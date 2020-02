Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, trước khổ sau sướng, sau 35 tuổi nếu không thành mệnh phụ phu nhân thì cũng là cường nữ giàu có

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng lại được sinh vào thời khắc hoàng kim, được trời ban nhiều phước lành, quý nhân luôn bên cạnh phù trợ, giúp cuộc sống ngày một thăng hoa rực rỡ. Trong số những tháng âm lịch, có 3 tháng được xem là may mắn và hoàng kim. Phụ nữ nào sinh vào một trong tháng này thuở bé tuy có chút vất vả, khó khăn nhưng khi lớn lên lại gặt hái được nhiều thành công, càng làm việc càng thành công, hậu vận được tận hưởng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng phải trầm trồ, ghen tị. Cùng xem đó là tháng nào nhé!



Tháng 7 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 7 âm lịch thì có tính cách lạc quan, tích cực, họ sống hướng ngoại nên được mọi người yêu quý hết mực. So với những người khác, những người sinh vào tháng 7 không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng họ có bản lĩnh phi thường, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua được. Những người này thuở bé luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ vì sự thông minh vượt trội, đến khi lớn lên lại gặt hái được nhiều thành công. Những trắc trở, thử thách mà họ từng trải qua đều sẽ được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Sau 35 tuổi, những người này không những xây dựng được sự nghiệp thăng hoa mà còn kiếm được nhiều tiền, hậu vận ấm no sung túc.

Tháng 9 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 9 âm lịch có tính cách điềm đạm, thấu tình đạt lý và đặc biệt biết lắng nghe và chia sẻ. Những người này được trời ban nhiều phước lành, từ bé cũng đã gặp được nhiều may mắn, con đường học vấn suôn sẻ, gia đạo ấm êm hạnh phúc. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này tuy gặp không ít khó khăn nhưng họ lại có bản lĩnh vượt qua mọi thứ, cộng thêm tính cách tuyệt vời mà ngày càng tốt đẹp hơn, những khó khăn được giải quyết và có khả năng xây dựng mọi thứ thập toàn thập mỹ. Sau 35 tuổi, những người sinh vào tháng này sẽ có được cuộc hôn nhân viên mãn, bên cạnh đó họ còn được tận hưởng cuộc sống ấm no không thiếu thứ gì, tình thần đủ đầy, vật chất dồi dào không ai sánh bằng.

Tháng 12 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 12 âm lịch có tính cách cương trực, thẳng thắn và đặc biệt luôn nỗ lực cố gắng trong mọi hoàn cảnh để hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Những người này thường gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, họ cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này sẽ phải đối mặt với khó khăn, thử thách nhưng không đáng kể. Đến một giai đoạn nhất định, họ sẽ tìm được cơ hội để thăng hoa. Những người này thường không ham mê danh vọng nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành. Sau 35 tuổi, sự nghiệp của họ không những thăng hoa rực rỡ mà bản thân họ còn là người quyền lực, có nhiều tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)