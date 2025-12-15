Phú bà Vbiz là bạn thân Huyền Baby: “Cưới rồi trách nhiệm đủ thứ, không còn màu hồng!"

Hạnh Sino từng là một trong những hot girl đời đầu đình đám của Hà thành. Sau thời gian yêu đương kín tiếng, người đẹp sinh năm 1990 kết hôn với chồng doanh nhân tên Hải Long vào tháng 12/2022. Trước đó, Hạnh Sino rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trên trang cá nhân, cô mới đây viết dòng trạng thái dài chia sẻ về chuyện hôn nhân. Hạnh Sino thừa nhận khi yêu và kết hôn khác nhau rất nhiều. "Tâm sự về hôn nhân xíu nha. Hạnh với chồng cưới nhau hơn 2 năm, trước đó yêu và tìm hiểu gần 4 năm. Nói thiệt là yêu với cưới khác nhau nhiều lắm.

Lúc yêu thì mọi thứ nhẹ hơn, còn cưới rồi là bắt đầu va vào đời sống thật: tiền bạc, công việc, gia đình, trách nhiệm đủ thứ chuyện không còn màu hồng nữa. Nhưng hôn nhân có thật sự tệ không? Hạnh nghĩ là không. Cái tệ mà người ta hay nói tới trong hôn nhân, nhiều khi không phải do người đàn ông mà là do phụ nữ mình bỏ rơi chính mình. Tệ vì quên mất bản thân từng giỏi giang, từng có ước mơ. Tệ vì quen với vai “hậu phương”, rồi dần dần thu nhỏ cuộc đời mình lại", cô viết.

Hạnh Sino bộc bạch về cuộc sống hôn nhân sau hơn 2 năm kết hôn

Cô cho biết khi yêu và cưới khác nhau rất nhiều, cần gánh vác thêm trách nhiệm gia đình

Trong bài đăng, người đẹp 9x chia sẻ quan điểm dù có kết hôn, phụ nữ cũng đừng hy sinh quá nhiều tới mức quên bản thân mình. Cô cho hay: "Hạnh biết ngoài kia sẽ có nhiều chị em cưới vì yêu, rồi chọn lùi về phía sau để lo cho chồng con, tới lúc ngoảnh lại mới thấy mình đã đi xa khỏi chính mình lúc nào không hay. Hạnh nghĩ hôn nhân không phải là chỗ để phụ nữ hy sinh đến mức biến mất.

Một người đàn ông đáng để lấy làm chồng là người không cần bạn phải nhỏ lại để anh ấy lớn lên. Phụ nữ yêu bản thân không phải là ích kỷ. Mà là biết giữ sự nghiệp, giữ cá tính, giữ tiếng nói của mình trong hôn nhân. Và chọn chồng không phải chỉ chọn người mình yêu, mà là chọn người tôn trọng con người mình đang là và người mình sẽ trở thành. Mỗi người một con đường, không ai giống ai. Chỉ mong mấy nàng đừng vì hôn nhân mà quên mất mình từng đáng giá thế nào".

Vào tháng 12/2022, Hạnh Sino lên xe hoa với ông xã doanh nhân

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hạnh Sino từng cho hay: "Phụ nữ rất thích cảm giác được che chở, bao bọc. Khi chọn anh ấy, tôi sẽ quan tâm đến việc anh ấy đối xử với tôi như thế nào, với gia đình tôi thế nào. Cách mà anh ấy hành động, chứng minh tôi đã chọn đúng người để cùng tôi vun đắp cho hạnh phúc sau này".

Hạnh Sino và ông xã đã chào đón 2 nhóc tỳ song sinh vào đầu năm 2024

Hạnh Sino (tên thật Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh năm 1990, Hà Nội) từng là một trong những hot girl đời đầu đình đám của thế hệ 8X – 9X. Bước ra từ cuộc thi Miss Teen 2008, cô nhanh chóng chiếm spotlight nhờ gương mặt xinh xắn, đường nét thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ. Thời điểm đó, Hạnh Sino phủ sóng dày đặc trong loạt bộ ảnh, sitcom dành cho giới trẻ và được xem là gương mặt trong mơ của không ít bạn trẻ.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl, Hạnh Sino từng quyết định vào Vpop khi cùng Emily và Huyền Baby thành lập nhóm nhạc B.Sily. Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn, nhóm nhạc này lại sớm tan rã. Sau đó, Hạnh Sino lựa chọn hoạt động solo, lần lượt giới thiệu đến khán giả một số sản phẩm âm nhạc như Em mây, Nóng… Tuy nhiên, con đường ca hát của người đẹp 9X không tạo được cú bật quá mạnh.

Sau một thời gian thử sức với nghệ thuật, Hạnh Sino dần rẽ hướng sang kinh doanh và có bước chuyển mình đáng chú ý. Hiện tại, cô là phú bà chính hiệu khi đảm nhiệm vị trí CEO của một công ty phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Bên cạnh đó, Hạnh Sino còn sở hữu nhà hàng sang trọng và kinh doanh thời trang tại TP.HCM, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước cuộc sống vừa xinh đẹp vừa giàu có của hot girl đình đám một thời.

Cô từng được biết đến là một trong những gương mặt hot girl nổi bật đời đầu của Hà Nội