Phỏng vấn Lệ Quyên: "Tôi thề danh dự với mọi người là mình không ghét bỏ ai hết!"

Nói Lệ Quyên là trường hợp đặc biệt của Vbiz là không quá bởi lẽ sau chục năm trong nghề, đến nay cô vẫn giữ được sức hút và khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí. Sự chú ý mà khán giả dành cho Lệ Quyên không chỉ đến từ khía cạnh nghệ thuật, mà nó còn đến từ những câu chuyện xoay quanh người nghệ sĩ này - đó là tình yêu, đời tư và... những lần Lệ Quyên đối đáp trên mạng xã hội.

Nhiều người hay thắc mắc với vị trí của Lệ Quyên, tại sao cô phải đôi co với từng người trên mạng? Lệ Quyên trả lời rất đơn giản - vì cô muốn bảo vệ những người mình yêu thương. Trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, Lệ Quyên lần đầu trải lòng về tất cả những góc nhỏ tạo nên cuộc sống của nữ ca sĩ, đó là âm nhạc, tình yêu, gia đình - hết thảy được Lệ Quyên nói bằng chính cá tính, sự bộc trực và sâu sắc.

Lệ Quyên lần đầu trải lòng tất cả về cuộc sống, tình yêu, đời tư và âm nhạc

Từ trước đến nay Lệ Quyên khá là ít nhận lời để ngồi chia sẻ như thế này. Tạm gọi đây là sự thay đổi của chị, một Lệ Quyên cởi mở, thoải mái và sẵn sàng trải lòng hơn?

Quyên không phải là một người ngại giao tiếp hay ngại chia sẻ, mình chỉ nói mỗi khi có thời điểm phù hợp. Ví dụ như những lần ra sản phẩm chẳng hạn, Quyên cũng tranh thủ để chia sẻ nhiều hơn về các vấn đề khác, giống như hôm nay, ngồi trước bạn và trò chuyện thế này. Tuy nhiên buổi chia sẻ này có thể đặc biệt hơn vì Quyên muốn nói về những gì mọi người quan tâm với suy nghĩ chính xác nhất. Thời gian qua có nhiều thông tin, đúng thì mình không nói, nhưng có vài điều được suy luận không chính xác, gây ra một chút phiền hà. Thôi thì hôm nay Quyên sẽ bộc bạch nhiều hơn về âm nhạc, cuộc sống, tình yêu và những điều mà mọi người muốn nghe.

Bên cạnh nghệ thuật, nhiều người còn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Lệ Quyên với Lâm Bảo Châu, và có vẻ sự quan tâm của công chúng đối với mối tình này của chị nhiều hơn.

Mối tình này không có gì quá to tát đâu mọi người, chẳng qua nó được chú ý nhiều hơn bởi vì Châu xuất hiện vào thời điểm mà Quyên nổi tiếng như thế này, đây thật sự là áp lực nhưng không phải cho Quyên, mà là cho Châu. Trong mắt Quyên đây là một tình yêu đơn thuần, là sự chia sẻ của một người đàn ông và một người phụ nữ và hai người họ có nhu cầu yêu thương và nhu cầu được chăm sóc. Có chăng sự khác biệt là vì trong mối quan hệ này, cô ấy là một người được quan tâm và anh ấy phải chịu nhiều thiệt thòi vì ở bên một người có quá nhiều điều rực rỡ. Nếu anh ấy ở cạnh một người phụ nữ bình thường hơn Quyên thì có thể anh ấy sẽ được nhiều hơn sự chú ý, mọi người sẽ wow vì những điều rực rỡ vốn có của anh ấy. Nhưng ở bên cạnh Quyên thì điều đó rất ít, ngoài việc anh ấy chỉ được khen là quá đẹp trai, rõ ràng đây là sự thay đổi.

