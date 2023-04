Phỏng vấn nóng Thu Trang: Thú nhận đã đi Thái Lan hút trứng, Tiến Luật tự chích kích trứng cho vợ trước khi thụ tinh nhân tạo

Tại buổi showcase công bố dự án điện ảnh Con Nhót Mót Chồng, Thu Trang bất ngờ thú nhận đã hoàn thành việc hút trứng để chuẩn bị cho việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Thu Trang không phải là nghệ sĩ đầu tiên công khai việc hút trứng, tuy nhiên vì từ trước đến nay khá kín tiếng chuyện sinh con, thêm nữa bản thân Thu Trang ngoài đời thực cũng có 1 bé trai kháu khỉnh gần 10 tuổi, thế nên khi chia sẻ thông tin này, nữ diễn viên đã khiến nhiều người bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn ngay sau đó, Thu Trang đã hé lộ nhiều thông tin gây choáng hơn, đặc biệt là chuyện Tiến Luật tự chích kích trứng cho vợ ngay tại nhà.

Thu Trang và Tiến Luật. Ảnh: NVCC

Tiến Luật tự chích kích trứng cho vợ ngay tại nhà

- Việc đột nhiên chia sẻ thông tin đã tiến hành hút trứng, chuẩn bị cho việc sinh con bằng sự can thiệp của y học ngay trong sự kiện ra mắt phim mới gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Chị Thu Trang có thể nói rõ hơn về điều này?

Tôi vốn không định chia sẻ câu chuyện này đâu, vì 2 vợ chồng đã đi hút trứng từ lâu rồi chứ chẳng phải tới giờ mới làm. Trong lúc giao lưu với các khách mời, mọi người có hỏi về chuyện vì sao lâu lắm rồi chưa thấy nói gì đến chuyện sinh con thì tôi mới nhắc đến.

Phim Con Nhót Mót Chồng được thực hiện trong khoảng cuối năm 2022, còn việc đi hút trứng của vợ chồng tôi là từ giữa năm 2022. Từ năm ngoái, tôi với anh Luật đã có ý định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này rồi tự dưng tôi muốn có con lắm, tôi thích con gái, mà còn phải là 2 đứa cơ. Tôi đã sẵn sàng kết hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi. Bây giờ, tôi chỉ việc để phôi vào cơ thể rồi sinh con thôi.

- Việc hút trứng này diễn ra ở trong hay ngoài nước?

Tôi hút trứng ở Thái Lan. Tầm tháng 6/2022 thì đã làm rồi. Đợt đó nhiều người thấy 2 vợ chồng đi Thái thì cũng hỏi là làm gì.

Làm xong thì tôi về làm việc như bình thường. Vì trong quá trình quay phim Con Nhót Mót Chồng, tôi chẳng thực hiện cảnh hành động gì hết nên cuộc sống không bị ảnh hưởng. Nói chung mọi việc đều bình thường hết. Như lần mang thai đầu tiên, tôi còn làm việc đến tháng thứ 8, sau đó mới nghỉ do bị ốm nghén.

Thu Trang đã sang Thái Lan hút trứng, trữ phôi từ năm 2022. Ảnh: NVCC

Tôi nghĩ cái này là do cơ địa rồi, nên nếu lần này mang thai thì cũng vậy thôi, cứ đi làm bình thường, miễn không hoạt động quá mạnh. Nhưng giờ thì kế hoạch cũng có chút thay đổi, do tôi đã nhận lời mời bấm máy 1 dự án trong tầm nửa đầu năm 2023 này, dự án do 1 người anh đạo diễn trong nghề mời. Anh Luật cũng khuyên tôi là thôi giờ hút trứng và tạo phôi đã xong, mình, cứ làm xong dự án đi rồi để phôi vào người cũng được. Chồng ủng hộ các kế hoạch công việc của tôi lắm. Anh Vũ Ngọc Đãng và mọi người trong ekip làm phim Con Nhót Mót Chồng đều biết chuyện này mà.

