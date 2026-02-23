Phòng vé Việt nổ kỷ lục

Mùa phim Tết Bính Ngọ ghi nhận cột mốc đáng chú ý của điện ảnh Việt khi tổng doanh thu phòng vé đạt 409,4 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày đầu tiên, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Con số này tăng hơn 33% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỷ đồng), cho thấy sức bật mạnh mẽ của thị trường sau nhiều năm định hình thói quen xem phim ngày Tết.

Cú hích từ thói quen và tâm lý thị trường

Không chỉ một phim dẫn đầu áp đảo, điểm đáng chú ý của mùa Tết năm nay là cả 4 phim Việt ra rạp đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với các tác phẩm cùng vị trí năm trước. Điều này mở ra khả năng lần đầu tiên một mùa Tết có thể chứng kiến “cùng thắng” thay vì thế độc tôn của một cái tên.

Với 409,4 tỷ đồng trong 6 ngày, Tết Bính Ngọ đã vượt xa mốc 306 tỷ đồng của Tết Ất Tỵ 2025. Mức tăng hơn 100 tỷ đồng chỉ trong cùng khoảng thời gian phản ánh hai yếu tố chính là kỳ nghỉ dài và văn hóa xem phim Tết đã trở thành thói quen.

Nếu có nhiều hơn các suất chiếu, phim Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng có thể đạt thành tích doanh thu cao hơn.

Chia sẻ với Tiền Phong , nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định anh đã dự đoán từ đầu mùa rằng tổng doanh thu sẽ bùng nổ. Theo anh, mùa Tết luôn là “mùa kiếm tiền” của điện ảnh vì kỳ nghỉ kéo dài, lượng khán giả không thường xuyên ra rạp trong năm sẽ chọn đây là dịp giải trí cùng gia đình.

“Mùa Tết xông xênh về tiền bạc, số lượng khán giả đi theo nhóm cao hơn nên số vé bán ra lớn hơn. 5-7 năm gần đây, văn hóa xem phim Tết đã thành thói quen”, anh phân tích.

Thực tế cho thấy khoảng cách doanh thu giữa các phim không quá chênh lệch như những năm trước. Tổng thể thị trường tăng trưởng chứ không chỉ riêng một hiện tượng phòng vé.

Phim dẫn đầu mùa này là Thỏ ơi của Trấn Thành, đạt 250 tỷ đồng sau 6 ngày, chiếm 56% tổng doanh thu toàn thị trường. Thành tích này tương đương với Bộ tứ báo thủ năm ngoái (215 tỷ đồng trong 6 ngày đầu), thậm chí nhỉnh hơn đôi chút nếu xét yếu tố lịch nghỉ, khi mùng 6 Tết 2025 rơi vào thứ Hai đầu tuần khiến sức mua giảm.

Theo giới quan sát, Trấn Thành không chỉ làm phim mà còn tạo được “hiệu ứng sự kiện”. Anh thường xuyên khơi gợi tranh luận từ giai đoạn teaser, sử dụng dàn diễn viên không chuyên, tạo nghi ngờ ban đầu để kích thích tò mò. Sự phân cực như “chê không tiếc lời, khen tận mây xanh” trở thành chiến lược truyền thông quen thuộc, kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) của khán giả. Chính nhu cầu “phải xem để tham gia câu chuyện” đã giúp phim của anh duy trì sức nóng nhiều năm liền.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của mùa Tết Bính Ngọ là sự bứt tốc của các phim phía sau. Vị trí số 2, 3, 4 tăng trưởng mạnh so với năm trước. Nếu năm ngoái khoảng cách giữa phim dẫn đầu và nhóm sau khá lớn, thì năm nay các vị trí thứ 2, 3, 4 đều ghi nhận tăng trưởng vượt trội.

Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng đạt 76 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với Nụ hôn bạc tỷ (52 tỷ đồng sau 6 ngày). Báu vật trời cho đạt mức doanh thu gấp 4 lần Yêu nhầm bạn thân (12,4 tỷ đồng). Mùi phở đạt doanh thu gấp 2,5 lần Paddington 3 (11 tỷ đồng năm ngoái).

Những con số này cho thấy khán giả không chỉ tập trung vào một thương hiệu quen thuộc. Thị trường đã mở rộng dung lượng, đủ sức nuôi nhiều phim cùng lúc. Các tranh luận trên mạng xã hội về việc sắp xếp suất chiếu, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, không ảnh hưởng đáng kể đến quyết định ra rạp của khán giả đại chúng.

Tuy vậy, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cũng lưu ý rằng dung lượng thị trường vẫn có giới hạn. Số suất chiếu tối đa hiện nay chưa đạt đến ngưỡng bùng nổ tuyệt đối. “Nếu một ngày đạt 10.000 suất chiếu, câu chuyện sẽ khác. Đỉnh điểm hiện tại khoảng 41 tỷ/ngày, nếu gấp đôi suất chiếu có thể lên 70 tỷ/ngày và khi đó mốc 1.000 tỷ đồng/mùa không phải là điều xa vời”, anh phân tích.

Phim Thỏ ơi của Trấn Thành đứng đầu phòng vé với 250 tỷ đồng sau 6 ngày, chiếm 56% tổng doanh thu toàn thị trường.

'Thời điểm vàng' cho cú nhảy mới?

Từ đà tăng trưởng của Bính Ngọ, nhiều nhà sản xuất đã tính đến Tết Đinh Mùi 2027. Có hai yếu tố được xem là “thiên thời” gồm: Mùng 1 Tết Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy (6/2). Nếu sắp xếp lịch nghỉ hợp lý, khối tư nhân có thể được nghỉ liên tiếp đến Chủ nhật, trùng dịp Valentine, tạo chuỗi 8 ngày nghỉ liên tiếp. Mô hình này từng xuất hiện năm 2024 khi Mùng 1 rơi vào thứ Bảy, tạo nên kỷ lục doanh thu cho phim Mai .

Thứ hai, kết quả năm nay cho thấy thị trường không “bão hòa” với 4 phim Việt. Ngược lại, càng nhiều lựa chọn, khán giả càng có xu hướng ra rạp. Bài học từ thị trường Trung Quốc, nơi mùa Tết có thể phát hành 5-6 phim nội địa cùng lúc, cho thấy cạnh tranh không triệt tiêu mà còn kích thích tổng cầu.

Một số chuyên gia dự đoán mùa Tết 2027 có thể xuất hiện 5-6 phim Việt thay vì 4 như hiện nay. Tuy nhiên, để đạt ngưỡng 500 tỷ đồng chỉ trong một tuần hoặc tiến tới cột mốc 1.000 tỷ đồng toàn mùa, thị trường cần mở rộng số phòng chiếu và suất chiếu, yếu tố hạ tầng quan trọng không kém chất lượng nội dung.

Dù 409 tỷ đồng sau 6 ngày là con số ấn tượng, giới chuyên môn cho rằng thị trường chưa đạt đến mức “siêu bùng nổ”. Dung lượng hiện tại chỉ cho phép doanh thu toàn mùa dao động quanh mốc 350-450 tỷ đồng cho một phim dẫn đầu, tương tự thành tích của Bộ tứ báo thủ năm trước.

Muốn tạo bước nhảy vọt, cần thêm cụm rạp mới và nâng tổng suất chiếu. Khi nguồn cung tăng, thị trường mới có thể hấp thụ thêm lượng cầu đang tiềm ẩn.