Thêm một cái nữa, giai đoạn Quyên lập gia đình, lúc đó mình chưa nổi tiếng như bây giờ và mạng xã hội cũng chưa bùng nổ để trở thành nơi mà ai cũng có quyền nhảy vào đưa ra luận điểm. Hiện tại trên mạng xã hội có quá nhiều luận điểm, đúng cũng có mà chưa được kiểm chứng lại có nhiều hơn, điều này tác động rất nhiều vào cuộc sống của người nghệ sĩ nói riêng và chúng ta nói chung. Ngay cả một người bình thường cũng dễ bị thêu dệt và bị mang ra “mổ xẻ” theo nhiều hướng khác nhau chứ đừng nói chi đến nghệ sĩ. Trời ơi… thử một người nghệ sĩ có chuyện gì đó thôi là trên mạng đã có dị bản được nhân lên gấp tỷ lần, nó như một bộ phim hành động được sáng tác bởi rất nhiều biên kịch khác nhau. Thôi không sao cả, mình sống ở thời nào thì theo thời đó, nhưng Quyên biết bất kể vấn đề gì của mình ở thời điểm hiện tại cũng được chú ý hơn cả.

Một người phụ nữ trải qua va vấp trong cuộc sống thì ít nhiều khi họ vượt qua và chấp nhận tình yêu mới, họ chắc chắn là người mạnh mẽ. Nhưng nhìn cách Lệ Quyên bên cạnh Lâm Bảo Châu, dường như chị lại rũ bỏ sự mạnh mẽ để được trẻ con nhất, thoải mái nhất?

Thực sự tính cách của Quyên luôn vui vẻ và nhí nhảnh như vậy. Quyên nghĩ đó cũng là một trong những sức hút của mình với những người đàn ông bên cạnh, nghĩa là Quyên luôn mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái khi yêu đương. Nhưng chắc có lẽ khi bên cạnh một người trẻ hơn mình như Châu thì Quyên phải làm mình trẻ hơn ngày xưa một tí nữa.

Một điểu nữa là bây giờ Quyên cởi mở, thoải mái hơn nên mọi người mới nhìn thấy rõ tính cách của Lệ Quyên bên ngoài sân khấu. Chứ nói thật Quyên không cố tạo ra sự vui vẻ, nhí nhảnh, mình cũng chẳng cần gồng lên để làm bất cứ điều gì khác với con người thật của mình bởi Lệ Quyên luôn vui vẻ và bình yên như vậy mà.

Nhiều người nói Lệ Quyên “đa nhân cách”, vì có khi chị rất nũng nịu bên Lâm Bảo Châu nhưng có lúc lại xù lông, đanh đá hết nấc để bảo vệ bạn trai trước bình luận công kích.

Không chỉ Quyên và Châu mà bất kể cặp đôi nào, khi yêu rồi mình sẽ chăm sóc, tôn trọng, yêu thương, hi sinh và bảo vệ nhau. Một trong những thứ làm cho tình yêu bền vững là sự tôn trọng và bảo vệ đối phương. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau, ví dụ như bạn làm công việc văn phòng hành chính, bạn sẽ có cách bảo vệ người yêu nếu xảy ra một câu chuyện với tập thể. Còn Quyên là một nghệ sĩ nên tất cả mọi chuyện đều công khai. Mình có người thích, người chê và khi ai chê cũng đều thẳng toẹt vào mặt mặc kệ mình có bị tổn thương hay không. Có những người chỉ vì Quyên nói một câu chuyện theo hướng họ không thích mà họ sẵn sàng buông ra những lời lẽ nặng nề, không phải nói một lần mà là rất nhiều lần, từ ngày này qua tháng nọ, từ nhóm này qua nhóm kia. Thử hỏi, là một con người bình thường có tự trọng và muốn bảo vệ tình yêu và người bên cạnh mình, thì tại sao Quyên phải im lặng?

Quyên nghĩ trong một cặp đôi, ai đủ tự tin thì người đó lên tiếng. Như giữa Quyên và Châu, Quyên là người lên tiếng vì Quyên tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là vì Quyên có cá tính mạnh mẽ. Nhưng sau này, khi Châu trưởng thành và thành đạt hơn thì mình chắc chắn Châu cũng không bao giờ làm như Quyên. Tính của Châu rất kín đáo và kiệm lời, ai làm Châu buồn là anh ấy cứ thôi kệ đi và Châu sẽ mãi mãi như thế. Nhưng Quyên thì khác, mình sẽ luôn muốn bảo vệ người bên cạnh bằng một động thái nào đó trước những chuyện đi qua giới hạn.



