Có một chuyện khá buồn cười ở tuổi ngoài 40: Ngày trước, ăn một bữa lẩu no căng, hôm sau nhịn bớt một chút là thấy người nhẹ nhõm. Bây giờ thì khác. Cơm vẫn ăn như thế, công việc vẫn bận rộn như thế, thậm chí có hôm còn chẳng ăn được mấy, vậy mà vòng bụng cứ nhích lên lúc nào không hay.

Tôi từng đứng trước gương, kéo chiếc quần jeans đã mặc suốt mấy năm mà vẫn không cài nổi cúc. Bực mình chứ! Trong đầu lập tức hiện lên một loạt câu hỏi: Hay tại mình ăn tối muộn? Hay dạo này ăn vặt nhiều quá? Hay đến tuổi này cứ phải chấp nhận bụng to?

Rồi tôi chọn cách đơn giản nhất mà nhiều chị em vẫn truyền tai nhau: Bỏ bữa tối.

Thực ra, nói là bỏ bữa chứ ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ mình sẽ ăn ít đi. Nhưng đến giờ cơm, nhìn cả nhà ăn uống, còn mình chỉ uống nước hoặc cố tìm việc gì đó làm cho quên đói, tôi mới thấy chuyện giảm cân không dễ chịu như tưởng tượng.

Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra: Sau tuổi 40, điều mình cần không chỉ là giảm cân, mà còn phải giữ được sức khỏe và sức lực của chính mình.

Vì sao ăn không nhiều mà vòng bụng vẫn tăng?

Tôi nghĩ đây là nỗi băn khoăn của không ít phụ nữ ngoài 40 tuổi. Hồi trẻ, chỉ cần ăn ít vài hôm là cân xuống. Bây giờ, có khi bỏ cả món mình thích, cân vẫn đứng yên, còn bụng thì chẳng chịu nhỏ đi.

Nhìn lại sinh hoạt hằng ngày mới thấy, nhiều khi mình không ăn nhiều nhưng lại ngồi quá lâu. Sáng vội đi làm, trưa ăn nhanh cho xong, chiều về lo cơm nước, dọn dẹp, chăm con. Đến lúc có thời gian cho bản thân thì đã mệt rũ, chỉ muốn nằm nghỉ. Chuyện tập tành cứ hẹn ngày mai rồi ngày mai nữa.

Tuổi tác cũng góp phần vào những thay đổi ấy. Khối cơ có xu hướng giảm dần nếu chúng ta ít vận động, khiến cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn. Với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự thay đổi nội tiết còn có thể khiến mỡ phân bố nhiều hơn quanh bụng.

Thế nên, không phải cứ thấy bụng to là phải ăn ít hơn nữa. Đôi khi, điều cần thay đổi lại là cách vận động, chất lượng giấc ngủ và cả những bữa ăn vốn bị chúng ta xem nhẹ.

Bỏ bữa tối, cân có thể giảm nhưng chưa chắc đã giảm được nhiều mỡ

Điều dễ khiến người ta tin vào việc nhịn ăn là cân nặng thường giảm khá nhanh trong những ngày đầu. Nhìn con số trên bàn cân đi xuống, ai mà chẳng vui!

Nhưng có một điều ít người để ý: Cân nặng giảm không có nghĩa toàn bộ phần cân mất đi đều là mỡ.

Khi ăn ít hơn, cơ thể sử dụng glycogen dự trữ trong gan và cơ bắp. Glycogen giữ nước, nên khi lượng dự trữ giảm, cơ thể cũng mất đi một phần nước. Vì vậy, cân nặng có thể xuống nhanh lúc đầu, dù lượng mỡ thực sự giảm không nhiều như mình nghĩ.

Nếu cứ ăn quá ít trong thời gian dài, cơ thể còn có nguy cơ mất cơ, đặc biệt khi khẩu phần thiếu protein và không có các bài tập giúp duy trì sức mạnh.

