời hỗ trợ chồng kinh doanh. Ảnh: Tổng hợp

Thiếu gia Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, Minh Hoàng từng theo học tại British International School Hanoi (BIS Hanoi) - một trong những trường quốc tế danh tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Đây là ngôi trường nổi tiếng với môi trường giáo dục tốt, hiện đại và mức học phí thuộc top cao, đồng thời cũng là nơi theo học của con em nhiều gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh, người nổi tiếng và giới doanh nhân.

Minh Hoàng từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm. Đến tháng 8/2024, Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF. Đây là chuyên về mua bán và cho thuê ô tô điện do ông Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 7/2024, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Phạm Nhật Minh Hoàng cũng đang là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD, trong đó 100 triệu USD là danh mục đã đầu tư kế thừa từ Vingroup và 50 triệu USD dự kiến giải ngân trong 3 - 5 năm tới. Phạm Nhật Minh Hoàng nắm 5% cổ phần của VinVentures.