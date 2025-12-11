Tên tuổi Kim Woo Bin thăng hạng sau thông tin kết hôn với Shin Min Ah

(Ảnh: Kbizoom)

Theo Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc, nam diễn viên Kim Woo Bin đã giành vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng Danh tiếng Thương hiệu Diễn viên Phim truyền hình tháng 12 năm 2025. Tin tức này đến chỉ 10 ngày trước đám cưới của anh với người bạn gái lâu năm - nữ diễn viên Shin Min Ah. Thông tin trên khiến người hâm mộ cắp đôi trên khắp Hàn Quốc và quốc tế vô cùng vui mừng.

Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích 95.133.320 điểm dữ liệu lớn từ 100 diễn viên phim truyền hình xuất hiện trong các bộ phim được phát sóng từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025. Các yếu tố được xem xét bao gồm sự tương tác của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác xã hội và hoạt động cộng đồng trực tuyến.

Sau Kim Woo Bin, ba vị trí đầu bảng xếp hạng còn có Ji Chang Wook (hạng 2) và Lee Junho (hạng 3). Những cái tên đáng chú ý khác nằm trong top 10 còn có Kim Yoo-jung, Kim Se-jeong, Ahn Eun-jin, Choi Woo-sik, Jung So-min, Ryu Seung-ryong và Jang Ki-yong.

Đầu tháng này, công ty quản lý AM Entertainment của Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã thông báo về đám cưới của họ: "Cặp đôi đã xây dựng được lòng tin sâu sắc thông qua mối quan hệ lâu dài và hứa sẽ trở thành bạn đời trọn đời". Theo tiết lộ từ công ty, lễ cưới riêng tư sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12 tại khách sạn Shilla, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai tham dự.

Sau thông báo, Kim Woo Bin đã chia sẻ một bức thư viết tay bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ: "Giờ đây tôi đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng gia đình với người bạn đời lâu năm của mình. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cổ vũ chúng tôi trên con đường mới này. Hãy giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc cho đến khi chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi mong sớm được gặp lại tất cả các bạn".

Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu công khai mối quan hệ vào tháng 7 năm 2015 và đã duy trì chuyện tình cảm công khai suốt 11 năm qua. Đặc biệt, Shin Min Ah đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và ủng hộ Kim Woo Bin trong suốt thời gian anh chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng vào năm 2017. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến cặp đôi nhiều hơn. Mặc dù có một số đồn đoán trên truyền thông về việc mang thai trước đám cưới nhưng công ty quản lý của cả hai đã khẳng định: "Điều này không đúng sự thật".