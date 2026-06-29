Đề xuất phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với hành vi bạo hành trẻ mầm non

Dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến rộng rãi cá nhân, đơn vị.

Hình thức xử phạt đối với các vi phạm gồm: cảnh cáo, phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động, buộc phải khắc phục hậu quả.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Đối với giáo dục mầm non, mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng đối với hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để được cấp phép hoạt động.

Phạt lên tới 20 triệu đồng đối với hành vi ép buộc phụ huynh, người giám hộ trẻ nộp các khoản tiền trái quy định trong tuyển sinh.

Các hành vi như: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT; Sử dụng tài liệu, học liệu, chương trình giáo dục chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc có nội dung không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non; Tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Phạt tiền đến mức 30 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục áp dụng chương trình giáo dục nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; cơ sở giáo dục tự ý thay đổi, cắt xén nội dung chương trình giáo dục mầm non làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo dự thảo nghị định, các hành vi như tuyển dụng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn; không bảo đảm tỷ lệ giáo viên trên số lượng trẻ em theo quy định của pháp luật cũng bị đề nghị xử phạt từ 5 triệu - 10 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục mầm non có thể bị phạt lên tới 20 triệu đồng đối với hành vi:

Sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ được đào tạo.

Giao giáo viên mầm non thực hiện công việc không đúng chuyên môn, nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ép buộc, giao khoán hoặc yêu cầu giáo viên mầm non làm việc ngoài giờ, làm việc trong ngày nghỉ, ngày lễ trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhà giáo.

Vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bạo hành trẻ em phạt đến 50 triệu đồng

Điều 13 của dự thảo nghị định quy định mức phạt khá nặng đối với hành vi bạo hành trẻ. Trong đó, cá nhân, cơ sở giáo dục bị phạt tiền từ 20 triệu – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi gồm:

Xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện hành vi bạo lực, bạo hành đối với trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định của pháp luật dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em.

Bỏ mặc, không giám sát, quản lý trẻ em theo quy định làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ em.

Sử dụng, cung cấp, đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật.

Đặc biệt, hành vi che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non sẽ bị phạt tiền mức 30 triệu - 50 triệu đồng.

Mức xử phạt này tăng nặng hơn quy định hiện hành. Lâu nay, đã có quy định phạt tiền đối với hành vi kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự với mức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Đối với các hành vi liên quan bạo hành trẻ, dự thảo nghị định cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung như: đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục từ 3 - 6 tháng.

Cơ sở giáo dục buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm, chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em do hành vi vi phạm gây ra, buộc gỡ bỏ hình ảnh, thông tin của trẻ em được sử dụng, cung cấp, đăng tải trái quy định của pháp luật.

Lạm thu bị phạt đến 40 triệu đồng

Dự kiến sẽ phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng đối với việc thu vượt mức quy định về học phí, dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục hoặc các khoản thu khác.

Thu không đúng đối tượng, không đúng thời điểm, không đúng phương thức hoặc không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng khoản thu theo quy định của pháp luật.

Sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủng hộ cho cơ sở giáo dục mầm non không đúng mục đích đã công khai, đã cam kết hoặc đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thu các khoản ngoài quy định; ép buộc cha mẹ trẻ đóng góp tiền hoặc hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ giáo dục hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác trái quy định của pháp luật; Không hoàn trả hoặc cố tình chậm hoàn trả các khoản đã thu trái quy định cho phụ huynh…