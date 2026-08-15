Bố mẹ bảo đừng chơi với ai thì chắc chắn có lý do: Câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng sau là bài học cần dạy con về tình bạn

Lee Se Young là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả yêu mến bởi khả năng diễn xuất tự nhiên và hành trình trưởng thành bền bỉ từ khi còn nhỏ. Cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn là một diễn viên nhí và từng ghi dấu ấn trong bộ phim đình đám “Nàng Dae Jang Geum”. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lee Se Young ngày càng khẳng định vị trí của mình bằng năng lực thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.





Lee Se Young (Ảnh: daum)

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy, nữ diễn viên từng có một trải nghiệm không mấy dễ chịu về tình bạn thời đi học. Câu chuyện từng được cô chia sẻ khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi lời cảnh báo của cha mẹ về một người bạn không phải là sự can thiệp vô lý. Đó có thể là điều cha mẹ nhìn thấy trước khi con kịp nhận ra.





"Đừng thân thiết với người bạn đó"





Sau khi trở nên nổi tiếng nhờ "Nàng Dae Jang Geum", Lee Se Young từng trở thành mục tiêu của một nhóm anti. Điều đáng nói, người tham gia và điều hành nhóm này lại chính là một người bạn mà cô vẫn thân thiết.





Cha mẹ Lee Se Young khi ấy đã xem máy tính của con và nhận ra điều bất thường. Họ nhẹ nhàng nói với cô: "Dạo này con đừng quá thân thiết với người bạn đó". Nhưng ở tuổi còn nhỏ, Lee Se Young không thực sự để tâm. Cô giả vờ như không nghe thấy lời cha mẹ.





Cho đến một ngày, bạn bè trong trường hỏi thẳng cô: "Bạn ấy tạo nhóm anti cậu, sao cậu vẫn chơi với bạn ấy?". Lúc này, Lee Se Young mới tìm đến người bạn kia để hỏi cho rõ. Câu trả lời khiến cô bất ngờ: "Đúng vậy, xin lỗi".





Nhưng điều đau lòng hơn là sau lời xin lỗi ấy, người bạn vẫn tiếp tục điều hành nhóm anti. Khi ấy, Lee Se Young mới thực sự hiểu rằng có những mối quan hệ tưởng là thân thiết nhưng bên trong lại không hề có sự chân thành.





Cách nhận biết một tình bạn lành mạnh





Có lẽ điều khiến câu chuyện này đáng suy ngẫm không nằm ở việc Lee Se Young từng bị bạn bè xa lánh, mà nằm ở lời cảnh báo của cha mẹ. Cha mẹ đã nhìn thấy điều gì đó trước con. Nhưng con trẻ thường có một đặc điểm: rất dễ tin rằng bạn bè hiểu mình hơn cha mẹ.





Ở tuổi đi học, một lời rủ rê của bạn có thể quan trọng hơn một lời khuyên của bố mẹ. Một người bạn thân có thể trở thành người mà trẻ chia sẻ gần như mọi chuyện. Vì thế, khi cha mẹ nói “đừng chơi với bạn ấy”, trẻ rất dễ phản ứng: Bố mẹ có hiểu gì đâu!

Thực tế, điều cha mẹ cần dạy con không phải là hãy nghe lời bố mẹ và tránh xa người này, người kia mà là cách nhận biết một tình bạn lành mạnh.





Một người bạn tốt không nhất thiết phải luôn đồng ý với con. Nhưng họ sẽ không cố tình làm tổn thương con, không vui khi con thất bại, không tìm cách hạ thấp con để bản thân nổi bật hơn.





Đặc biệt, cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng ghen tị và cạnh tranh không lành mạnh không phải là tình bạn. Nếu một người bạn thường xuyên chế giễu con, nói xấu sau lưng, tiết lộ bí mật của con, cô lập con khỏi những người khác, vui vẻ khi con gặp chuyện không may hoặc liên tục khiến con cảm thấy mình “không đủ tốt”, đó là những dấu hiệu trẻ cần lưu ý.





Và quan trọng nhất, khi cha mẹ phát hiện con đang ở trong một mối quan hệ không tốt, đừng vội mắng con vì đã chọn sai bạn. Bởi nếu cha mẹ nói: Mẹ đã bảo rồi mà con không nghe!, đứa trẻ có thể càng xấu hổ và không muốn chia sẻ thêm.





Thay vào đó, hãy hỏi: "Con cảm thấy thế nào khi ở cạnh bạn ấy?", "Con có thấy mình được tôn trọng không?", "Nếu một người khác bị đối xử như vậy, con nghĩ đó có phải tình bạn tốt không?".





Khi trẻ tự tìm ra câu trả lời, bài học ấy sẽ ở lại lâu hơn.





Câu chuyện của Lee Se Young cũng nhắc cha mẹ một điều: không phải lời cảnh báo nào của bố mẹ cũng là sự kiểm soát. Đôi khi, đó là bản năng bảo vệ được hình thành từ những trải nghiệm mà con chưa đủ tuổi để hiểu.





Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là nuôi một đứa trẻ chỉ biết nghe lời mà là nuôi một đứa trẻ đủ tỉnh táo để bước vào các mối quan hệ, biết ai đáng tin, biết đặt ranh giới và quan trọng nhất, biết rời đi khi mình không còn được tôn trọng.





Bởi bố mẹ không thể theo con suốt cuộc đời để lựa chọn bạn bè thay con. Điều cha mẹ có thể trao cho con là một “chiếc la bàn” để dù đi đến đâu, con vẫn biết đâu là một tình bạn tử tế và đâu là mối quan hệ mà mình cần bước ra.