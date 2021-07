Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, iPad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn"

"Năm nào chúng tôi cũng đến Văn Miếu 2 lần để cầu may cho các học sinh. Một là ngày các em thi lên lớp 10, ngày còn lại là trước khi các em thi tốt nghiệp THPT. Do các em học sinh ở xa không trực tiếp đến đây được nên chúng tôi tranh thủ tới đầy cầu may mắn cho học trò của mình", cô Nguyễn Bảo Vy, giáo viên Trung tâm tiếng Nhật chia sẻ.