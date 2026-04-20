Vợ chồng Bình An - Phương Nga "chiếm sóng" thảm đỏ sự kiện thời trang

Tối ngày 19/4 vừa qua, giới mộ điệu thủ đô Hà Nội đã có dịp mãn nhãn trước một sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026 quy mô. Đêm hội thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời nổi tiếng trong giới giải trí. Nổi bật nhất trên hàng ghế đầu (front-row) chính là sự xuất hiện rạng rỡ của vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga.

Cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông nhờ màn "lên đồ" vô cùng đồng điệu. Bình An hướng tới hình ảnh quý ông lịch lãm, năng động khi diện thiết kế áo polo tông màu trung tính. Trong khi đó, Phương Nga tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế với vẻ ngoài thanh lịch, yêu kiều. Nàng hậu chọn một thiết kế váy dáng dài thướt tha, khoe trọn nét đẹp đài các, nhẹ nhàng. Xuyên suốt sự kiện, cặp đôi không ngừng tương tác và trao nhau những ánh nhìn tình tứ, mang đến một bầu không khí vô cùng ngọt ngào.

Bên cạnh sức hút từ dàn khách mời, linh hồn của sự kiện – bộ sưu tập Xuân Hè 2026 – đã thực sự chinh phục người xem. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “đá băng mát lạnh”, bộ sưu tập mang đến một giải pháp "giải nhiệt" hoàn hảo cho mùa hè oi bức. Các thiết kế đã khéo léo cân bằng giữa tính thời trang và tính ứng dụng thực tế. Từng trang phục đều hướng tới sự thoải mái tối đa, sử dụng chất liệu thoáng khí, mỏng nhẹ, cực kỳ phù hợp với thời tiết nhiệt đới.

Điểm sáng của sự kiện không chỉ dừng lại ở những sải bước trên sàn runway mà còn ở không gian trải nghiệm độc đáo. Khách mời được trực tiếp đến các khu vực tương tác để tự tay kiểm tra độ nhẹ, khả năng co giãn và cảm nhận bề mặt chất liệu. Cách tiếp cận mới mẻ này phản ánh xu hướng thời trang hiện đại: không chỉ đẹp qua hình ảnh quảng bá mà cốt lõi nằm ở cảm giác dễ chịu khi trực tiếp sử dụng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, một buổi tọa đàm chuyên sâu đã diễn ra. Các chuyên gia nhận định thời trang ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ, trang phục giờ đây đóng vai trò như một cầu nối bền chặt giữa thương hiệu và khách hàng thông qua trải nghiệm thực tế.

Đặc biệt, sự kiện đã khép lại đầy cảm xúc và thăng hoa khi đơn vị tổ chức và ra mắt bộ sưu tập vinh dự đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam, đánh dấu một bước tiến rực rỡ trong hành trình sáng tạo và phục vụ người tiêu dùng.