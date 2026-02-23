Bộ phim Tiêu Nhân do Ngô Kinh sản xuất hiện đạt doanh thu gần 750 triệu NDT sau 7 ngày ra mắt. Từ vị trí là một bom tấn bị đánh giá thất bại thảm hại trong hai ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2026, hiện tại Tiêu Nhân là dự án hiếm hoi vẫn còn giữ được sức hút với khán giả, doanh thu mỗi ngày đều tăng tiến.

Theo đó, ngày Mùng Một, Tiêu Nhân chỉ nhận được 16,3% tỷ lệ suất chiếu, nhưng nhờ doanh thu khả quan và danh tiếng tốt với khán giả, hiện tại phim đã chiếm được 18,6% tỷ lệ suất chiếu. Mỗi ngày phim thu về hơn 100 triệu NDT (hơn 376 tỷ đồng) đồng thời đạt được 3 kỷ lục.

Phim của Ngô kinh liên tục tăng trưởng ngược, trở thành dự án duy nhất doanh thu mỗi ngày đều tăng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay

Trong đó, Tiêu Nhân là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại dành cho thể loại phim võ thuật trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc (hiện tại đã đạt 750 triệu NDT, dự đoán có thể đạt trên 1,6 tỷ NDT). Tiêu Nhân cũng là phim võ thuật có doanh thu tốt nhất trong tất cả các phim công phu chiếu dịp Tết Nguyên đán. Chỉ tính riêng năm 2026, hiện tại, Tiêu Nhân là phim có điểm chất lượng trên Douban cao nhất với 7,5/10, trên trang Maoyan, phim đạt được số điểm cao là 9,4. Điều này chứng minh chất lượng của phim được khán giả đánh giá cực tốt.

Theo Sina, nếu Tiêu Nhân vẫn giữ được phong độ như hiện tại, kéo dài thời gian chiếu và nhận thêm suất chiếu, khán giả có thể chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi Tiêu Nhân vượt qua Phi Trì Nhân Sinh 3 về doanh thu.

Khán giả hy vọng kỳ tích xảy ra khi Tiêu Nhân vượt Phi Trì Nhân Sinh 3 về doanh thu

Với phương châm "vực dậy dòng phim võ thuật cổ truyền Trung Quốc", đạo diễn Viên Hòa Bình kiên quyết không sử dụng diễn viên đóng thế hay các hiệu ứng đặc biệt mà tập trung thể hiện các cảnh chiến đấu thực. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho những màn đấu tay đôi giữa Ngô Kinh và Tạ Đình Phong hay màn ngả người 90 độ bắn tên trên lưng ngựa của Trần Lệ Quân.

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng thế hệ diễn viên trẻ hiện nay ít người làm phim tâm huyết, không ngại gian khổ như Ngô Kinh. Lý tưởng của nam diễn viên cũng là khát vọng của hàng triệu người xem, vì vậy công chúng muốn ủng hộ Tiêu Nhân để Ngô Kinh có thể thực hiện phần hai của phim.

Tiêu Nhân là dự án dày công chuẩn bị của Ngô Kinh, kinh phí thực hiện lên tới hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD). Phim được chuyển thể từ truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Tiêu nhân là chỉ những võ sĩ được thuê để bảo vệ đồ vật, hộ tống nhân vật quan trọng từ sa mạc đến kinh thành. Tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Nhưng hành trình không yên bình vì nhiều thế lực muốn thủ tiêu Tri Thế Lang. Vì vậy, phim cũng được ví là "Tây du ký bản mới" khi nhóm vệ sĩ hộ tống nhân vật quan trọng tới nơi được yêu cầu.

Phim Tiêu Nhân được khen có cảnh hành động võ thuật mãn nhãn

Ngô Kinh dành rất nhiều tâm huyết cho dự án. Dàn diễn viên phải trải qua huấn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không trong vài tháng trước khi ghi hình. Không chỉ có đội ngũ diễn viên nổi danh, tác phẩm còn được chỉ đạo võ thuật bởi Viên Hòa Bình, người làm nên thành công của hàng chục bộ phim võ thuật nổi tiếng khắp thế giới, mang lại danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nâng đỡ sự nghiệp cho các ngôi sao như Thành Long, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Khi nữ chính Na Nhĩ Na Thiến vướng phốt gian lận thi cử và bị đóng băng sự nghiệp, nhà sản xuất Ngô Kinh quyết tâm không dùng kỹ xảo AI để chỉnh sửa mặt mà mời nữ diễn viên Trần Lệ Quân tới thay thế, khiến phim bị đội vốn khá nhiều.

Dù gặp nhiều khó khăn khi mới công chiếu, phim dần thu hút khán giả

Công chúng đánh giá cao nỗ lực cứu dòng phim võ thuật của Ngô Kinh và các diễn viên