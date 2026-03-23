Phúc Anh khoe sắc trong bộ ảnh tại Hà Giang, chia sẻ về loạt dự định mới

Sau hành trình dài xuyên Việt, dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” của ca sĩ Phúc Anh đã khép lại một chặng đường quan trọng, để lại nhiều dấu ấn không chỉ trong âm nhạc mà còn ở góc độ văn hóa và cộng đồng. Từ những bản làng xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc đến các vùng đất ít được biết đến, mỗi điểm dừng chân đều trở thành chất liệu sống động, góp phần định hình phong cách sáng tác và tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phúc Anh cho biết điều khiến cô tự hào nhất không nằm ở thành tích hay sự chú ý của công chúng, mà là việc nhận ra “lý tưởng và sứ mệnh” trong con đường âm nhạc mình theo đuổi. Với cô, hạnh phúc không chỉ đến từ thành công, mà còn hiện hữu ngay cả trong những khó khăn, bởi đó là lựa chọn mà bản thân chủ động bước vào. Chính nhận thức này giúp nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng tích cực trong suốt chặng đường dài.

Không ít khán giả đánh giá “54 Dân Tộc Việt Nam” là cột mốc lớn trong sự nghiệp của Phúc Anh. Bản thân cô cũng thừa nhận dự án đã thay đổi mình, đặc biệt trong cách nhìn về nghệ thuật và đời sống. Âm nhạc, theo cô, không thể tách rời trải nghiệm con người. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đều trở thành chất liệu sáng tạo, được kể lại qua lăng kính cá nhân. Từ đó, nữ ca sĩ dần chuyển hướng từ việc theo đuổi những mục tiêu cụ thể sang tập trung “gieo nhân”, làm tốt nhất trong khả năng và buông bỏ kỳ vọng về kết quả.

Sau khi hoàn tất chặng đầu của dự án, Phúc Anh cho biết cô và ê-kíp đang tạm thời nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý, chặng 2 của “54 Dân Tộc Việt Nam” đã được chuẩn bị từ trước và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Khác với giai đoạn đầu thiên về khám phá vùng miền, hành trình mới sẽ tập trung nhiều hơn vào các đô thị lớn, đồng thời tiếp tục khai thác giá trị truyền thống dưới góc nhìn hiện đại.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của nghệ sĩ trong việc lan tỏa giá trị tích cực. Theo cô, nghệ thuật là con đường nhanh và hiệu quả để chạm đến cảm xúc công chúng. Từ hội họa, văn chương đến âm nhạc, mỗi lĩnh vực đều có thể trở thành phương tiện chữa lành và truyền cảm hứng. Với riêng mình, Phúc Anh lựa chọn dùng tiếng hát và câu chuyện cá nhân để kết nối với khán giả.

Một trong những ký ức đáng nhớ nhất của cô trong hành trình vừa qua là khoảnh khắc gặp gỡ một em nhỏ tại Na Mèo (Thanh Hóa). Hành động em bé dành tiền ăn sáng để tặng lại cho cô đã để lại nhiều suy ngẫm, giúp nữ ca sĩ nhận ra giá trị của sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống.

Trong năm 2026, Phúc Anh tiết lộ sẽ lần lượt phát hành album thuộc dự án “54 Dân Tộc Việt Nam”, đồng thời tiếp tục kết hợp âm nhạc với các hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm cá nhân, cùng chiêm nghiệm về thiên nhiên, con người và đời sống, sẽ tiếp tục được phản ánh trong các sản phẩm sắp tới.

Không đặt nặng việc định vị bản thân là một ca sĩ hay người hoạt động xã hội, Phúc Anh cho biết cô muốn giữ tinh thần “làm việc và phụng sự” một cách tự nhiên. Với nữ nghệ sĩ, hành trình phía trước không chỉ là sự tiếp nối của âm nhạc, mà còn là quá trình lan tỏa những giá trị tích cực điều mà cô xem là cốt lõi của nghệ thuật.

