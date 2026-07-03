Phụ huynh tố giáo viên dúi đầu trẻ mầm non vào xô nước, công an Tây Ninh vào cuộc

Ngày 3/7, chị Đoàn Thị Tuyết Trâm (30 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã gửi đơn đến Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan, đề nghị làm rõ việc con gái 5 tuổi nghi bị bạo hành khi theo học tại Trường mầm non tư thục T.V.A.2 (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).

Bé A.N. diễn tả lại việc bị cô giáo nghi ép uống nước dưới nền nhà vệ sinh theo nội dung phản ánh của gia đình. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo chị Trâm, con gái chị nhập học tại trường từ tháng 9/2025, do cô giáo N.H. phụ trách. Trong quá trình học, bé nhiều lần kể với gia đình việc bị cô giáo dùng cây đánh vào tay, bắt đứng úp mặt vào tường và không cho uống nước.

Gia đình cho biết đã nhiều lần phản ánh với giáo viên và Ban giám hiệu nhưng chưa nhận được hướng xử lý thỏa đáng.

Đến giữa tháng 5, bé tiếp tục kể bị cô giáo đưa vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt, bắt uống nước dưới nền nhà vệ sinh, đánh vào đầu và dặn không được kể với người khác.

"Con tôi có biểu hiện đau đầu, sốt, sổ mũi và rất hoảng sợ mỗi khi nhắc đến việc đi học hoặc nghe nhắc đến tên cô giáo", chị Trâm nói.

Bé A.N. được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương đầu và phầm mềm tay trái. ﻿﻿Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngày 20/5, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thăm khám. Theo phụ huynh, bé được chẩn đoán chấn thương phần mềm vùng đầu và tay trái. Một ngày sau đó, chị Trâm gửi đơn tố cáo đến Công an xã Mỹ Hạnh, đề nghị xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Không chỉ trường hợp của bé A.N., chị Phạm Thị Xuân Trang (24 tuổi), có con học cùng lớp, cũng gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo con mình nghi bị bạo hành tại trường.

Theo chị Trang, khoảng hơn một tháng trước khi nghỉ học, con chị là bé K.H. (5 tuổi) thường xuyên buồn bã, ít nói, quấy khóc, giật mình vào ban đêm và tỏ ra sợ hãi khi nhắc đến cô giáo chủ nhiệm.

Sau nhiều lần động viên, bé kể bị cô giáo đánh vào tay, bụng, nhéo đầu gối, bắt đứng úp mặt vào tường, dùng chổi chọc vào bụng và kéo vào nhà vệ sinh dìm đầu vào xô nước. Bé cũng cho biết từng bị đánh vào vùng mũi đến chảy máu và bị đe dọa không được kể với gia đình.

Ngày 20/5, gia đình đưa bé đến bệnh viện thăm khám và được đánh giá có dấu hiệu stress cấp tính. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng, đề nghị điều tra, làm rõ để bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trường Mầm non tư thục T.V.A.2 cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Mỹ Hạnh, cung cấp dữ liệu camera và các tài liệu liên quan phục vụ công tác xác minh.

Theo nhà trường, đơn phản ánh của phụ huynh nhằm vào cô giáo N.H., là giáo viên trực tiếp đứng lớp. Hiện cô giáo này đã tạm ngưng giảng dạy để làm việc với cơ quan công an.

"Quan điểm của nhà trường là không bao che. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan và đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng", đại diện nhà trường cho biết.

Đại diện UBND xã Mỹ Hạnh cho biết địa phương đã làm việc với các phụ huynh và phía nhà trường, đồng thời báo cáo vụ việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Theo vị đại diện này, quá trình xác minh ban đầu, địa phương chưa có cơ sở kết luận cô giáo N.H. có hành vi bạo hành đối với hai học sinh tại Trường mầm non tư thục T.V.A.2.

Trong văn bản ngày 17/6, thông báo kết quả giải quyết đơn của phụ huynh Đoàn Thị Tuyết Trâm, Công an xã Mỹ Hạnh cho biết sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị đã làm việc với các bên liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh.

Kết quả xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội của cô giáo N.H. tại Trường mầm non tư thục T.V.A.2. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, làm rõ.