Phụ huynh “cắn răng” chi tiền trông trẻ nghỉ hè

Học sinh mầm non nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19 kéo theo dịch vụ giữ trẻ tại nhà là đề tài bán tán ở các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội.

Đắt cũng phải thuê, nên tìm giáo viên tin cậy

Có con 13 tháng tuổi học một trường mầm non ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Huyền, cho biết khi có lịch nghỉ hè, điều phụ huynh lo lắng nhất là việc ai trông con để đi làm. Vì không ai cũng có thể để con ở nhà trông nhau, hoặc gửi hàng xóm được nên nhiều phụ huynh lựa chọn phương án tìm người trông con.

Chị Huyền nói, ở quê đang có dịch, hai vợ chồng không dám liều đưa con về quê nhờ ông bà trông. Mặt khác, nếu nhờ ông bà trông cho một con thì đứa còn lại ở với bố mẹ cũng buồn. Chị đành tìm kiếm giáo viên trông con nhỏ, đứa con lớn của chị chị mang lên cơ quan cho ngồi tự học, tự chơi.

"Thế là vợ chồng quyết định nhờ luôn giáo viên mầm non mọi khi trông cho ở trường. Hàng sáng, thay vì mang con đến trường gửi, vợ chồng chị Huyền đưa con đến nhà cô mãi tít tận Hà Đông. Cô sẽ làm nhiệm vụ chăm sóc, cho bé ăn, chơi với con với tiền trông 350 nghìn đồng/ buổi gồm cả ăn uống và ăn phụ" - chị Huyền.

Cũng theo chị Huyền, con chị đi lớp từ hồi sáu tháng. Kể từ khi đi lớp, những đợt nghỉ vì dịch thì chị đều phải gửi con đến nhà cô. Đây là lần thứ tư chị chọn phương án gửi cô ngoài nên cũng không có gì là bất ngờ cũng như yên tâm gửi con cho cô giáo quen.

Chị Huyền nói thêm: "Tôi chấp nhận giá đó nhờ cô giáo của con ở trường để trông con. Tất nhiên, cô trông ở nhà thì không thể học và hoạt động nhiều như ở trường được nhưng đây là phương án tốt nhất rồi”.

Ảnh minh họa.

Còn về chuyện có an toàn mùa dịch cho con hay không, chị Huyền cũng dừng ở mức độ niềm tin khi giáo viên có chia sẻ là không vấn đề gì, không tiếp xúc người ở nơi có dịch cũng như đến địa phương có dịch để mình yên tâm gửi con cho cô để đi làm.

Tương tự, chị Thanh Hương, Quận Tây Hồ, Hà Nội có con sắp vào lớp một năm nay cho biết, chị cũng đang "cắn răng" thuê cô giáo chăm con ở nhà vì con không thể đưa về quê do bà nội, ngoại bận việc không thể trông hộ được.

So với học phí của trường mầm non công lập của con chị đang học chị hơn một triệu một tháng gồm tất cả các khoản thì việc mức phải nhờ cô dạy với mức chi phí cho cô 250.000 đồng/ngày, đã là khá thấp so với một số nơi mà chị hỏi.

“Con sắp vào lớp một nên việc cô vừa trông cho, vừa dạy con chữ và rèn nề nếp ăn ngủ cũng là việc cần. Dù chi phí hơi cao so với thu nhập là nhân viên văn phòng của tôi nhưng vẫn phải cố”- chị Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, giống như các phụ huynh khác, vấn đề an toàn với trẻ khi đi gửi nhà cô là cả một vấn đề: “Dịch giã nên tôi cũng lo lắm. Nhưng giờ biết làm sao, phụ huynh cũng chỉ yêu cầu ở mức nhắc các cô đeo khẩu trang, chuẩn bị nước rửa tay khi đón cô giáo vào nhà"- vị phụ huynh này cho hay.

Cô giáo Ngọc Anh, giáo viên Trường mầm non tư thục ở quận Ba Đình, Hà Nội, cho rằng mùa dịch thường giáo viên tư thục gặp nhiều khó khăn nên cứ vào những dịp nghỉ do dịch COVID- 19, các cô phải tự tìm học sinh để dạy ở nhà nếu không thì chết đói trong khi giáo viên trường công đã có lương cơ bản, ổn định.

"Giáo viên tư thục nghỉ không ăn lương nên việc nhận thêm trẻ dạy ở chính tại nhà mình hay đến nhà phụ huynh chăm trẻ vì Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm là nhu cầu hết sức bình thường. Giáo viên làm thêm và phụ huynh cần" - cô Ngọc Anh nói.

Chính vì thế, ngay từ khi thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ hè, cô Ngọc Anh và một cô giáo trong trường đã nhận học sinh ở trường để dạy.

“Các cô nhận trông trẻ thời gian đưa đón như ở lớp. Hai cô nhận năm học sinh nên cũng bình thường. Phụ huynh gửi con cả ngày thứ nên cũng có thu nhập tạm đủ sống. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở nhà nhận ép nước sinh tố, làm bánh, ...để bán online. Có giáo viên chuyển sang bán bảo hiểm để kiếm sống vì tình hình dịch chưa biết thế nào”- cô Ngọc Anh chia sẻ.

Cũng đồng tình, cô Nguyễn Thị Dung, đang dạy một trường mầm non công lập tại quận Tây Hồ cho rằng, đây là nhu cầu bình thường của cả phía phụ huynh và giáo viên.

“Chỗ tôi phụ huynh chỉ chi trả từ từ 200 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/ buổi gồm cả ăn uống thì trừ tiền ăn, tiền sữa, tiền bữa phụ buổi chiều thì chẳng con là mấy. Nhưng có học sinh để dạy cho đỡ buồn, đúng là có còn hơn không chứ chả nhẽ ngồi chơi”- cô Dung chia sẻ.