Phù dâu gãy cột sống vì trò đùa lố của dàn phù rể tại đám cưới gây phẫn nộ
Một tòa án tại huyện Nhữ Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vừa đưa ra phán quyết yêu cầu cô dâu, chú rể cùng nhóm phù rể bồi thường tổng cộng 230.000 nhân dân tệ cho một phù dâu bị chấn thương nghiêm trọng trong ngày cưới.
Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào ngày 4/10/2023. Cô Trương được mời làm phù dâu trong đám cưới của người bạn họ Lý. Trong lúc diễn ra màn "náo hôn", 9 thanh niên, phần lớn là phù rể, đã khiêng cô lên giường rồi dùng tấm ga để tung cô lên không trung.
Khi trò đùa đang diễn ra, một người thân của chú rể đã lên tiếng nhắc nhở nhóm thanh niên không nên tiếp tục vì có thể xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, lời cảnh báo này không được chú ý.
Ở lần tung đầu tiên, cả nhóm vẫn kịp đỡ cô gái an toàn. Đến lần thứ hai, họ không bắt kịp khiến nạn nhân rơi mạnh xuống nền nhà.
Kết quả giám định y khoa cho thấy cô Trương bị gãy đốt sống thắt lưng và phải điều trị nội trú suốt 18 ngày. Sau tai nạn, cô khởi kiện, yêu cầu những người liên quan bồi thường 270.000 nhân dân tệ để bù đắp chi phí điều trị và tổn thất sức khỏe, theo Phụ Nữ Pháp Luật.
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định cô dâu và chú rể cũng phải chịu trách nhiệm vì là người tổ chức hôn lễ, biết hoạt động "náo hôn" đang diễn ra nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hai người phải liên đới bồi thường 40% tổng thiệt hại, tương đương 90.000 nhân dân tệ.
Ngoài ra, một phù rể được xác định là người khởi xướng màn tung nạn nhân lên không trung và lôi kéo những người khác tham gia phải bồi thường 50.000 nhân dân tệ. Tám người còn lại cùng liên đới thanh toán 90.000 nhân dân tệ.
Như vậy, tổng số tiền bồi thường mà cô Trương được nhận là 230.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 890 triệu đồng. Trong đó, cô dâu và chú rể chịu 90.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng), người khởi xướng bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu đồng), còn tám người tham gia khác cùng chi trả 90.000 nhân dân tệ (khoảng 439 triệu đồng).
Bản án này là sự cảnh cáo về những hệ lụy của tục “náo hôn” - quậy phá trong đám cưới - vốn gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.
Náo hôn là nghi thức có lịch sử hàng nghìn năm tại Trung Quốc. Ban đầu chỉ là những kiểu trêu đùa nhẹ nhàng nhằm tạo không khí vui vẻ và xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong tục này bị chỉ trích gay gắt bởi các màn trêu đùa, quậy phá vượt quá giới hạn, biến thành hành vi làm nhục hoặc bạo lực. Đối tượng thường bị nhắm đến là cô dâu, chú rể và các phù dâu.
Những vụ việc liên quan đến tục náo hôn gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người, thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, theo VTC News.. Năm 2018, một chú rể ở tỉnh Quý Châu bị ô tô tông trên đường cao tốc gây thương tích nặng trong lúc bỏ chạy để tránh các màn náo hôn.
Đầu năm nay, cũng tại Quý Châu, một chú rể khác bị gãy chân khi tìm cách chạy khỏi trò đùa của bạn bè. Sau đó, người này khởi kiện những người tham gia và được tòa án buộc bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng).