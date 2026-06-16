Quyết định khiến Hiền Hồ vướng tranh cãi

Sau thời gian khá kín tiếng, Hiền Hồ gây chú ý đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Ngay lập tức, diện mạo hiện tại của Hiền Hồ trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Cho0 đến mới đây, trong một livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, Hiền Hồ bất ngờ thừa nhận "dao kéo". Không né tránh những thắc mắc về ngoại hình, nữ ca sĩ thẳng thắn tiết lộ bản thân vừa thực hiện chỉnh sửa phần mũi.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hiền Hồ gây chú ý với sống mũi cao hơn, gương mặt sắc sảo và thần thái có phần khác biệt so với trước đây. Đặc biệt ở những góc chụp cận mặt, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ trông lạ lẫm đến mức suýt không nhận ra. Loạt ảnh mới nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc hiện tại của Hiền Hồ.

Hiền Hồ xuất hiện với phần mũi có phần sưng hơn trước, cô thừa nhận sửa mũi (Nguồn: @bongtruyenthong)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một số ý kiến lại cho rằng gương mặt của nữ ca sĩ hiện tại có phần cứng hơn trước. Sau nhiều lần chỉnh sửa, visual hiện tại của Hiền Hồ dường như đã thay đổi, khiến tổng thể diện mạo trở nên khác biệt đáng kể. Một số cư dân mạng cũng cho rằng việc làm đẹp là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng cần cân nhắc để tránh lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ khiến gương mặt mất đi những nét riêng vốn có.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng ngoại hình mới của Hiền Hồ đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội. Mỗi hình ảnh được nữ ca sĩ đăng tải đều nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận bàn tán về sự thay đổi trên gương mặt.

Nhan sắc hiện tại của Hiền Hồ khiến netizen tranh cãi

Hiền Hồ từng công khai can thiệp dao kéo để cải thiện dung mạo

Cuộc sống hiện tại của Hiền Hồ

Hiền Hồ là một trong những thí sinh nổi bật tại mùa giải Giọng hát Việt 2017, cô dừng chân ở vị trí Á quân và nhanh chóng xây dựng chỗ đứng riêng trong showbiz. Hiền Hồ nhanh chóng cho ra mắt nhiều sản phẩm để lại ấn tượng như: Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại, hay bản song ca nổi tiếng Cưới nhau đi cùng Bùi Anh Tuấn. Nữ ca sĩ từng là gương mặt được săn đón ở các sân khấu lớn, gameshow truyền hình, lễ trao giải và từng bước được xếp vào nhóm nữ ca sĩ solo nổi bật của Vpop thế hệ mới.

Tuy nhiên, đến năm 2022, Hiền Hồ bị gọi tên vào bê bối tình ái. Từ đó, hành trình sự nghiệp và hình ảnh cô xây dựng trước đó cũng bị sụp đổ. Đến hiện tại, sau hơn 4 năm diễn ra ồn ào, Hiền Hồ vẫn phải trả giá, chưa thể lấy lại những gì từng có.

Ồn ào đời tư khiến sự nghiệp của Hiền Hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Hiền Hồ có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước khi xảy ra ồn ào. Nữ ca sĩ vẫn duy trì việc đi hát nhưng chủ yếu là ở các sân khấu phòng trà hoặc sự kiện nhỏ, tần suất không quá dày đặc như trước đây. Những show diễn của cô xuất hiện rải rác, mang tính duy trì hơn là bùng nổ hay phủ sóng. Dù đã có những sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt, nhưng hiệu ứng mà Hiền Hồ nhận về vẫn chưa thể so sánh với thời kỳ trước. Các dự án không tạo được độ lan tỏa mạnh, cơ hội cô trở lại các sân khấu lớn như trước kia vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh âm nhạc, Hiền Hồ lại gây chú ý khi thường xuyên lộ diện trên sân pickleball, bộ môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ yêu thích. Cô góp mặt trong nhiều giải đấu và được nhận xét là một "pick thủ" khá nổi bật. Hiền Hồ vẫn thường xuyên đi du lịch sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ.... nhìn chung dù không còn đi hát nhiều như trước nhưng cuộc sống xa hoa của cô cũng không khác là mấy.

Về đời tư, Hiền Hồ cũng kín tiếng hơn. Cách đây không lâu, cô từng bị bắt gặp có những khoảnh khắc thân thiết bên một chàng trai trên sân pickleball, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trước những bàn tán này, nữ ca sĩ không lên tiếng.

Hiền Hồ trở lại showbiz nhưng vấp phải nhiều tranh cãi

Cô dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chơi thể thao

Ảnh: FBNV



