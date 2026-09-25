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Phượng hoàng 'khủng' nổi bật giữa biển người ở Đà Lạt

Thái Lâm,
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TPO - Hàng chục nghìn người dân và du khách chen chân tại Quảng trường Lâm Viên và các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng để xem rước đèn Trung thu. Trong đó mô hình phượng hoàng cao khoảng 5 m, dài 10 m trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý.

Dòng người chen chân xem rước trung thu tại quảng trường.
Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 1.

Biển người chen chân xem rước trung thu tại quảng trường.

Tối 24/9, bất chấp mưa liên tục, hàng chục nghìn người dân và du khách vẫn đổ về Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt để hòa vào không khí hội rước đèn Trung thu.

Khi đoàn rước bắt đầu di chuyển, tiếng trống dồn dập hơn. Các đoàn lân, sư, rồng nối nhau từ khu vực cáp treo xuống Quảng trường Lâm Viên, sau đó di chuyển quanh hồ Xuân Hương.

Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 2.

Người dân che ô, mặc áo mưa xem hội.

Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 3.
Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 4.
Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 5.

Mô hình phượng hoàng 'khủng' nổi bật giữa dòng người.

Để những mô hình này xuất hiện trong đêm hội, các đơn vị phải thực hiện nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, tạo khung, trang trí đến vận chuyển và lắp đặt.

Đơn vị thi công mô hình phượng hoàng khổng lồ cho biết để hoàn thiện mô hình này, hơn 30 nghệ nhân đã mất hơn một tháng thực hiện.

Tại đêm hội, trẻ em háo hức dõi theo từng đoàn biểu diễn. Nhiều em tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đặc biệt, trong khi phụ huynh vừa quan sát vừa chụp ảnh cho con.

Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 6.

Đoàn rước trung thu di chuyển để biểu diễn và phát lồng đèn cho trẻ em.

Không chỉ có quy mô lớn, chương trình năm nay còn tạo điểm nhấn bằng những mô hình có kích thước ấn tượng, góp phần mang đến một không gian Trung thu sôi động cho người dân và du khách.

Với trẻ nhỏ, đó là những phút giây được hòa mình vào tiếng trống, đoàn rước và sắc màu lễ hội. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp để cùng nhau xuống phố, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phượng hoàng khổng lồ tỏa sáng tại lễ hội Đà Lạt 2026 thu hút Hàng nghìn du khách - Ảnh 7.

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Theo Tiền phong Copy link 25/09/2026 10:00 (GMT +7)
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