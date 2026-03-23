Lùm xùm tại sự kiện khai trương cửa hàng flagship của Tiffany ở Bắc Kinh những ngày qua đã vô tình kéo cái tên Chương Tử Di trở lại tâm điểm tranh cãi. Từ một sự cố tưởng chừng chỉ là lệch vị trí đứng, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy thành cuộc tranh luận về C vị trong giới giải trí Hoa ngữ, đồng thời làm dấy lên làn sóng đào lại loạt khoảnh khắc nữ minh tinh này nhiều lần lộ rõ thái độ ngay trên sóng.

Sự việc bắt đầu từ phần cắt băng khánh thành, nơi ban đầu Đường Yên được xếp đứng ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, khách mời được mời lên theo thứ tự từ đại sứ thương hiệu đến đại diện khu vực, và cuối cùng là đại diện toàn cầu vị trí thuộc về Chương Tử Di. Vấn đề phát sinh khi Đường Yên không đứng đúng vị trí đối xứng như dự kiến, mà chọn đứng cạnh Trương Nhược Quân, khiến bố cục ban đầu bị phá vỡ. Dù MC nhiều lần ra hiệu điều chỉnh, sự thay đổi chỉ diễn ra rất nhẹ, dẫn đến việc khi Chương Tử Di xuất hiện, cô buộc phải đứng lệch sang một bên.

Trong các đoạn video lan truyền trên mạng, Chương Tử Di xuất hiện với biểu cảm khá nghiêm, ánh mắt bị nhận xét là “khó chịu thấy rõ”. Đặc biệt, khi Chung Sở Hy đứng gần tạo cảm giác “song C”, thái độ lạnh lùng của cô càng bị soi kỹ. Cuối cùng, phía thương hiệu phải tạm dừng quy trình để sắp xếp lại vị trí và chụp lại hình ảnh chính thức.

Từ một khoảnh khắc ngắn ngủi, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành tranh luận lớn. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Chương Tử Di không hài lòng là điều dễ hiểu, bởi với tư cách đại diện toàn cầu, cô vốn dĩ có vị thế cao hơn các đại diện khu vực. Thứ tự được phía Tiffany xác nhận sau đó, Chương Tử Di đứng đầu, tiếp đến là Đường Yên, Trương Nhược Quân và các đại sứ phần nào củng cố lập luận này.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên gay gắt không nằm ở vị trí đứng, mà là thái độ. Ngay sau sự kiện, hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện, cho rằng nữ diễn viên “luôn mang vẻ mặt không vui”, thậm chí bị gắn mác “nhỏ nhen, khó gần”. Không ít ý kiến chỉ trích gay gắt: có thể chấp nhận ngoại hình thay đổi, nhưng không thể chấp nhận việc luôn thể hiện sự khó chịu ra mặt. Theo họ, trong môi trường giải trí vốn đề cao EQ, việc liên tục có thái độ rõ rệt như vậy sẽ dễ khiến khán giả mất thiện cảm.

Chính từ đây, loạt khoảnh khắc cũ của Chương Tử Di bị đào lại. Từ những lần lộ rõ biểu cảm khi đồng nghiệp phát biểu, đến những ánh nhìn bị cho là “lườm nguýt” ngay trên sóng trực tiếp, tất cả được xâu chuỗi thành một hình ảnh nhất quán: một minh tinh không ngại thể hiện cảm xúc thật, dù là tích cực hay tiêu cực.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng đây chính là điểm đặc trưng của Chương Tử Di. Khái niệm vui buồn đều thể hiện rõ lên mặt được dùng để mô tả cô, một người không che giấu cảm xúc, không gượng ép bản thân phải “diễn” sự vui vẻ. Trong các buổi phỏng vấn hay sự kiện, khi gặp tình huống không thoải mái, cô sẵn sàng để lộ sự khó chịu thay vì giả vờ hòa nhã. Với một số khán giả, điều này lại mang đến cảm giác chân thật hiếm có trong giới giải trí.

Có phân tích cho rằng sự tự tin để của Chương Tử Di đến từ thành tựu chuyên môn của cô với tư cách là người đạt đủ các giải thưởng danh giá hàng đầu trong điện ảnh Hoa ngữ và là thành viên ban giám khảo trọn đời của Oscar, khiến cô không cần phải dựa vào việc chiều lòng người khác để duy trì vị thế.

Dù vậy, ranh giới giữa “thẳng thắn” và “thiếu tinh tế” vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Từ sự cố Tiffany, câu hỏi một lần nữa được đặt ra: liệu Chương Tử Di đang sống thật với cảm xúc của mình, hay đơn giản là chưa đủ khéo léo trong cách thể hiện trước công chúng?

Hiện tại, phía thương hiệu không đưa ra phản hồi trực tiếp, còn bản thân các nghệ sĩ liên quan cũng giữ im lặng. Tuy nhiên, làn sóng tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy chỉ một ánh nhìn hay một biểu cảm thoáng qua cũng đủ để biến một minh tinh hàng đầu trở thành tâm điểm soi xét của dư luận.