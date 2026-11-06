Bữa ăn sáng tại một gia đình khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm: Con cái như này, về già khó nhờ cậy!

Một đoạn video ghi lại bữa sáng giữa hai mẹ con tại Trung Quốc đang trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn cầu kỳ, mà bởi thái độ thờ ơ, gắt gỏng của cô con gái trước sự chăm chút của người mẹ.

Bữa điểm tâm thịnh soạn và câu trả lời hời hợt

Trong đoạn video, nữ sinh mặc đồ ngủ, ngồi trước bàn ăn thịnh soạn không kém nhà hàng với bít tết áp chảo, bánh kẹp trứng, bánh trôi nước và hoa quả. Thế nhưng, trái ngược với sự chu đáo của mẹ, cô bé lại để lộ rõ vẻ khó chịu: ánh mắt liếc ngang thiếu kiên nhẫn, khóe miệng trễ xuống và gương mặt đăm chiêu.

Khi người mẹ nhẹ nhàng hỏi: “Sau này mẹ già rồi, con cũng làm bữa sáng cho mẹ như thế này nhé?”, cô bé chỉ đáp qua loa: “Để sau tính”. Người mẹ tiếp tục gặng hỏi, nữ sinh liền càu nhàu: “Con cố tình để mẹ 9–10 giờ mới phải dậy làm bữa sáng, cho mẹ ngủ lâu như thế còn chưa đủ hiếu thảo hay sao?”. Trước phản ứng của con, người mẹ chỉ biết thở dài bất lực: “Con giỏi thật đấy!”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Không ít ý kiến chỉ trích nét mặt lạnh lùng của cô bé, thậm chí có người gay gắt cho rằng “nhìn tướng mạo này sau này khó nhờ cậy”. Tuy nhiên, gạt qua việc phán xét vẻ ngoài qua một vài khung hình ngắn ngủi, điều khiến người xem thực sự trăn trở chính là sự lệch pha trong cách ứng xử: Một người mẹ tận tụy phục vụ và một đứa trẻ xem mọi hy sinh là điều hiển nhiên.

Ảnh Sohu

Đừng để sự bao bọc tước đi kỹ năng sống của trẻ

Sự nhẫn nhịn của cha mẹ có thể xoa dịu những cơn cáu gắt trong phạm vi gia đình, nhưng ngoài xã hội thì không. Một đứa trẻ quen đặt bản thân ở vị trí trung tâm, luôn bực bội khi không vừa ý chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn khi bước vào môi trường tập thể. Ở trường lớp, trẻ khó hòa đồng; khi đi làm, trẻ sẽ chật vật trong việc hợp tác và san sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp.

Thiết lập ranh giới ứng xử ngay từ nhỏ là điều cốt lõi. Trẻ hoàn toàn có quyền bộc lộ cảm xúc hay sự không hài lòng, nhưng phải bằng sự chừng mực thay vì thái độ xấc xược hay coi thường người khác.

Đừng đợi đến khi tuổi già ập đến, nhận lại sự thờ ơ và những câu trả lời cộc lốc từ con cái mới hối tiếc vì năm xưa đã quá dễ dãi. Thước đo của một đứa trẻ hạnh phúc và thành công không nằm ở việc được cha mẹ cung phụng bao nhiêu bữa ăn ngon, mà là liệu khi lớn lên, chúng có học được cách biết ơn và trân trọng những người xung quanh hay không.