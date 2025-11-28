Gây sốc với doanh thu gần 1.6 ngàn tỷ: Bom tấn sinh tồn đưa nam thần xứ Đài “đại náo” phòng vé Việt

Từng gây thương nhớ cho khán giả Việt qua hình tượng “chàng vợ ma” Mao Mao trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà , nam diễn viên Lâm Bách Hoành chính thức tái xuất với 96 Phút Sinh Tử ( 96 Minutes ) – bom tấn sinh tồn đang làm rung chuyển phòng vé Đài Loan, ghi nhận doanh thu hơn 2,06 tỷ Đài tệ, tương đương gần 1.600 tỷ đồng. Không còn nét hài hước nhẹ nhàng từng làm nên tên tuổi, mỹ nam xứ Đài trở lại với diện mạo gai góc, lạnh lùng cùng những pha hành động nghẹt thở, hứa hẹn “khuấy đảo” màn ảnh rộng Việt Nam mùa cuối năm 2025.

Từ hình tượng chàng Mao Mao hiền lành, ấm áp đến chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân, Lâm Bách Hoành mang đến một màn lột xác mạnh mẽ nhất sự nghiệp. Trong 96 Phút Sinh Tử , anh vào vai một kỹ thuật viên phá bom đang mắc kẹt trong chuyến tàu cao tốc cùng mẹ và vị hôn thê khi một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Chỉ có 96 phút để sống còn, nhân vật không chỉ đối mặt hiểm nguy mà còn phải đối diện sự thật về thảm kịch ba năm trước – vụ nổ cướp đi nhiều sinh mạng và trở thành bóng đen ám ảnh cả cuộc đời anh.

Đạo diễn Hồng Tử Huyên đánh giá cao khả năng “diễn bằng mắt” của Lâm Bách Hoành, từ sự lo âu, dằn vặt đến quyết tâm giải cứu những người anh yêu thương. Để khắc họa chân thực nhân vật, nam diễn viên đã tham gia khóa huấn luyện xử lý bom mìn và tự mình thực hiện phần lớn các cảnh hành động trong không gian chật hẹp của toa tàu. Anh kể lại kỷ niệm ghi hình kéo dài hơn mười lần take liên tiếp, khiến bản thân gần như kiệt sức nhưng vẫn cố bám đến cùng vì nhận thấy toàn bộ ê-kíp đều đang làm việc với tinh thần “cứu cả đoàn tàu”.

Sự đầu tư nghiêm túc của Lâm Bách Hoành không chỉ mang lại vai diễn gai góc đáng nhớ mà còn góp phần đưa 96 Phút Sinh Tử trở thành hiện tượng phòng vé 2025. Với doanh thu gần 1.6 ngàn tỷ đồng, bộ phim hiện là tác phẩm nội địa ăn khách nhất Đài Loan trong năm, trước khi chính thức “đổ bộ” rạp Việt. Tác phẩm được kỳ vọng tạo nên làn sóng mới, tiếp nối quỹ đạo thành công mà Lâm Bách Hoành đã gây dựng suốt nhiều năm qua.

Trước 96 Phút Sinh Tử , Lâm Bách Hoành từng hai lần tranh giải Ảnh đế Kim Mã với Somewhere I Have Never Traveled , I WeirDO và đặc biệt là cú nổ toàn châu Á Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà – bộ phim giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Vai Mao Mao không chỉ gây bão phòng vé mà còn đưa tên tuổi anh vượt ra khỏi biên giới Đài Loan, chứng minh năng lực biến hóa đa dạng, không đóng khung ở hình tượng mỹ nam lãng mạn.

Từ thư sinh, quirky boy đến linh hồn lạc lối hay chuyên gia xử lý bom mìn, hành trình của Lâm Bách Hoành cho thấy anh là một trong những diễn viên 8X đáng kỳ vọng nhất màn ảnh Đài Loan hiện nay. Sự trở lại thông qua một tác phẩm ngàn tỷ là lời khẳng định rõ ràng: Lâm Bách Hoành không chỉ có sức hút hình ảnh mà còn đủ bản lĩnh dẫn dắt các dự án lớn, mang lại giá trị thương mại lẫn nghệ thuật.

96 Phút Sinh Tử sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 05.12.2025, hứa hẹn mang đến 96 phút nghẹt thở, căng thẳng và xúc động dành cho khán giả yêu phim sinh tồn – hành động.