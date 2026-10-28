Chúng ta đã đi qua hơn một nửa chặng đường của năm, và đây là thời điểm quan trọng để nhìn lại xem bản thân đang tiến lên hay chỉ đang dậm chân tại chỗ. Đôi khi, bí quyết để thay đổi cuộc đời không nằm ở việc nạp thêm những mục tiêu to tát, mà nằm ở khả năng kiên quyết loại bỏ những thói quen xấu đang âm thầm rút cạn năng lượng và thời gian mỗi ngày. Nếu bạn vẫn tiếp tục dung dưỡng 10 thói quen dưới đây cho đến tận năm sau, bạn đang tự tay giới hạn tiềm năng phát triển của chính mình.

1. Ngừng viện lý do và bào chữa cho sự yếu kém

Việc đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tìm lý do bào chữa có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì cho tâm lý, nhưng nó tuyệt đối không giúp cải thiện hay thay đổi bất kỳ thực tế nào. Khi bạn liên tục tìm cớ, bạn đang tự tước đi quyền chủ động và khả năng tự tháo gỡ khó khăn của chính mình. Hãy đối mặt thẳng thắn với thực trạng, nhận trách nhiệm và dồn năng lượng vào việc tìm kiếm giải pháp thay vì tiếp tục bào chữa.

2. Ngừng than phiền nếu không có ý định hành động

Việc phàn nàn chỉ làm gia tăng sự căng thẳng cho bản thân và gây tiêu cực cho những người xung quanh, trừ khi bạn thực sự bắt tay vào hành động để giải quyết vấn đề. Nếu một tình huống khiến bạn bất mãn nhưng bạn lại không sẵn sàng bỏ công sức để thay đổi nó, việc than vãn chỉ là hành động lãng phí thời gian vô ích. Hãy học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi hoặc tập trung toàn bộ tâm trí vào việc thực thi phương án khắc phục.

3. Thoát khỏi tâm lý nạn nhân để tập trung tạo ra kết quả

Dừng ngay việc chìm đắm trong những tổn thương, bất công hay thất bại đã xảy ra trong quá khứ để chuyển hướng chú ý sang những gì bạn có thể chủ động tạo ra ở hiện tại. Bạn không thể thay đổi những kịch bản đã diễn ra, nhưng bạn hoàn toàn nắm quyền quyết định cách mình phản ứng và xây dựng tương lai ngay từ phút giây này. Thay vì dằn dỗi với câu hỏi "tại sao điều này lại xảy ra với mình", hãy tự hỏi "mình có thể làm gì tiếp theo để tiến lên".

4. Ngừng tranh cãi vô bổ với người lạ, đặc biệt là trên mạng xã hội

Việc sa đà vào các cuộc tranh luận không hồi kết trên mạng internet chỉ mang lại sự mệt mỏi và tiêu tốn lượng lớn thời gian quý báu mà không mang lại bất kỳ giá trị thực tế nào. Trừ khi cuộc trao đổi đó mang lại kiến thức, cơ hội kinh doanh hay lợi ích cụ thể cho công việc và cuộc sống của bạn, hãy tập bỏ qua những ý kiến trái chiều không liên quan. Việc bảo vệ năng lượng tâm trí của bản thân quan trọng hơn nhiều so với việc thắng thua trong một cuộc tranh cãi ảo.

5. Chấm dứt sự do dự và tập đưa ra quyết định nhanh chóng

Thói quen chần chừ, phân vân quá lâu thường xuất phát từ nỗi sợ mắc sai lầm, nhưng thực tế là rất ít quyết định trong cuộc sống mang tính vĩnh viễn không thể đảo ngược. Hầu hết mọi lựa chọn đều có thể điều chỉnh và sửa chữa trên hành trình thực hiện. Việc đưa ra một quyết định chưa hoàn hảo còn tốt hơn nhiều so với việc bị tê liệt hành động vì quá cầu toàn, bởi chỉ có hành động mới giúp bạn thu thập dữ liệu thực tế để điều chỉnh đúng hướng.

6. Loại bỏ thói quen trì hoãn công việc

Bạn càng mất nhiều thời gian để bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ, bạn càng kéo dài thời gian chờ đợi để nhìn thấy kết quả thực tế. Sự trì hoãn chỉ làm tăng sự lo âu và biến những việc nhỏ nhặt thành gánh nặng tâm lý lớn. Hãy áp dụng quy tắc bắt đầu nhỏ để vượt qua sức ỳ ban đầu, giải quyết từng phần việc ngắn hạn và tận hưởng cảm giác hoàn thành để tạo đà cho những mục tiêu lớn hơn.

7. Ngừng dung nạp những thực phẩm khiến cơ thể mệt mỏi

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ năng lượng, tâm trạng và khả năng tập trung làm việc của bạn mỗi ngày. Bạn vẫn có thể thỉnh thoảng nuông chiều bản thân với những món ăn ưa thích, nhưng việc nạp vào cơ thể đồ ăn nhanh, nhiều đường hay dầu mỡ một cách liên tục sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể uải và giảm sút sức đề kháng. Hãy bắt đầu lựa chọn những thực phẩm lành mạnh để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

8. Cắt giảm sự phụ thuộc quá mức vào caffeine

Nếu bạn liên tục phải phụ thuộc vào cà phê hay nước tăng lực mới có thể tỉnh táo làm việc, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang kiệt sức do lối sống thiếu cân bằng. Thay vì tiếp tục dùng caffeine để lừa gạt cảm giác mệt mỏi của hệ thần kinh, hãy quay về giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách cải thiện chất lượng giấc ngủ, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và kiểm soát mức độ căng thẳng thường ngày.

9. Ngừng bỏ tập thể dục và lười vận động

Rèn luyện thể chất không đơn thuần là để có một vóc dáng đẹp mà là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Mật độ cơ bắp gia tăng sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường năng lượng làm việc và cải thiện tinh thần rõ rệt. Hãy duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày như một ưu tiên sống còn chứ không phải là lựa chọn ngẫu hứng khi rảnh rỗi.

10. Chấm dứt hành vi lướt mạng vô thức (Doomscrolling)

Việc liên tục lướt điện thoại xem những tin tức tiêu cực hay video ngắn vô bổ chỉ là cách bạn đang cố tình né tránh những việc quan trọng cần làm. Hãy đặt điện thoại xuống ngay lập tức, thoát khỏi không gian ảo và bắt tay vào giải quyết nhiệm vụ mà bạn đang cố tình trì hoãn. Việc đối mặt và hoàn thành công việc thực tế mới là phương thuốc duy nhất giúp bạn thoát khỏi sự mơ hồ và lo âu.