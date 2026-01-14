Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng là thiếu gia Minh Hoàng sẽ diễn ra. Trước thềm ngày trọng đại, những thông tin liên quan đến cặp đôi đều thu hút sự chú ý. Vẫn giữ phong cách kín tiếng quen thuộc, Á hậu Phương Nhi và chồng không lộ diện và cũng không trực tiếp chia sẻ bất kì chi tiết nào liên quan đến hôn lễ. Phương Nhi "đóng băng" các trang mạng xã hội còn Minh Hoàng cài đặt chế độ riêng tư.

Cho đến mới đây, netizen phát hiện thiếu gia Minh Hoàng có thay đổi mới lạ. Theo đó, trên Instagram cá nhân của Minh Hoàng bất ngờ xuất hiện dòng chữ "Hà Nội, 29/1/2026". Dòng chữ này được đặt ở phần tiểu sử, nhìn vào là thấy ở trang cá nhân Minh Hoàng, các bài đăng còn lại vẫn ở chế độ giữ kín. Đây chính là động thái mới nhất của chồng Phương Nhi trước ngày cưới. Netizen thắc mắc, "lót dép" chấm hóng ngày 29/1 sắp tới sẽ là ngày đặc biệt gì của anh.

Không phải Hà Nội hay Thanh Hoá, Phương Nhi và chồng tổ chức lễ cưới tại một trong những khu resort lớn của tập đoàn nhà chú rể. Lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra trong 2 ngày 23/1, 24/1 tới.

Trang cá nhân của thiếu gia Minh Hoàng bất ngờ xuất hiện dòng chữ địa điểm, thời gian khiến nhiều người tò mò (ảnh: Instagram nhân vật)

Chồng Á hậu Phương Nhi sống kín tiếng, tài khoản mạng xã hội đặt ở chế độ riêng tư (ảnh: MXH)

Thiếu gia Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, Minh Hoàng từng theo học tại British International School Hanoi (BIS Hanoi) - một trong những trường quốc tế danh tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Đây là ngôi trường nổi tiếng với môi trường giáo dục tốt, hiện đại và mức học phí thuộc top cao, đồng thời cũng là nơi theo học của con em nhiều gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh, người nổi tiếng và giới doanh nhân.

Minh Hoàng từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm. Đến tháng 8/2024, Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF. Đây là chuyên về mua bán và cho thuê ô tô điện do ông Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 7/2024, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Phạm Nhật Minh Hoàng cũng đang là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD, trong đó 100 triệu USD là danh mục đã đầu tư kế thừa từ Vingroup và 50 triệu USD dự kiến giải ngân trong 3 - 5 năm tới. Phạm Nhật Minh Hoàng nắm 5% cổ phần của VinVentures.