- Chi phí cho việc hút trứng, tạo phôi và thụ tinh nhân tạo này là bao nhiêu?

Không đến mức quá đắt đỏ như mọi người vẫn nghĩ đâu, cả quá trình luôn thì tầm vài trăm triệu. Con số chính xác tôi không nhớ nữa nhưng chắc tầm đó thôi.

- Tiến Luật hỗ trợ chị như thế nào trong suốt quá trình này?

Ban đầu, anh Luật đưa tôi đi khám. Chồng tôi được cái thương vợ, làm việc gì cũng nghĩ cho vợ. Đi khám xong, bác sĩ cho thuốc để về nhà chích kích trứng. Bác sĩ hướng dẫn khá tận tình còn dặn dò anh Luật chích cho tôi.

Anh Luật ban đầu còn nói không dám làm vì sợ kim tiêm. Bác sĩ bảo là cái này dễ lắm, nếu anh Luật không làm được thì tôi cứ tự chích đi. Tôi nói lại: Không được đâu, em còn sợ kim tiêm hơn chồng em nữa. Do đúng thời điểm đó, bác sĩ của chúng tôi phải đi qua Pháp công tác nên không hỗ trợ trực tiếp cho 2 vợ chồng được. Cuối cùng, đến ngày đến giờ, anh Luật phải tự tiêm kích trứng cho tôi.

Lần đầu tiên anh Luật tự chích kích trứng giùm vợ, ôi trời ơi, cây kim thì nhỏ mà anh Luật làm buồn cười lắm. Thay vì mình phải đâm mạnh vào bụng thì anh Luật lại không dám. Vừa đưa kim tiêm vào, nghe tiếng tôi la đau quá là anh Luật lại lấy cây kim ra. Sau đó, máu chảy, tôi lại kêu lên: Chết rồi. Anh phải tiêm cho dứt khoát vào.

Anh Luật cũng nghe lời tôi, đâm cây kim một lần nữa, nhưng lần này đâm hơi nhẹ, nó càng đau hơn. Quá trình này lặp đi lặp lại, cuối cùng phải vất vả lắm mới xong. Tôi nói thật, cái mũi tiêm kích trứng đầu tiên do chồng làm giúp nó "trần ai" vô cùng. Nói chung, cả quá trình này đúng là có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Thu Trang có trải nghiệm nhớ đời khi nhờ Tiến Luật tiêm kích trứng cho mình ở nhà. Ảnh: NVCC

Sinh con thuận theo tự nhiên, không quan tâm lắm chuyện hợp tuổi

- Hiện tại thì tôi thấy anh chị khá bận rộn với công việc, có phải quá trình này đang tạm ngưng lại không? Khi nào nó sẽ tiếp tục diễn ra?

Bây giờ đang vướng lịch quảng bá phim mới, tôi lại còn chuẩn bị tham gia dự án khác nữa nên mọi thứ tạm dừng. Nhưng việc sinh con này vẫn sẽ diễn ra chứ, vợ chồng tôi dự tính là đến khoảng cuối năm nay. Tôi cũng muốn có con rồi, cho thêm vui nhà vui cửa.

Cũng buồn cười lắm, có nhiều bạn hỏi tôi rằng có đi coi thầy chưa, để biết sinh con năm nào là hợp tuổi với 2 vợ chồng. Mọi người hỏi vậy cũng có lý, tại cả tôi lẫn anh Luật đều đang làm nhiều việc khác nhau, ngoài đóng phim thì chúng tôi còn kinh doanh nữa. Tuy nhiên, đến giai đoạn này thì tôi cứ theo tự nhiên thôi, miễn là cảm thấy đủ sức khỏe, thời gian và sẵn sàng sinh con thì mình làm.

Ngày xưa, lúc mang thai Andy (con trai Thu Trang), tôi cũng đi coi thầy này thầy kia dữ lắm. Sau này, tôi có gặp 1 thầy phong thủy mới được bảo rằng con cái là trời cho, khi mình đang trong giai đoạn làm ăn, phát triển sự nghiệp tốt mà con đến thì đó xem như là phúc đức rồi, đừng có tính toán ngày giờ gì hết.

