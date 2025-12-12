Cuộc sống vợ chồng son của nam NSND kết hôn ở tuổi U70, vợ kém 3 con giáp

Sau nhiều năm sống một mình, cơm hàng cháo chợ, ở tuổi U70, NSND Việt Anh kết hôn, vợ kém ông tới 36 tuổi khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Năm 2024, NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò Chân Chân – một cô gái 9x, kém ông 36 tuổi. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn.

Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm. NSND Việt Anh đăng dòng trạng thái được cho là ngầm thừa nhận mối quan hệ với Chân Chân: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu”.

Tháng 7/2025, nam NSND được bạn gái 9x cầu hôn. Theo đó, Chân Chân đăng clip tặng nhẫn và cầu hôn NSND Việt Anh lên trang cá nhân.

Giữa tháng 10 vừa qua, nam NSND trả lời báo Dân Trí, xác nhận ông và Chân Chân đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

"Chúng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn đã được vài tháng. Cả hai đến với nhau bằng sự chân thành, chỉ muốn lặng lẽ bên nhau, không muốn ồn ào để tránh những lời ra tiếng vào không đáng có", nam nghệ sĩ nói trên báo Dân Trí.

Tuy nhiên từ đó đến nay, NSND Việt Anh và vợ trẻ chưa tổ chức lễ cưới. Từ ngày có tình yêu, NSND Việt Anh được nhận xét trẻ trung, vui vẻ hơn so với tuổi.

Mặc dù cặp đôi từng dính nhiều ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác song họ vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi NSND Việt Anh đi diễn, Chân Chân theo sát để chăm sóc, sắp xếp công việc giúp ông. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau như vào bếp nấu ăn, đi dạo, du lịch.

Về hôn nhân với vợ kém 3 con giáp của nam NSND, tờ tạp chí Tri Thức Znews viết, họ được cả đôi bên gia đình ủng hộ. Hồi tháng 11 năm nay, NSND Việt Anh đưa bà xã 9x đi ăn cùng đại gia đình.

Bữa ăn có các chị em, họ hàng của NSND Việt Anh. Được biết, trong 6 anh chị em của ông, người lớn nhất hiện 79 tuổi, còn người trẻ nhất 59 tuổi. Gia đình nam NSND có 10 người con nhưng 4 người đã qua đời, giờ còn 6 anh chị em gồm 3 trai và 3 gái.

Nghệ sĩ rạng rỡ khi được cùng bà xã tụ họp đầy đủ anh chị em. Gia đình ông có bữa ăn thân mật, ấm cúng.

NSND Việt Anh sinh năm 1958 tại TPHCM, là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch miền Nam. Ông từng đóng nhiều vở kịch như: Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi... Ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Những năm gần đây, NSND Việt Anh góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như: Nhà bà Nữ, Mai, Mùa hè đẹp nhất...

Trước cuộc hôn nhân với vợ trẻ kém 36 tuổi, NSND Việt Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Phương Linh. Sau khi ly hôn, vợ cũ đã đưa con gái sang Úc định cư.

Con gái của nam nghệ sĩ và vợ cũ chủ yếu sinh sống ở Úc. Mong muốn ái nữ có cuộc sống bình thường nên NSND Việt Anh rất ít khi chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội.

Sau đổ vỡ, NSND Việt Anh từng gặp và yêu một người phụ nữ kém ông nhiều tuổi nhưng mối tình này cũng kết thúc sau 8 năm.