Quyên muốn cho mọi người hiểu một điều, khi thấy Quyên đáp trả mọi người sẽ rất bực tức, đấy là Quyên đang tự vệ mà đã khiến mọi người bực tức như bị bắt nạt, vậy hãy tưởng tượng Quyên không làm gì nhưng vẫn bị nói những câu khó nghe thì sẽ có cảm giác như thế nào? Như hôm nọ Quyên có đọc một câu nghe xong muốn đột quỵ đứt mạch máu não luôn ấy, ủa vậy Quyên có trách nhiệm phải nhịn mọi người ư? Tại sao tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác một cách vô lý như vậy.

Nếu ai trong trường hợp của Quyên và có cá tính giống Quyên thì chắc chắn họ cũng sẽ phản ứng như thế. Tuy nhiên sau khi bước qua nhiều khoảnh khắc như vậy, giờ Quyên chỉ biết cười thôi, không nói gì cả. Còn nếu những điều đó xuất hiện trên trang cá nhân của mình thì Quyên “block”, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình.

Có khi nào Lệ Quyên thắc mắc, showbiz có bao nhiêu cặp đôi nhưng tại sao chuyện tình cảm của mình lại vướng phải nhiều bàn tán như vậy?

À không ạ, kính thưa với quý vị là họ không tha cho ai cả, họ chỉ bàn tán theo những cách khác nhau thôi. Mỗi người sẽ yêu mỗi kiểu nên tùy người mà họ gièm pha theo mỗi cách, chứ họ không tha cho ai đâu. Quyên không đọc hết nhưng thỉnh thoảng lướt thấy bình luận của vài người mà lạnh hết cả gáy. Với những người vốn bản chất của họ là muốn tổn thương người khác để làm thú vui thì chỉ cần mình có chuyện là họ tấn công ngay, Quyên không phải ngoại lệ đâu.

Còn chuyện Quyên giữ chừng mực và dừng lại, gần như không đối đáp nữa là vì thứ nhất mình không có thời gian, thứ hai mình không chấp và thứ ba là vì những người Quyên yêu thương, mình sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của họ, chứ Quyên có sợ cái gì đâu. Quyên thừa biết tất cả những người làm tổn thương mình chắc chắn không phải là khán giả của Quyên, họ chả bao biờ bỏ tiền mua vé xem Quyên hát, thì mình cần sợ gì họ, phải không. Quyên chỉ sợ mình đáp trả quá nhiều rồi làm phiền lòng tới những người yêu thương mình thôi.

Lệ Quyên có để ý phản ứng của Lâm Bảo Châu khi phải thấy chị lúc nào cũng ra mặt để đối diện với nhiều chuyện bị soi mói trên mạng xã hội?

Có những chuyện không cần người ta nói mà mình phải tự hiểu, bởi vì Quyên và Châu cũng sẽ có những chuyện tế nhị không phải lúc nào cũng có thể nói ra, nhưng khi thật sự yêu và tôn trọng thì cả hai sẽ tự thấu hiểu và chia sẻ cho nhau. Có những người họ không muốn lên tiếng vì không hẳn họ ngại va chạm, chỉ là họ không muốn quan tâm đến thôi. Ở góc nhìn khác, sự lên tiếng của Quyên có thể ít nhiều xoa dịu được sự tổn thương nào đó, để cho Châu thấy rằng người phụ nữ mà mình yêu thương rất quan tâm đến cảm xúc của mình.

Việc bảo vệ nhau trước những công kích bên ngoài chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi, mình không lấy điều đó làm cốt lõi để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài vì trong cuộc sống còn nhiều thử thách lắm. Nhưng với Quyên, yêu nhau thì hãy thể hiện, đối phương buồn mình cũng buồn, đối phương khổ thì mình cũng khổ, đối phương bị xúc phạm chẳng khác nào mình bị xúc phạm, vì tuy 2 nhưng là 1 mà. Khi đã là tấm gương phản chiếu cho nhau rồi, việc mình lên tiếng bảo vệ họ chính là đang bảo vệ cho bản thân mình.