Tôi thấy đúng. Mình cứ sẵn sàng đi, mọi chuyện khi cần đến sẽ tự đến, chứ giờ tính cái này cái kia mà ai biết trước được có đi theo ý mình hay không.

Thu Trang cho biết việc sinh em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối năm nay. Ảnh: NVCC

- Bé Andy có biết chuyện ba mẹ dự định có thêm em không?

Andy không thích nha, con buồn cười lắm, sợ cái gì đó. Giống như kiểu sợ ba mẹ hết thương, con còn lo ba mẹ bớt quan tâm mình. Nhưng con toàn nói theo kiểu là sợ có thêm em bé thì quậy phá sẽ làm con mệt. Biết sao không, do hiện tại thì vợ chồng tôi vẫn đang sống cùng ông bà và mấy đứa em anh Luật. Andy tiếp xúc với các em bé nhỏ tuổi nên có kinh nghiệm làm anh lắm.

Trẻ con mà, đặc biệt trong giai đoạn 1-3 tuổi nữa thì chuyện quấy khóc là đương nhiên. Andy thấy thế thì ngán lắm, kiểu sợ trẻ con luôn đó, dù cậu chàng thì còn chưa đến 10 tuổi. Andy có nhiều phát ngôn buồn cười lắm.

- Sắp tới, khi sinh thêm em bé thứ 2, tôi nghĩ Thu Trang sẽ lui về phía sau nhiều hơn để Tiến Luật có cơ hội tỏa sáng chứ nhỉ?

Thực ra bây giờ là tôi đã lùi về phía sau nhiều lắm rồi đó. Hiện tại, tôi đâu có nhiều hoạt động nghệ thuật đâu, chủ yếu là đóng phim do công ty của mình sản xuất. Tôi không tham gia show giải trí, không đóng phim truyền hình, thỉnh thoảng đi diễn kịch cho thỏa nỗi niềm nhớ sân khấu.

Thêm nữa, mỗi năm tôi chỉ nhận đóng có 1 phim điện ảnh, thời gian qua, có lúc mọi người thấy tôi xuất hiện trong 2 phim liên tục, ấy là vì dịch bệnh khiến các phim bị dời lịch chiếu. Đến khi được thả giãn cách thì các phim chiếu cùng lúc chứ tôi đâu có đóng quá nhiều phim đâu. Tôi làm việc có chọn lọc thôi, thời gian còn lại dùng cho việc chăm sóc bản thân và quản lý các công ty khác.

Mấy năm qua, anh Luật ra ngoài làm nhiều hơn tôi. Anh Luật đi show thực tế, đứng tên kinh doanh, mở cửa hàng này, cửa hàng nọ. Tôi mừng vì chồng mình ngày càng thành công. Có thể với nhiều người, đó chưa phải là gì cả nhưng với vợ chồng tôi, như vậy là được rồi.

Con trai của Thu Trang - bé Andy hiện đã gần được 10 tuổi. Ảnh: NVCC

- Đúng thời điểm này, phim "Con Nhót Mót Chồng" của chị lại sắp ra mắt, tôi thấy trên mạng xã hội lại bắt đầu so sánh Thu Trang với Trấn Thành vì 2 người cùng khai thác đề tài gia đình và những câu chuyện nóng bỏng trong xã hội. Chị có ngại điều này không?

Tôi và Trấn Thành vẫn bình thường mà. Thực ra thì tôi ít thấy khán giả so sánh mình với Trấn Thành lắm, tôi thường đọc các bài viết so sánh Trấn Thành với Trường Giang hơn. Chắc do 2 bạn cùng tham gia nhiều show truyền hình, lại có nhiều điểm tương đồng hơn tôi. Còn chuyện Thu Trang bị đặt lên so sánh với Trường Giang hay Thu Trang bị so sánh với Trấn Thành thì hơi hiếm (Cười).

- Xin cảm ơn Thu Trang vì đã dành thời gian chia sẻ!