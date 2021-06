Phụ nữ thời 4.0: “Công nghệ giúp tôi cân bằng cuộc sống gia đình và công việc trong những ngày giãn cách xã hội”

Không còn tất bật mỗi sáng đưa con đi học và đến công sở làm việc, giờ đây, việc của tôi là ở nhà chăm con, lo ăn uống cho cả nhà và làm việc online. May mắn thay, nhờ thường xuyên cập nhật công nghệ nên sau khi ở nhà toàn thời gian, tôi vẫn sắp xếp được mọi việc khá ổn thỏa với sự giúp đỡ của chiếc smartphone.



Để hạn chế tiếp xúc, cũng như tiết kiệm thời gian đi lại, hầu như tất cả mọi việc từ đi chợ, shopping, ăn uống, cafe… của cả gia đình đều được mua online hoàn toàn.

Sáng sớm tôi thường "đi chợ online" để kịp có thực phẩm nấu trong ngày. ZaloPay vừa có tính năng mua hàng và thanh toán trực tiếp trên Zalo nên tôi sử dụng thử. Điểm tiện lợi nhất là Zalo thì tôi cài sẵn rồi, không cần phải tải thêm ứng dụng, giờ chỉ cần vài thao tác là có thể mua sắm, thanh toán.

Big C đã có mặt trên Zalo OA

Trên Zalo, tôi tìm kiếm tài khoản chính thức (OA - Official Account) của Big C, rồi chọn "Quan tâm" siêu thị Big C gần nhà mình. Từ đó, tôi bắt đầu đặt hầu như mọi loại hàng hoá, từ đồ tươi sống như trái cây, rau củ, thịt-cá-trứng, đến đồ chế biến sẵn như bánh mì, bánh ngọt… hay dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ khô... Tôi có thể order một lần các nhu yếu phẩm cho cả gia đình, rồi chọn thanh toán bằng ZaloPay. Thanh toán không tiền mặt vừa yên tâm, vừa không lo nguồn tiền mặt trong nhà bị cạn kiệt.

Ngoài Big C, các cửa hàng cà phê như Highlands, Trung Nguyên,... cũng có tài khoản trên Zalo. Nếu là ngày bình thường, tôi sẽ đặt Highlands Coffee trước tại nhà và ghé quán lấy trên đường đi làm, không phải xếp hàng hay chờ đợi mất thời gian.

Tôi chọn thanh toán bằng ZaloPay được tích hợp ngay trong Zalo

Sau khi ăn sáng, hai vợ chồng bắt đầu làm việc vào đúng 8h30 như hằng ngày, trong khi con gái sẽ bắt đầu tập viết, đọc truyện, vẽ tranh và chơi game theo thời khóa biểu.

Trưa tôi tranh thủ vừa nấu ăn vừa dạy con làm một vài món đơn giản. Bé có vẻ rất hứng thú khi được phụ giúp mẹ. Không chỉ con gái mà chồng tôi cũng "đảm đang" thấy rõ sau khi ở nhà cùng nhau. Giờ đây trong lúc tôi nấu nướng, giặt giũ thì anh cũng xung phong rửa chén, đổ rác, quét nhà. Có lẽ đây là niềm vui mà gia đình tôi đạt được bên cạnh những nỗi lo lắng trong những ngày chống dịch.

Ngoài các bữa ăn chính, thỉnh thoảng tôi order thức uống bên ngoài để thay đổi khẩu vị. Nhà tôi thường ưu tiên những món ăn healthy như sinh tố, nước trái cây, nhằm gia tăng sức đề kháng mùa dịch.

Trưa nay tôi dùng Baemin, đặt cho cả nhà 3 ly nước ép. Con tôi thường uống nước cam nhiều đường, trong khi tôi chọn nước ép bưởi, chồng tôi uống nước ép cà rốt. Nếu không đặt thức uống, chúng tôi sẽ tự pha cà phê để bắt đầu cho giờ làm việc buổi chiều.

Không chỉ đặt đồ ăn và đi chợ, tôi cũng thường xuyên mua sắm online các mặt hàng thời trang, sách báo trên các ứng dụng thương mại điện tử. Mới đây, tôi cũng vừa đặt một bộ truyện tranh và bộ xếp hình mới cho con gái nhỏ để con giải trí trong những ngày giãn cách không được gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng vừa đặt mấy bộ đồ tập yoga để tập luyện, tăng cường thể lực.

Nhìn chung, việc ăn uống, mua sắm trong những ngày phải ngồi trong nhà không có gì khó khăn. Chỉ là mùa này không dám thuê người giúp việc theo giờ, do đó cả nhà phải chia nhau làm việc nhà. Hơn nữa, việc ở nhà nhiều cũng khiến con người dễ bực bội vì bí bách. Vì thế, chúng tôi phải thường xuyên nghĩ cách thư giãn và giải trí như xem phim, chơi cờ, tập thể dục… để giải tỏa. Nhưng bên cạnh sự bức bối, đây cũng là khoảng thời gian gia đình gần gũi và có nhiều thời gian dành cho nhau để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.