Những câu chuyện bên ngoài có tác động hay khiến Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu phải từng vì điều đó mà tranh luận với nhau?

Quyên và Châu chưa bao giờ bị một tác động nào bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc của 2 đứa hết. Mình yêu nhau, mình tôn trọng nhau và mình đến với nhau vì cái gì thì tự mình biết. Nếu lừa dối cả thiên hạ để đến với nhau vì mục đích này mục đích kia thì người trưởng thành như Quyên sẽ nhìn ra trong vòng 2 nốt nhạc, và đàn ông không thiếu gì người để yêu như Châu cũng chả cần phải làm điều đấy để có thêm thị phi, gièm pha. Tụi Quyên biết mình cần gì ở nhau và không bao giờ để phía bên ngoài tác động đến. Không phải là không có một tí nào, nhưng để cả hai phải ngồi xuống “mổ xẻ” rồi cãi lộn thì không bao giờ. Càng có mấy chuyện tai bay vạ gió thì 2 đứa càng yêu nhau hơn, mình buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chứ không phải cộng đồng mạng hay những người ngoài đường ngoài chợ quyết định.

Không những đồng hành cùng Lệ Quyên mà Lâm Bảo Châu có mối quan hệ rất thân thiết với bé Kỳ Anh. Chị có thấy bất ngờ trước sự hòa hợp này?

Vấn đề này Quyên từng nghĩ và kết quả không có nằm ngoài dự đoán lắm bởi vì Châu rất trẻ, là người yêu thể thao và bạn Bo nhà Quyên cũng y chang như thế. Châu và bé Bo rất hợp tính, Châu là một người khá điềm tĩnh và có thể chơi với trẻ con. Nói thật không có gì chán bằng việc chơi với trẻ con đâu, ai hòa hợp với trẻ con thì người đó phải thật sự kiên nhẫn lắm đấy. Châu và bé Bo hợp vì khoảng cách thế hệ không lớn.

Châu và bé Bo thân nhau không phải là điều quá bất ngờ đối với Quyên. Sự thân thiết giữa Châu và bé Bo xuất phát từ những gì tự nhiên, Quyên không bắt con mình phải chơi với bạn của mình. Trong giai đoạn khi 2 chú cháu bắt đầu tiếp xúc, Quyên hỏi Bo là con có vui khi gặp chú không, Bo bảo là “con cũng vui ạ”. Quyên mới nói với con cũng vui nghĩa là không vui lắm, nếu như vậy thì lần sau không cần phải gặp nữa. Quyên là người không áp đặt ai về chuyện gì cả, nhất là cảm xúc. Nên giai đoạn đầu Quyên hỏi bé Bo rất kỹ, con cứ nói thật với mẹ, hay là con cảm thấy không vui nhưng vì sợ mẹ buồn nên không nói. Bé Bo dù 10 tuổi nhưng là đứa trẻ văn minh và thẳng thắn, có gì nói đó. Nên khi bé kiên định trả lời “dạ con vui ạ” thì Quyên mới tiếp tục cho 2 chú cháu tiếp xúc.

Nhiều người hay đặt đích đến cho tình yêu của mình, trong đó là việc sẽ mặc chiếc váy cưới cho người mình yêu thương nhìn ngắm. Lệ Quyên đã mường tượng đến ngày như vậy chưa? Hay chị và Lâm Bảo Châu có đích đến nào khác?

Không ai nằm ngoài mong muốn mặc chiếc váy cưới cùng người mình yêu bước lên lễ đường, chỉ có điều Quyên không phải là phụ nữ chưa từng làm điều đấy, cho nên mình không phải cố chạy đua với thời gian để được mặc chiếc váy cưới. Còn với Châu, anh ấy lại là người không phải quá vội vàng trong chuyện cưới xin vì Châu còn rất trẻ. Đàn ông 30 tuổi là lúc họ lo cho sự nghiệp, có một đam mê để theo đuổi, và khi được thêm một người bên cạnh yêu thương như này là quá đủ rồi.

