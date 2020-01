Phúc tướng sinh tài lộc, chỉ cần 3 chỗ này đầy đặn thì tiền tài mỗi ngày mỗi tăng, sau 35 tuổi cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc nhưng được trời ban phúc tướng và biết giữ gìn thì càng càng thăng hoa rực rỡ. Trong số những phúc tướng, thì phúc tướng trên mặt là dễ nhận ra nhất. Nhân tướng học có nói, phúc tướng là chỉ những chỗ đầy đặn, có da có thịt, đặc biệt là 3 vị trí này. Nếu như phụ nữ nào sợ mũm mĩm thì hãy thay đổi ý định nhé, phúc tướng này sẽ sinh ra nhiều tài lộc. Chỉ cần 3 vị trí này đầy đặn thì cuộc sống khổ mấy cũng vượt qua được, càng lớn tuổi càng kiếm được nhiều tiền. Sau 35 tuổi, những người sở hữu phúc tướng này không chỉ xây dựng cuộc sống viên mãn mà còn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cùng xem đó là 3 vị trí nào nhé!



Má đầy đặn

Trên gương mặt, má được xem là có liên quan đến tài lộc. Vì vậy, trong nhân tướng học, nếu như vùng má đầy đặn và mũm mĩm thì người đó sẽ thu hút được nhiều tài vận. Phụ nữ sở hữu vùng má trũng và mỏng sẽ khiến cho người thân lo lắng, phận đời gặp nhiều trắc trở không được may mắn. Ngược lại vùng má càng căng, càng mũm mĩm thì cuộc sống càng thăng hoa rực rỡ. Đối với những người làm kinh doanh, phúc tướng này sẽ giúp cho họ gặp được nhiều đối tác tiềm năng, bên cạnh đó còn thu hút nhiều quý nhân đến giúp đỡ. Bước vào giai đoạn trung vận, đặc biệt là sau 35 tuổi, những người này sẽ sở hữu trong tay khối tài sản to lớn, cuộc sống viên mãn từ tình đến tiền.

Cằm đầy đặn

Trong nhân tướng học, cằm cũng được xem là một biểu tượng phước lành. Cằm càng đầy đặn thì phước lành càng nồng hậu, những người sở hữu đặc điểm này thường không lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngoài ra, những người sở hữu cằm đầy đặn rất mạnh mẽ và kiên định, bất kể là phụ nữ hay đàn ông đều có khả năng tạo dựng cơ ngơi vững chắc ổn định, bên cạnh đó còn tìm được cơ hội để ngày càng phát triển, nâng cuộc sống lên tầm cao mới. Tử vi học có nói, những người sở hữu tướng cằm này sau 35 không thành Rồng cũng thành Phượng. Đặc biệt đối với phụ nữ, họ không những tự mình tạo dựng cơ ngơi vững chắc mà còn giống chồng xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cả nhà hưng thịnh giàu có.

Mông đầy đặn

Trong nhân tướng học, mông biểu tượng cho sự may mắn và giàu có, phụ nữ sở hữu mông đầy đặn không những tốt trong việc sinh nở mà về nhân tướng học cũng tận hưởng được nhiều phước lành. Mông càng đầy đặn thì sẽ gặp được nhiều vận may, sự nghiệp hay hôn nhân đều được quý nhân phù trợ hết mực. Về mặt thẩm mỹ, nhiều phụ nữ thích sở hữu chiếc mông đầy đặn để có được thân hình quyến rũ. Về mặt nhân tướng, mông đầy đặn không chỉ giúp bản thân thu hút nhiều tài vận mà cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, sau 35 tuổi, những người này sẽ tận hưởng mọi thứ thật viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, phúc đức mỗi ngày mỗi nồng hậu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)