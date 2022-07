Phụ huynh Hà Nội có nguy cơ phải "bốc thăm" cho con học mầm non công lập

Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường mầm non công lập duy nhất ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong tháng 7, nhà trường tổ chức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp cho năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, đến nay, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào cơ sở mầm non này tăng "đột biến, chưa từng có tiền lệ".

Cụ thể, trẻ 5 tuổi (SN 2017) có 226 hồ sơ, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến; trẻ 4 tuổi (SN 2018) có 290 hồ sơ đăng ký (dự kiến tuyển sinh 88), trẻ 3 tuổi (SN 2019) có 423 hồ sơ đăng ký (dự kiến tuyển sinh 245).



Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Văn Hải, với các điều kiện phòng lớp, cơ sở vật chất, thiết bị và giáo viên hiện có, trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển sinh 559 trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Nhà trường sẽ mở 13 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi ra lớp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đối với trẻ 3 - 4 tuổi, nhà trường chỉ tuyển thêm được 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

Ông Hải cho biết, đây là áp lực rất lớn với nhà trường và chính quyền địa phương. Hiện, trường vẫn còn 380 hồ sơ vượt chỉ tiêu.



Theo khảo sát của phường Hoàng Liệt, hiện địa bàn có hơn 8.100 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó, hơn 6.600 trẻ 2 - 5 tuổi. Trong khi đó, trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất. Ngoài ra, phường Hoàng Liệt có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập.

Chia sẻ với Dân trí, bà Trịnh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Liệt - cho hay, hiện cơ sở vật chất của trường cũng như hơn 70 cán bộ giáo viên của trường không thể tiếp nhận hết hồ sơ đăng ký dù "trong thâm tâm rất muốn". Điều này chưa từng có trong tiền lệ ở trường Mầm non Hoàng Liệt.

Bà Trương Thu Hà - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai (Ảnh: Dân trí)

"Hơn ai hết 380 hồ sơ là 380 trẻ có mong muốn học tại trường mầm non công lập trên địa bàn. Tuy nhiên vì điều kiện cơ sở vật chất hiện tại khiến cơ sở không thể đáp ứng được hết. Đây là điều rất trăn trở, tôi cũng mong các phụ huynh chia sẻ với ngành, trường và địa phương. Trong tình huống cuối cùng, nhiều khả năng sẽ tổ chức bốc thăm có sự chứng kiến của đại diện phường, nhà trường, phụ huynh học sinh để công bằng" - Dân trí dẫn lời bà Trương Thu Hà, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai.



Từ thực trạng này, UBND phường Hoàng Liệt sẽ tổ chức cuộc họp mời cha mẹ học sinh đã có hồ sơ đăng ký xin học cho trẻ 3 - 4 tuổi để công khai thông báo công tác tuyển sinh. Dự kiến, cuộc họp sẽ tổ chức vào 2 ngày 7 - 8/8 tại hội trường UBND phường Hoàng Liệt. Tại cuộc họp, nhà trường và phụ huynh sẽ cùng bàn bạc phương án giải quyết, thống nhất phương thức tuyển sinh trên nguyên tắc công khai, minh bạch, thấu tình, đạt lý để tạo sự đồng thuận cao.