Quyên không bị gia đình đặt áp lực chuyện lấy chồng vì Quyên đã từng, còn Châu thì quá trẻ, 2 cá nhân gặp nhau ở thời điểm tất cả đều rất thênh thang. Nhưng nếu như mọi thứ tốt đẹp theo thời gian, ngày càng gắn kết và cần nhau hơn thì đích đến cuối cùng nó phải là chuyện đấy. Quyên cũng không biết là 1 năm, 2 năm hay 5 năm mình sẽ mặc váy cưới, hoàn toàn có thời điểm chính xác. Nhưng cũng có thể như này thôi cũng đủ rồi, miễn là sống vui vẻ bên nhau vì đám cưới sẽ chỉ là hình thức nếu như 2 người không hạnh phúc và không cần nhau.

Sự nghiệp vững vàng, tình yêu viên mãn. Nhiều người thắc mắc không biết Lệ Quyên có khổ tâm đi tìm sự trọn vẹn không chứ nhìn vào thì thấy chị đã đủ đầy quá rồi.

Có lẽ Quyên là một người may mắn, may mắn trong tư duy của chính bản thân mình, Quyên biết mình cần gì và thế nào là đủ. Người ta nói cuộc sống này chớp một cái đã toan về già, thành ra nếu mình cứ không biết bằng lòng, cứ đưa ra những áp lực đòi hỏi quá lớn lao thì mình sống một ngày cũng không vui một ngày.

Như Quyên, khi đã đạt được những thành tựu cho bản thân nhưng mình vẫn đau đáu bởi những áp lực phải có nhiều hơn nữa thì có phải mình đang bị quá quắt không. Tới thời điểm này, Quyên dám nghĩ, dám làm và dám nói bản thân đã có đủ, việc bây giờ của Quyên là duy trì những điều đó. Rất may là Quyên không có những thói quen theo hướng không được lành mạnh, Quyên chỉ có thú vui làm việc và chăm sóc cho những người thân yêu. Vì Quyên không phải là người có quá nhiều nhu cầu nên mình dễ dàng bằng lòng với cuộc sống. Nếu mà cuộc sống của mình cứ mãi như thế này thì Quyên không còn mong cầu gì hơn nữa, đủ mỹ mãn rồi.

Tuy nhiên cuộc sống này có rất nhiều người không cảm thấy đủ. Họ cứ vươn tay đến một đích đến nếu không hoàn thành nó họ sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Quyên nghĩ tư duy của mỗi người sẽ điều khiển mình sống như thế nào. Ngoài kia có nhiều người giỏi hơn Quyên lắm, họ đặt cho mình nhiều mục tiêu, khi có 100 tỷ thì bước tiếp theo phải là 1000 tỷ, nhà thì mỗi tỉnh thành phải có một căn. Cho nên tóm lại hạnh phúc tùy sẽ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, hiện tại Quyên hạnh phúc vì Quyên không còn mong cầu gì nhiều hơn nữa.

Cuộc sống của nghệ sĩ luôn gắn với sự bàn tán. Như chuyện Lệ Quyên giàu có, đeo hột xoàn thế nào, hay ăn mặc ra sao… đều trở thành đề tài trên mạng xã hội. Chị có bị mệt mỏi với sự săm soi quá mức như vậy?

Nói đúng hơn là nếu một người nghệ sĩ vào một ngày mưa tầm tã, họ có nằm giữa đường mà chẳng ai quan tâm, không đủ sức hút nào dù chỉ là nhỏ nhất - điều đấy mới đáng lưu tâm. Còn nếu mình làm bất cứ điều gì cũng được mọi người biết đến, thì theo phương diện tích cực, chẳng phải mình đang được mọi người rất quan tâm và yêu mến sao. Nếu là Quyên, những điều mình ghét là Quyên sẽ không đếm xỉa đến luôn, dù đúng hay sai, xấu hay đẹp gì cũng không quan tâm. Còn hiện tại mình được sự quan tâm, dù có thái quá đi chăng nữa thì cũng kệ đi vì suy cho cùng sức hút của mình vẫn còn ổn đó chứ. Kể cả chuyện vui hay buồn, tích cực hay không tích cực mà mình được quan tâm như vậy là tốt, bởi vì nghệ sĩ nếu không còn được quan tâm nữa thì xong rồi.

