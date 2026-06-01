Phương Nga xin lỗi Hoa hậu Tiểu Vy, phản ứng khi bị chê "thái độ"

Mới đây, trên Threads xuất hiện bài viết tỏ thái độ không hài lòng, bức xúc với Á hậu Phương Nga. Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu khi Phương Nga đăng một video nhảy trên TikTok sử dụng một đoạn nhạc bị cho là là sản phẩm tạo ra bằng AI (AI cover/AI vocal). Một tài khoản sau đó vào bình luận với ý nhắc nhở rằng việc sử dụng các sản phẩm âm nhạc AI có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và chất xám của nghệ sĩ.

Thay vì bỏ qua, Phương Nga đã trực tiếp phản hồi: "Nhưng thì sao ấy bạn nhỉ?". Câu trả lời ngắn gọn này nhanh chóng gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng nàng hậu có thái độ thách thức, chưa thực sự nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Khi làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, Phương Nga tiếp tục giải thích dưới phần bình luận. Phương Nga viết: "Mọi người cứ bảo là thách thức, nhưng mà bạn ơi bạn tìm lại clip đấy đi, chính chủ gỡ xuống rồi mà bạn. Còn mỗi đường hình thôi mà".

Phương Nga đăng clip đu trend nhưng vướng vào tranh cãi bị cho là dùng nhạc AI

Phương Nga cho biết cô không thách thức mà chỉ muốn giải thích rõ câu chuyện

Giữa lúc tranh cãi ngày càng lan rộng trên Threads, Phương Nga đã chính thức lên tiếng làm rõ. Cô cho biết câu chuyện thực tế đã được giải quyết từ trước nhưng một số bài đăng chỉ cắt một phần nội dung nên khiến dư luận hiểu theo hướng tiêu cực. Phương Nga viết: "Đăng bài thì cap đầy đủ giùm ạ, hai bên đã giải thích rồi, bạn ấy cũng xin lỗi vì comment không liên quan khi clip kia đã tắt nhạc, mình cũng xin lỗi vì đã căng thẳng".

Theo chia sẻ của Phương Nga, sau khi trao đổi, cả cô và tài khoản để lại bình luận đều đã giải thích rõ quan điểm cũng như gửi lời xin lỗi đến đối phương. Người đẹp cho rằng việc chỉ lan truyền một phần nội dung cuộc trò chuyện đã khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn thực tế.

Khi bị đăng đàn trên Threads nói thái độ, đáp trả cư dân mạng thì Phương Nga nhanh chóng lên tiếng cho rằng sự việc chỉ là hiểu nhầm và đã giải quyết xong

Không chỉ đối diện với những ý kiến chỉ trích về thái độ, Phương Nga còn bị kéo vào các cuộc so sánh nhan sắc với Hoa hậu Tiểu Vy. Một tài khoản mạng xã hội thẳng thắn nhận xét rằng Tiểu Vy nổi bật hơn ngoài đời và cho rằng Phương Nga thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Cô còn bị cộng đồng mạng chê khuyết điểm ở mắt. Đáp lại bình luận này, Phương Nga bất ngờ nhắc tên Tiểu Vy và gửi lời xin lỗi. Nàng hậu viết: "Em không ạ, em cũng phải xin lỗi Vy vì mọi người cứ lấy câu em từng trả lời phỏng vấn để nói em nọ ấy chị. Còn em bị cận thị nặng nên mắt em lồi ạ".

Chia sẻ của Phương Nga nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng cô đang cố gắng giải thích những hiểu lầm xoay quanh mình cũng như không muốn bị gắn vào các cuộc so sánh với Tiểu Vy. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng nhận xét việc liên tục đáp trả các bình luận trái chiều vô tình khiến nàng hậu trở thành tâm điểm tranh luận trên Threads. Hiện những động thái mới nhất của Phương Nga vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bài viết bàn tán về Á hậu Phương Nga cũng đã bị xóa hoặc ẩn đi.

Phương Nga thẳng thắn cho biết từng xin lỗi Tiểu Vy

Đây là lần hiếm hoi Phương Nga đáp trả những ý kiến cư dân mạng nói về mình

Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Vy và Phương Nga?

Hoa hậu Việt Nam 2018 được xem là một trong những mùa giải quy tụ dàn thí sinh “nặng ký” bậc nhất. Năm đó, Top 5 chung cuộc gồm Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Hồng Tuyết và Nguyễn Thị Thúy An. Chung cuộc, Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu, còn Phương Nga dừng chân ở vị trí Á hậu 1 - danh hiệu “suýt chạm tay” đến vương miện.

Sau Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2018. Dù sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, không hoàn toàn phù hợp với tiêu chí nóng bỏng, gợi cảm thường thấy tại cuộc thi nhưng cô vẫn ghi dấu ấn khi lọt Top 10 chung cuộc, một thành tích được đánh giá cao ở thời điểm đó.

Song song với việc học, Phương Nga xây dựng hình ảnh MC truyền hình qua các chương trình như Cà phê sáng , Cuộc sống tươi đẹp (VTV3) hay Bữa trưa vui vẻ (VTV6). Cô được xem là một trong những nàng hậu theo đuổi hình ảnh vẻ đẹp tri thức rõ nét. Khi được hỏi lý do lựa chọn công việc MC thay vì tận dụng lợi thế quảng cáo, cô từng chia sẻ: "Để là một người mãi mãi đi đóng quảng cáo, mãi mãi đi bán vẻ đẹp thì nó sẽ không bền. Bởi vì nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới ở lại”. Phát ngôn này của cô từng gây bão trên MXH, khiến nhiều người tán thành.

Phương Nga xây dựng hình ảnh nàng hậu tri thức

Cách đây không lâu, Tiểu Vy vướng tranh cãi có phát ngôn chưa khéo khi xuất hiện ở sự kiện. Khi đó, Phương Nga và Tiểu Vy lại bị đặt lên bàn cân so sánh. Tiểu Vy từng lên tiếng đáp trả khi bị nói là "bình hoa di động", cô chia sẻ: "Bình hoa phải đẹp thì người ta mới cắm hoa. Mình phải đẹp, phải có tài năng, khả năng để chứng minh cho người ta thấy mình vào được dự án đó. Tôi có đi casting mà, có thể hiện cho đạo diễn thấy. Tôi có tài chứ không phải chỉ đẹp. Thực ra là tôi đang cố gắng cho mọi người thấy là mình có tài ở trong việc diễn xuất chứ không phải bình hoa di động hay không".

Tiểu Vy và Phương Nga nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh

Ảnh: FBNV