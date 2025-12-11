Phùng Khánh Linh được chọn mở màn với mini-concert chuẩn quốc tế

Sau nhiều mùa tổ chức tại TP.HCM và trở thành một hoạt động âm nhạc quen thuộc của giới trẻ phía Nam, GENfest chính thức mở rộng ra Hà Nội với phiên bản mới mang tên GENfest Presents MBILLION. Đây là chuỗi mini-concert dành riêng cho từng nghệ sĩ, được đầu tư theo định hướng chất lượng quốc tế nhưng vẫn giữ tinh thần gần gũi với cộng đồng người hâm mộ.

GENfest từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các đêm diễn sôi động và không gian âm nhạc đậm tính trải nghiệm. Việc thương hiệu này mở rộng ra Hà Nội là bước đi được nhiều khán giả mong đợi, nhất là khi GENfest trở lại năm 2025 với cấu trúc mới: tập trung vào từng nghệ sĩ nội địa thay vì mô hình lễ hội quy mô lớn.

So với các festival phổ biến trên thị trường, MBILLION được xây dựng theo hướng trải nghiệm dành riêng cho từng nghệ sĩ. Sân khấu, visual, thiết kế không gian và phần âm nhạc đều được “đo ni đóng giày” theo từng concept album. Trước giờ biểu diễn, khu triển lãm album và các hoạt động tương tác mở cửa từ buổi sáng, tạo thành một ngày trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ.

Phiên bản đầu tiên của GENfest Presents MBILLION diễn ra tại TP.HCM vào ngày 22/11 với dàn nghệ sĩ gồm HIEUTHUHAI, B Ray, Low G, RHYDER, JSOL và Pháp Kiều. Mỗi nghệ sĩ sở hữu một set diễn kéo dài khoảng 45 phút, được dàn dựng theo phong cách mini-concert và tạo nên cảm giác như bước qua nhiều “vũ trụ âm nhạc” khác nhau trong cùng một đêm.

Thành công này khiến câu hỏi “Khi nào MBILLION ra Hà Nội?” được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng. Poster chính thức của chặng Hà Nội vừa được công bố đã thu hút sự chú ý, đánh dấu một sự kiện âm nhạc mới ngay đầu năm 2026.

Trong lần Bắc tiến này, cái tên được chọn để mở màn là Phùng Khánh Linh. Quyết định gây chú ý bởi nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi kiên định theo đuổi phong cách City Pop – Synth-pop trong thị trường nhạc Việt.

Từ hình ảnh “cô bé hạt tiêu” ở The Voice 2015, Phùng Khánh Linh dần khẳng định cá tính riêng với ba album phòng thu, nhiều sáng tác được đánh giá cao và bản hit “Hôm nay tôi buồn” quen thuộc với khán giả trẻ. Việc cô đứng ở vị trí mở màn MBILLION Hà Nội được xem là bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc nhiều thử nghiệm của mình.

Tại MBILLION Hà Nội, Phùng Khánh Linh sẽ trình diễn một set gồm những ca khúc đại diện cho nhiều thời kỳ trong sự nghiệp, từ thế giới CITOPIA đặc trưng City Pop cho đến những bản phối mạnh mẽ và gai góc hơn của thời kỳ Giữa một vạn người.

Toàn bộ setlist được phối mới cùng live-band để tạo sự liền mạch giữa các màu sắc khác nhau. Cách xây dựng này giúp những ca khúc quen thuộc có diện mạo mới, đồng thời nhấn mạnh sự thay đổi trong tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ ở giai đoạn hiện tại.

Chịu trách nhiệm xây dựng tổng thể trình diễn là Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh, người từng tham gia chỉ đạo nhiều sân khấu lớn như WeChoice Awards hay các minishow thuộc GENfest 2024. Với triết lý “mỗi nghệ sĩ là một tác phẩm”, sân khấu MBILLION được tinh chỉnh theo tinh thần của album thay vì sử dụng một layout cố định.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, MBILLION hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ và fan. Từ tương tác trên sân khấu đến các hoạt động trước giờ diễn, chương trình ưu tiên tạo ra trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cho người hâm mộ – đặc điểm tạo nên bản sắc của GENfest trong nhiều năm qua.

Ngay khi công bố, MBILLION Hà Nội đã ghi nhận lượng quan tâm lớn. Vé vòng Private Sale và Blind Sale đều bán hết trong thời gian ngắn, cho thấy nhu cầu lớn đối với mô hình mini-concert hiện đại nhưng vẫn gần gũi này.

Sự kiện được kỳ vọng mở đầu cho một năm sôi động của thị trường live-music và là dấu mốc mới cho phong trào mini-concert tại Việt Nam.