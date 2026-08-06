Phụ nữ thông minh sau chia tay không bận trả thù, họ khiến người rời đi phải "trả giá"

Trong bóng đá đỉnh cao, không hiếm những câu chuyện chia tay rồi tái hợp. Thế nhưng chuyện tình của tiền vệ Enzo Fernández và Valentina Cervantes lại được nhắc đến nhiều không chỉ vì cái kết bất ngờ, mà còn bởi cách người phụ nữ trong câu chuyện lựa chọn đối diện với tổn thương.

Cuối năm 2024, khi Enzo Fernández – nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina và bản hợp đồng trị giá 121 triệu euro của Chelsea bất ngờ thông báo muốn kết thúc mối quan hệ với Valentina Cervantes sau nhiều năm gắn bó, không ít người tin rằng đó là dấu chấm hết. Nhưng chỉ vài tháng sau, chính Enzo lại là người chủ động tìm cách hàn gắn, còn Valentina chỉ đồng ý với một điều kiện duy nhất: "Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, nhưng sẽ không có lần thứ ba".

Từ người phụ nữ lặng lẽ rời đi đến màn tái hợp khiến nhiều người bất ngờ

Enzo Fernández và Valentina Cervantes quen nhau từ khi còn rất trẻ. Họ cùng trải qua những năm tháng Enzo chưa nổi tiếng, đồng hành qua hành trình từ Argentina đến Benfica rồi Chelsea. Hai người có với nhau hai con là Olivia và Benjamin.

Cuối tháng 10/2024, Valentina bất ngờ xác nhận trên Instagram rằng cả hai quyết định tạm xa nhau. Trong thông báo, cô không trách móc hay đổ lỗi cho Enzo mà chỉ viết rằng họ sẽ luôn là gia đình vì các con và mong mọi người không tạo thêm mâu thuẫn.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Valentina tiết lộ cuộc chia tay đến rất bất ngờ. Theo cô, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Enzo nói rằng anh muốn sống một mình. Nhiều nguồn tin tại Argentina cũng cho biết Enzo muốn trải nghiệm quãng thời gian tuổi trẻ mà anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ vì lập gia đình quá sớm, dù bản thân chưa từng công khai xác nhận chi tiết này.

Sau khi chia tay, Valentina đưa hai con trở về Argentina. Thay vì xuất hiện với hình ảnh đau khổ hay liên tục lên tiếng trên mạng xã hội, cô tập trung cho công việc, ký hợp đồng với công ty quản lý mới, tham gia các hoạt động thời trang và xây dựng hình ảnh cá nhân. Sự thay đổi tích cực của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Argentina.

Cùng thời điểm đó, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng có cầu thủ tuyển Argentina chủ động nhắn tin làm quen với Valentina trong khoảng thời gian hai người chia tay. Điều đó cũng khiến người đàn ông "có không giữ" đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, chính Valentina sau này phủ nhận việc có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ đồng đội nào của Enzo, đồng thời cho biết những tin đồn ấy đã bị thổi phồng.

Đầu năm 2025, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại London và đón năm mới bên các con. Đến tháng 2, Valentina xác nhận họ đã quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Sau đó, Enzo cũng đăng ảnh gia đình và công khai chúc mừng sinh nhật bạn đời trên mạng xã hội, gần như xác nhận việc tái hợp.

Trong một cuộc trò chuyện phát sóng tháng 6/2025, Valentina thừa nhận việc quay lại không hề dễ dàng. Cô nói: "Cơ hội thứ hai luôn có thể dành cho bất kỳ ai, bởi chúng ta đều là con người và đều có thể mắc sai lầm. Nhưng sẽ không có cơ hội thứ ba hay thứ tư". Cô cũng cho biết sau quãng thời gian xa nhau, cả hai đều trưởng thành hơn và hiểu nhau nhiều hơn trước.

Người tiếc nuối thường không phải là người níu kéo

Điều khiến câu chuyện của Enzo và Valentina được nhắc đến nhiều không nằm ở việc họ chia tay hay tái hợp, mà ở cách Valentina bước qua biến cố.

Khi bị đặt vào hoàn cảnh bất ngờ, cô không lựa chọn kể khổ hay biến câu chuyện riêng thành một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Cô giữ sự tôn trọng dành cho cha của các con, tiếp tục công việc, chăm sóc bản thân và xây dựng cuộc sống mới.

Có lẽ chính sự bình tĩnh ấy mới là điều khiến nhiều người đồng cảm.

Trong tình yêu, không ít người nghĩ rằng khi bị bỏ rơi, cách duy nhất để giữ một mối quan hệ là níu kéo hoặc cố gắng chứng minh mình xứng đáng. Nhưng đôi khi, điều khiến một người nhìn lại lại không phải những lời cầu xin, mà là việc đối phương vẫn sống tốt, vẫn phát triển và không đánh mất giá trị của chính mình sau đổ vỡ.

Cũng vì vậy, câu chuyện của Valentina thường được chia sẻ như một góc nhìn về sự trưởng thành hơn là một "bí quyết giữ đàn ông". Điều khiến cô trở nên hấp dẫn hơn sau chia tay không chỉ là ngoại hình hay sự nghiệp, mà còn là cách cô giữ được lòng tự trọng và sự điềm tĩnh.

Về phía Enzo Fernández, việc cả hai tái hợp cũng cho thấy không phải mọi cuộc chia tay đều là dấu chấm hết. Nhưng chính Valentina đã nói rất rõ: cơ hội thứ hai có thể tồn tại, còn cơ hội thứ ba thì không.

Có lẽ, thông điệp đáng nhớ nhất từ câu chuyện này không phải là làm thế nào để khiến một người quay lại, mà là khi một mối quan hệ rạn nứt, điều mỗi người cần giữ trước tiên vẫn là giá trị của chính mình. Đôi khi, người khiến đối phương tiếc nuối nhất không phải người cố níu kéo, mà là người đủ mạnh mẽ để bước tiếp nếu cuộc đời buộc họ phải làm vậy.