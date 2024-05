Phỏng vấn nóng Mie - Hồng Thanh sau chia tay: "Gặp lại nhau hơi sượng"

Chiều 21/5, Hồng Thanh - Mie xuất hiện trong showcase giới thiệu phim điện ảnh Móng vuốt do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn.

Hồng Thanh và Mie

Dù không góp mặt ở dự án này song Mie vẫn đến ủng hộ Hồng Thanh. Trong lúc Hồng Thanh lên sân khấu giao lưu cùng khán giả, Mie ngồi bên dưới chăm chú quan sát. Đến khi sự kiện kết thúc, Mie - Hồng Thanh tiếp tục chụp ảnh chung. 2 diễn viên tỏ ra khá thoải mái và quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Ồn ào không ảnh hưởng đến công việc

Trước khi buổi showcase này diễn ra, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin về chuyện tình cảm của Hồng Thanh và Mie. Với Hồng Thanh, những ồn ào riêng tư có khiến cho tâm lý của bạn bị ảnh hưởng không? Việc quảng bá cho dự án "Móng vuốt" có bị tác động bởi những tin tức này?

- Hồng Thanh: Tất cả những thông tin đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Hiện tại tôi đang rất háo hức, mong chờ dự án này ra mắt. Vì đây là tâm huyết của đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng như các anh em trong ekip. Tôi hy vọng phim sẽ tạo được hiệu ứng, gây ấn tượng trong tháng 6 này.

Tôi xin không trả lời thêm về câu hỏi này.

- Gần đây Hồng Thanh - Mie có quay 1 đoạn clip để nói về chuyện chia tay. Tại sao 2 bạn lại đưa ra quyết định này? Ai là người mở lời thực hiện đoạn clip đó?

Mie: Trước khi đăng đoạn clip đó, tôi và anh Thanh đã đi với nhau, gặp nhau rất nhiều và cũng có nói chuyện, trao đổi về công việc. Tiếp đến, chúng tôi quyết định sẽ nói hết một lần cho rõ.

Vì lúc đó tôi nghĩ cảm xúc của chúng tôi vừa đủ, tâm cũng bình ổn nên mới cho khán giả biết về những thông tin lan truyền không đúng sự thật trên mạng xã hội. Nó cũng ảnh hưởng đến chúng tôi nữa. Cả hai chúng tôi cùng quyết định làm điều này.

- Việc 2 bạn lên tiếng có phải là để bảo vệ hình ảnh cho nhau sau những ồn ào không?

Hồng Thanh: Đúng, chính xác là như vậy. Thực tế thì tôi thấy rằng chúng tôi đang bị quá nhiều thứ không hay bao lấy. Đó là lý do lớn nhất để 2 đứa ngồi lại, trả lời những câu hỏi cần thiết. Chúng tôi cũng muốn cho mọi người biết là mình đã trải qua một giai đoạn như thế nào và hiện tại rất bình tâm sau nhiều sự cố.

- Gặp lại nhau như trong showcase "Móng vuốt" hôm nay, hai bạn có thấy khó khăn gì không?

Mie: Có chứ, cũng hơi sượng. Nhưng mà tôi nhìn thấy anh Thanh rất đẹp trai nên cũng mừng.

Với lại, dự án phim lần này anh Thanh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, khi nhìn thấy trên màn ảnh, tôi thực sự vỡ òa. Hồi xưa, lúc đi quay phim này, anh Thanh tâm huyết lắm. Anh Thanh cũng đặt nhiều kỳ vọng nữa. Khi nhìn thấy nó thực sự sắp được chiếu trên màn ảnh rồi, tôi nghĩ trong đầu đây chắc chắn là dự án đáng mong chờ vì nó đỉnh lắm.

Hồng Thanh: Tôi và Mie vẫn là bạn, nếu có thắc mắc hay khó khăn gì, ví dụ như tôi cần chia sẻ về âm nhạc, Mie sẽ hỗ trợ tôi. Còn ví dụ như về diễn xuất thì tôi sẽ hỗ trợ Mie.

- Hôm nay tôi thấy Mie vẫn đến ủng hộ Hồng Thanh, điều này gây bất ngờ vì người ta hay nói rất khó làm bạn sau khi chia tay.

Hồng Thanh: Ngoài cái tình thì cũng còn nghĩa. Tôi và Mie cũng đã cố gắng gặp lại nhau.

Mie: Sau chia tay, chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, rất khó để vượt qua và cũng rất khó để nói chuyện với nhau. Nhưng rồi 2 đứa nghĩ đến những ngày đầu, xuất phát điểm là tử tế với nhau. Cả quá trình yêu nhau cũng thế, chúng tôi rất chân thành. Tôi vẫn luôn tôn trọng anh Thanh, anh Thanh cũng vậy.

