“Cô giáo bắt con vào nhà vệ sinh ăn cơm!”: Mẹ nổi giận hành hung giáo viên, sự thật sau đó khiến tất cả sững sờ

Nếu con bạn nói dối, bạn sẽ làm gì? Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều bậc cha mẹ từng nghe con nói những câu như: Làm hỏng đồ nhưng khăng khăng: “Không phải con làm!”. Thi điểm kém nhưng nói dối: “Thầy cô chưa trả bài.” Đánh bạn trước nhưng lại cãi: “Bạn ấy đánh con trước mà!”. Điều này khiến không ít phụ huynh đau đầu. Trẻ còn nhỏ đã biết nói dối, vậy sau này sẽ ra sao?

Nhưng cha mẹ có bao giờ tự hỏi: Vì sao trẻ nói dối?

Cách đây không lâu, một người mẹ họ Hồ ở Trung Quốc vô cùng tức giận khi nghe con trai "tố" cô giáo. Con trai chị đang học mẫu giáo. Một ngày sau khi tan học về nhà, cậu bé tỏ ra rất buồn bã. Thấy con khác thường, chị liên tục gặng hỏi. Cuối cùng, đứa trẻ nói: "Cô giáo đánh con, còn bắt con vào nhà vệ sinh ăn cơm". Nghe xong, người mẹ nổi giận. Sáng hôm sau, chị lao thẳng đến trường, không nói không rằng mà hành hung giáo viên.

Khi biết lý do mình bị đánh, cô giáo lại nói với phụ huynh: "Con chị nói như vậy, một phần cũng do cách chị giáo dục cháu". Người mẹ không hiểu ý cô giáo. Nhà trường sau đó phải trích xuất camera giám sát. Kết quả khiến chị sững sờ. Hóa ra không hề có chuyện cô giáo đánh trẻ hay bắt trẻ ăn trong nhà vệ sinh. Tất cả đều là lời bịa đặt của đứa trẻ.

Cô giáo nói tiếp: "Một đứa trẻ còn nhỏ mà đã quen nói dối có liên quan rất lớn đến cách giáo dục trong gia đình. Chị chưa tìm hiểu đầu đuôi đã đánh người khác, không lạ khi cháu cũng hành xử như vậy". Nghe xong, người mẹ vô cùng xấu hổ và lập tức xin lỗi cô giáo.

Sau này mới biết, cậu bé chỉ đơn giản là không muốn đi học nên bịa ra câu chuyện đó. Đáng tiếc là người lớn lại tin ngay mà không xác minh sự việc.

Hiệu trưởng trường mầm non lên tiếng về vụ việc

Đây không phải là vụ việc hi hữu. Nó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Tại sao trẻ em lại nói dối?

Nhiều đứa trẻ nói dối vì sợ hãi

Thực tế, rất nhiều cha mẹ không nhận ra rằng nguyên nhân khiến trẻ nói dối đôi khi lại xuất phát từ chính người lớn. Trước đây, diễn viên Trần Tiểu Xuân (Trung Quốc) từng gây tranh cãi khi nổi giận với con trai Jasper vì liên tục nói dối. Trong một chương trình truyền hình, Jasper gặp khó khăn nhưng liên tục tìm người lớn giúp đỡ thay vì tự giải quyết. Điều đó khiến Trần Tiểu Xuân không hài lòng. Khi con trở về, anh liên tục chất vấn.

Jasper nhiều lần né tránh và trả lời không đúng sự thật. Quá tức giận, nam diễn viên đá đổ bát ăn sáng của con rồi quát lớn: “Mới 5 tuổi đã biết nói dối, 10 tuổi thì sẽ thành thế nào?”. Nhưng điều anh không nhận ra là chính cách tra hỏi đầy áp lực ấy đã khiến đứa trẻ càng muốn che giấu sự thật. Ngay cả người lớn cũng cảm thấy căng thẳng khi bị chất vấn. Huống hồ đó chỉ là một đứa trẻ. Khi sợ bị trách mắng hay trừng phạt, nhiều em chọn cách nói dối để tự bảo vệ bản thân.

Cùng là trẻ nói dối nhưng cách xử lý hoàn toàn khác

Doanh nhân Hà Du Quân từng gặp tình huống tương tự. Một lần, anh phát hiện các con làm vỡ bát rồi giấu dưới gầm bàn. Thay vì nổi giận, anh nhẹ nhàng hỏi: “Có phải các con làm vỡ bát rồi giấu đi không?” Hai đứa trẻ thú nhận: "Vì con sợ bố mắng". Hà Du Quân trước tiên kiểm tra xem con có bị thương hay không."

Sau đó anh nói: “Các con còn nhỏ, làm rơi đồ là chuyện bình thường. Bố sẽ không mắng vì điều đó.”“Nhưng không được giấu đi. Đồ vỡ rất nguy hiểm. Lần sau phải báo cho người lớn ngay". Nghe xong, hai đứa trẻ gật đầu đồng ý.

Khi trẻ nói dối, cha mẹ thông minh thường làm điều này

Nhà giáo dục trẻ em người Mỹ Haim Ginott từng nói: "Trừng phạt không thể ngăn chặn hành vi xấu. Nó chỉ khiến người vi phạm trở nên khéo léo hơn trong việc che giấu lỗi lầm".

Vì vậy, khi phát hiện con nói dối, điều quan trọng nhất không phải là đánh mắng.

1. Xây dựng lòng tin

Nếu con giấu điểm kém, thay vì quát mắng, cha mẹ có thể nói: "Bố mẹ biết con đã cố gắng. Kết quả chưa tốt cũng không sao, chúng ta cùng tìm cách cải thiện nhé". Nếu con làm mất đồ nhưng không dám nhận: "Bố mẹ biết con không cố ý. Lần sau mình cẩn thận hơn nhé". Khi trẻ tin rằng cha mẹ là người đồng hành chứ không phải người phán xét, các em sẽ ít có nhu cầu nói dối hơn.

2. Tìm hiểu nguyên nhân phía sau lời nói dối

Đừng vội quy kết trẻ hư hỏng. Hãy thử đặt mình vào vị trí của con để hiểu: Con đang sợ điều gì?Con đang muốn tránh điều gì?Con đang cần được giúp đỡ ở điểm nào? Khi cảm thấy được thấu hiểu, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn. Cách cha mẹ phản ứng trước lời nói dối của con cũng chính là cách con học được để đối diện với sai lầm của bản thân sau này.

Bởi vậy, điều đáng sợ nhất không phải là một đứa trẻ từng nói dối. Điều đáng lo hơn là khi trẻ cảm thấy mình không thể nói thật với cha mẹ.