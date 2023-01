Phú Quốc vươn mình tới ngôi vị "điểm đến mới của thế giới"

"Thiên đường" nổi danh trong nước và quốc tế



Năm 2022, Phú Quốc đón gần 5,1 triệu lượt khách, tăng trưởng 134% so với năm 2021 và xấp xỉ năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19. Năm 2022 cũng được coi là năm "đại thắng" khi Phú Quốc gặt hái hàng loạt danh hiệu danh giá như "Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới" do World Travel Awards (WTA) 2022 trao tặng, hay 10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á của tạp chí Conde Nast Traveller và nằm trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn.

Phú Quốc, Việt Nam có mặt trong danh sách giải thưởng hạng mục thế giới của World Travel Awards.

Nhìn vào biểu đồ lượng khách của Phú Quốc năm 2016-2019, có thể thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, khi thành phố này đón gấp 5 lần lượng khách, từ chưa tới 1 triệu lượt đến hơn 5 triệu lượt khách. Đặc biệt, năm 2020, trong bức tranh u ám của đại dịch, Phú Quốc vẫn đón tới 3,5 triệu lượt khách, vượt qua cả những "tượng đài" du lịch như Đà Nẵng, Phuket (Thái Lan) và Maldives.



Phú Quốc cũng nổi danh là điểm đến được yêu thích bởi khách thượng lưu trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế theo dạng hộ chiếu vaccine, nhiều chuyên cơ đưa tỷ phú Lào cùng gia đình đến Phú Quốc. Năm 2019, khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được nữ tỷ phú Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah lựa chọn là nơi tổ chức siêu đám cưới 7 ngày đêm.

Lý giải sức hút của Phú Quốc, truyền thông quốc tế và giới chuyên gia khẳng định "đảo ngọc" đang hội đủ 3 yếu tố thiên nhiên trác tuyệt, hạ tầng du lịch luôn được làm mới và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp một cách toàn diện.

Điểm đến mới của thế giới

"Phú Quốc là một điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở Châu Á, nhưng chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu. Chúng tôi dự đoán các đề cử và giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển cho điểm đến quan trọng này khi ngày càng có nhiều thương hiệu và sản phẩm được thu hút để phát triển tại hòn đảo", ông Graham Cooke – Chủ tịch WTA nhận định.

Đúng như những gì WTA vinh danh, Phú Quốc là hòn đảo hiếm có ở Việt Nam sở hữu những "đặc ân" của thiên nhiên như vị trí trong vùng vịnh Thái Lan, thời tiết quanh năm ôn hòa và gần như 365 ngày nắng ấm.

Phú Quốc là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí.

Phú Quốc có nhiều loại hình vui chơi, giải trí đặc trưng như tour thăm đảo; các môn thể thao như ca nô nước, chèo kayak, trekking Vườn quốc gia, lặn ngắm san hô… Song chỉ từng đó, sản phẩm du lịch ở Phú Quốc chưa thể xứng tầm với những "đặc ân" của mẹ thiên nhiên. Minh chứng là trước năm 2016, lượng khách du lịch đến với "đảo ngọc" chưa khi nào đạt 1 triệu lượt.



Từ năm 2016, Phú Quốc liên tục chuyển mình. Một bước đột phá phải kể đến là mở rộng nhà ga sân bay Phú Quốc vào năm 2018, nâng công suất lên 4 triệu khách mỗi năm. Hòn đảo cũng liên tục chào đón các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu như Sun Group, Vingroup, BIM Group… tới đầu tư, kiến tạo. Phú Quốc dần lột xác thành "điểm nóng" du lịch với đa dạng khu vui chơi giải trí đẳng cấp và hệ thống khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực và thế giới, để rồi nhanh chóng trở thành Thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Chỉ riêng Sun Group, trong 6 năm đầu tư tại Phú Quốc với khát vọng "làm đẹp những vùng đất", tập đoàn này đã kiến tạo một hệ sinh thái du lịch đồng bộ từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tới bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở phía nam đảo. Trong đó, nhiều công trình đã trở thành biểu tượng của du lịch Phú Quốc như cáp treo Hòn Thơm đạt 3 kỷ lục thế giới, công viên giải trí Sun World Phu Quoc, Thị trấn Hoàng Hôn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…

Kiss The Stars - Show diễn trên màn biển lớn bậc nhất châu Á chính thức ra mắt vào ngày 23/12/2022.

Cuối năm 2022, Sun Group đã ra mắt Kiss The Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao, show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn bậc nhất châu Á ở Thị trấn Hoàng hôn. Được sản xuất bởi ECA2, công ty đứng sau 60 show diễn đa phương tiện đình đám tại 17 quốc gia, Kiss The Stars hội tụ nhiều công nghệ tiên phong trên thế giới. Đặc biệt trong đó là sân khấu nước lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống 3 vòm chiếu. Show diễn cho phép mỗi khán giả trở thành chính nhân vật trong câu chuyện, cùng lên chuyến tàu du hành qua đa chiều không gian và thời gian, với sự biến hóa khôn lường của khung cảnh, hiệu ứng nước, lửa, laser, ánh sáng…



Trở lại Thị trấn Hoàng Hôn trong quý I, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một vùng đất nhộn nhịp của lễ hội và sự kiện, khi Sun Group giới thiệu Cầu Hôn. Được thiết kế bởi "Đại sứ văn hóa Italy" Marco Casamonti, cây cầu là một kiệt tác kiến trúc trên mặt biển trong sự tổng hòa của kết cấu và nghệ thuật. Hai nhánh cầu mỗi nhánh dài 400m tựa như hai dải lụa mềm vươn mình ra giữa trùng khơi, xích lại gần mà không chạm vào nhau và ranh giới bé nhỏ ấy sẽ "đón" mặt trời lúc hoàng hôn đẹp nhất vào khoảng Giáng sinh hàng năm.

"Sun Group không chỉ làm đẹp những vùng đất mà còn đem lại sự giàu có cho những vùng đất mà tập đoàn đầu tư. Đối với Phú Quốc, Sun Group đang đầu tư mạnh nhất trong khu vực dịch vụ với những công trình mang đậm nét đẳng cấp, đa dạng, phong phú, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước", ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc chia sẻ.

Cầu Hôn sẽ được ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn trong quý I năm nay, hứa hẹn trở thành công trình biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.

Tính đến năm 2022, Phú Quốc có 286 dự án đầu tư du lịch, chiếm tới 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh Kiên Giang. Trong tương lai không xa, những công trình nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp hàng đầu thế giới, những lễ hội và sự kiện bùng nổ tiếp tục được hội tụ về "đảo ngọc" của Việt Nam. Hơn cả "Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới", Phú Quốc khẳng định mình với vị thế thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng hấp dẫn, sang trọng hơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế./.