Điều này rất đáng lưu tâm với phụ nữ ngoài 40 tuổi. Mình đâu chỉ cần một vòng eo nhỏ hơn. Mình còn cần đủ sức đi làm cả ngày, leo vài tầng cầu thang không quá hụt hơi, cuối tuần đi chơi với gia đình mà không thấy mệt lả.

Giảm được vài cân nhưng người lúc nào cũng uể oải, chân tay yếu đi thì chưa chắc đã là kết quả đáng mừng.

Vậy phụ nữ ngoài 40 tuổi nên ăn tối thế nào?

Nếu vẫn muốn giảm cân, tôi nghĩ không cần phải biến bữa tối thành điều gì quá phức tạp.

Một bữa cơm gia đình bình thường vẫn có thể phù hợp: Một phần cá hoặc thịt nạc, thêm đĩa rau, một lượng cơm vừa với nhu cầu của mình. Nếu thích đậu phụ, trứng hay các món canh, cứ linh hoạt thay đổi. Điều quan trọng là khẩu phần phù hợp với tổng năng lượng cần thiết trong ngày, chứ không phải cứ ăn tối là sẽ tăng cân.

Nếu buổi trưa đã ăn quá ít, đừng cố nhịn tiếp chỉ vì muốn cân xuống nhanh. Ngược lại, nếu buổi tối thường ăn quá no, vừa ăn vừa xem điện thoại hoặc có thói quen ăn vặt liên tục sau bữa cơm, hãy bắt đầu điều chỉnh những điều đó.

Và xin đừng quên vận động. Tôi biết sau một ngày đi làm, lo cho con cái và nhà cửa, bảo chị em dành cả tiếng đồng hồ trong phòng tập là điều không dễ. Nhưng mình có thể bắt đầu bằng việc đi bộ sau bữa tối, tranh thủ đứng dậy vận động giữa giờ làm hoặc tập một vài bài sức mạnh đơn giản tại nhà.

Những việc nhỏ ấy không tạo ra kết quả ngoạn mục chỉ sau vài ngày, nhưng nếu duy trì đều đặn, chúng có thể giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe.

Người có bệnh nền, đang dùng thuốc ảnh hưởng đến đường huyết hoặc thường xuyên mệt mỏi khi nhịn ăn nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi áp dụng chế độ ăn hạn chế thời gian.





Đừng vì vòng bụng mà lúc nào cũng thấy mình có lỗi

Điều khiến phụ nữ ngoài 40 tuổi mệt mỏi đôi khi không chỉ là cân nặng, mà còn là cảm giác mình không còn đẹp như trước. Mặc chiếc váy cũ không vừa, nhìn ảnh chụp thấy bụng lớn hơn, nghe ai đó vô tình hỏi "Dạo này béo lên à?" cũng đủ khiến tâm trạng đi xuống.

Tôi hiểu vì sao nhiều người muốn giảm cân thật nhanh. Nhưng chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để lo cho gia đình, công việc và những người xung quanh. Chăm sóc bản thân cũng quan trọng, nhưng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc bỏ đói chính mình.

Nếu muốn giảm cân, hãy bắt đầu từ những điều vừa sức: Ăn uống đầy đủ hơn, bớt đồ uống có đường, vận động đều đặn, tập giữ cơ và ngủ đủ khi có thể. Cân nặng có thể giảm chậm hơn mong muốn, nhưng đó không có nghĩa là bạn đang thất bại.

Ở tuổi ngoài 40, tôi nghĩ mình vẫn có quyền muốn đẹp hơn, muốn mặc chiếc váy yêu thích và tự tin khi đứng trước gương. Nhưng tôi cũng muốn mình đủ khỏe để đi chơi, đi du lịch, làm việc và tận hưởng những năm tháng phía trước.

Vậy nên, nếu tối nay bạn đang định bỏ bữa chỉ vì sợ bụng to thêm, hãy thử nhìn lại xem cả ngày mình đã ăn uống thế nào, cơ thể có đang mệt không và liệu có cách nào phù hợp hơn.

Giảm cân là để sống dễ chịu hơn với cơ thể mình. Đừng biến nó thành lý do khiến mỗi bữa ăn đều trở thành một cuộc đấu tranh.