DJ Mie

- Mọi người so sánh về công việc hiện tại của 2 bạn rất nhiều, cả hai chia sẻ thế nào về việc này?

Mie: Lúc chúng tôi yêu nhau mọi người so sánh, lúc chia tay mọi người cũng so sánh. Thật sự tôi nghĩ sự so sánh đó cũng là một phần khiến cho cả hai bị tổn thương trong lúc quen nhau.

Cho nên đến hiện tại, dù ai đang đi hướng nào chăng nữa, họ vẫn cố gắng trên con đường của họ. Anh Thanh vẫn đang cố gắng làm việc của anh và tôi cũng như vậy. Tôi chỉ mong mọi người sẽ luôn hướng đến những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi thôi. Cảm ơn mọi người.

Hồng Thanh: Thực ra cột mốc thành công của mỗi người là khác nhau. Ở thời điểm này nó là như vậy nhưng chắc gì ở thời điểm sau mình sẽ thay đổi. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày và tốt hơn thôi. Mong Mie cũng sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Chờ đợi vai biến thái suốt 8 năm

- Vai diễn của Hồng Thanh trong phim "Móng vuốt" là như thế nào?

Tôi đóng vai phản diện biến thái, đó là vai rối loạn tâm lý, đa nhân cách, sát nhân. Tôi đã mong chờ vai diễn này trong suốt 8 năm. Đó là cảm giác mà trong suốt 8 năm qua, hầu như tôi không nhận vai diễn điện ảnh nào. Tôi chỉ chờ đợi vai này đến và rõ ràng, vào hôm nay, nó thực sự xuất hiện.

Cảm ơn anh Lê Thanh Sơn vì đã tạo cơ hội cho diễn viên nhỏ bé như tôi. Tôi hy vọng vai diễn này sẽ tạo ra hình ảnh mới về nhân vật phản diện ở điện ảnh Việt Nam.

- Cách đây không lâu, khi trả lời truyền thông, đạo diễn Lê Thanh Sơn có nói rằng chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ về hình ảnh mới của Hồng Thanh đấy!

Mọi người trước giờ hay nghĩ Hồng Thanh là diễn viên hài thì chỉ quen diễn hài thôi chứ không đóng vai phản diện, biến thái được đâu. Ngày xưa lúc mới vào nghề, vì mưu sinh và cơm áo gạo tiền mà tôi diễn hài nhiều. Nhưng thực tế tôi cũng được đào tạo về chuyên môn diễn xuất khá bài hản. Tôi luôn mong có cơ hội nhận vai khai thác được năng lực thực sự. Và anh Lê Thanh Sơn cũng như ekip Móng vuốt đã trao cơ hội cho Hồng Thanh.

Hồng Thanh

- Bạn lấy tâm lý như thế nào khi đóng vai phản diện?

Nếu mọi người có theo dõi Hồng Thanh sẽ thấy, trước đây tôi từng đóng vai Joker. Từ giây phút thể hiện vai này, tôi đã tìm hiểu về những nhân vật phản diện ác nhất ở cả Việt Nam lẫn thế giới. Tôi thấy tâm lý của Joker rất phức tạp. Từ lúc đóng vai Joker đến 2022 - thời điểm bắt đầu quay Móng vuốt là khoảng thời gian rất dài. Tôi mượn hình ảnh nhân vật Joker để thể hiện lại theo cách hiểu của mình. Ngoài ra, còn phải nhờ đến sự thúc đẩy tâm lý của anh Sơn nữa.

- Đến thời điểm hiện tại, Hồng Thanh đã hoạt động nghệ thuật được bao nhiêu năm. Con đường bạn đi có vẻ như lúc nào cũng xuất hiện khó khăn, thị phi?

Từ 2017 đến nay là khoảng 7 năm rồi. Những cột mốc trong sự nghiệp của Hồng Thanh có thể kể đến là thi Cười xuyên Việt, ra mắt MV Đám cưới nha và hiện tại - ra mắt phim Móng vuốt. Nhiều người vẫn hay đặt câu hỏi chẳng biết gọi tôi là gì, ca sĩ - diễn viên hay là gì khác nữa?

Tất nhiên, con đường nghệ thuật cũng tôi khá chông chênh nhưng chẳng sao, mỗi người có cột mốc thành công khác nhau, tôi vẫn luôn tin rằng đến ngày nào đó mình sẽ tỏa sáng hơn?

- Xin cảm ơn Hồng Thanh!