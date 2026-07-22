Phù dâu gãy cột sống vì trò đùa lố của dàn phù rể tại đám cưới gây phẫn nộ

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào ngày 4/10/2023. Cô Trương được mời làm phù dâu trong đám cưới của người bạn họ Lý. Trong lúc diễn ra màn "náo hôn", 9 thanh niên, phần lớn là phù rể, đã khiêng cô lên giường rồi dùng tấm ga để tung cô lên không trung.

Khi trò đùa đang diễn ra, một người thân của chú rể đã lên tiếng nhắc nhở nhóm thanh niên không nên tiếp tục vì có thể xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, lời cảnh báo này không được chú ý.

Ở lần tung đầu tiên, cả nhóm vẫn kịp đỡ cô gái an toàn. Đến lần thứ hai, họ không bắt kịp khiến nạn nhân rơi mạnh xuống nền nhà.

Kết quả giám định y khoa cho thấy cô Trương bị gãy đốt sống thắt lưng và phải điều trị nội trú suốt 18 ngày. Sau tai nạn, cô khởi kiện, yêu cầu những người liên quan bồi thường 270.000 nhân dân tệ để bù đắp chi phí điều trị và tổn thất sức khỏe, theo Phụ Nữ Pháp Luật.

Tục náo hôn gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc. Ảnh minh hoạ

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định cô dâu và chú rể cũng phải chịu trách nhiệm vì là người tổ chức hôn lễ, biết hoạt động "náo hôn" đang diễn ra nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hai người phải liên đới bồi thường 40% tổng thiệt hại, tương đương 90.000 nhân dân tệ.

Ngoài ra, một phù rể được xác định là người khởi xướng màn tung nạn nhân lên không trung và lôi kéo những người khác tham gia phải bồi thường 50.000 nhân dân tệ. Tám người còn lại cùng liên đới thanh toán 90.000 nhân dân tệ.

Như vậy, tổng số tiền bồi thường mà cô Trương được nhận là 230.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 890 triệu đồng. Trong đó, cô dâu và chú rể chịu 90.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng), người khởi xướng bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu đồng), còn tám người tham gia khác cùng chi trả 90.000 nhân dân tệ (khoảng 439 triệu đồng).

Bản án này là sự cảnh cáo về những hệ lụy của tục “náo hôn” - quậy phá trong đám cưới - vốn gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.