Vậy còn việc bị netizen mang ra so sánh với một đồng nghiệp khác, điều đó có khiến chị để tâm?

Ôi không, kệ họ chứ, Quyên chỉ sợ mình được so sánh với người xấu hoắc thôi, còn được so với người coi được thì chứng tỏ mình còn ngon mới được so như thế, làm gì có ai so sánh 2 thứ khập khiễng bao giờ, đúng không. Nếu mình bị so sánh với người ối giời ơi là không được đâu, lúc đó phải xem lại dạo này mình thế nào, cần tập tành giữ gìn nhan sắc ra sao.

Dư luận có khi buồn cười lắm, không phải họ khen là thích, mà vì họ chỉ muốn trêu tức mình nên mới nói như thế. Thứ nhất là do họ muốn kiếm một câu chuyện để làm quà, thứ hai là do họ không có duyên lắm, cứ thích lôi người khác vào câu chuyện của mình. Những người hay mang người khác ra để mua vui thì đảm bảo đó là người kém duyên, họ khoan cần biết đối tượng trong câu chuyện là người xấu hay đẹp, cứ lôi vào để đàm tiếu oang oang lên, như thế kém duyên lắm các bạn.

Đối với người kém duyên mình không chấp họ làm gì, Quyên chỉ cười thôi. Quan trọng là những người trong cuộc, mình và người mà được mang ra so sánh với mình, cả hai chẳng liên quan đến hòa bình thế giới, không ảnh hưởng đến nhau, không đụng chạm gì nhau là được. Còn ba cái chuyện tào lao theo kiểu xàm xí đó như một chất xúc tác làm cho xã hội có thêm nhiều chuyện để bàn luận và nó sẽ không bao giờ hết được đâu. Quyên chỉ cảm thấy buồn cười và cũng hiểu ra một điều, có những người mang người khác ra so sánh, họ không phải thật sự thích người đó và cũng chả phải là họ không thích mình, chỉ là họ thích nói như vậy để vui miệng, học cứ thích chọc mình tức lên bỏi vì sự tức tối của người khác là thú vui của họ mà. Chấm hết, thế thôi, đơn giản lắm.

Có thời điểm một người bạn bỗng nhắc chuyện rạn nứt của Lệ Quyên với một người chị em trong showbiz, thậm chí người bạn đó còn muốn đứng ra hàn gắn. Tự nhiên bị réo tên trong status như vậy, Lệ Quyên có bị ảnh hưởng ra sao?

Mấu chốt nếu câu chuyện đó quá nặng nề thì mình mới cần suy nghĩ đến chứ, đúng không. Quyên không bị nặng nề bởi chuyện đó, mọi người cảm thấy vui thì cứ nói, chứ Quyên không phải dành thời gian để suy nghĩ vì thực chất câu chuyện đó chả có vấn đề gì cả. Ai muốn nói là quyền của họ, tự bản thân họ biết đúng sai, họ tự biết như vậy đã có duyên chưa - như thế là kém duyên đấy, vậy thì lần sau đừng phạm phải nữa nhá, nó cũng chả hay ho gì. Ai mà vô tình tạo nên sóng gió cho những chuyện không đáng thì họ sẽ là người mang bài học đau khổ nhất, tự họ sẽ sợ, ngại và tránh đi.

Còn với những người trong cuộc, Quyên cũng không có phiền, không trách hay cảm thấy khó chịu gì đâu, bởi vì suy cho cùng trong chuyện đó mình không phải là người tị hiềm hay ghét bỏ ai hết. Quyên nói thật và thề danh dự với mọi người một điều rằng bản thân Quyên không có ghét ai luôn ấy, Quyên nói xong là xong, bực thì sẽ nói thẳng chứ không có thâm thù ngấm ngầm, bặm môi để mà nuốt giận vào trong như người ta. Quyên không thuộc tuýp người như thế, nói xong là quên chứ không hiềm khích, không thù oán, không ghim, không để trong lòng thứ gì hết, nên Quyên sống khỏe sống vui lắm.

Nói thật, những ai muốn làm một sứ giả hòa bình luôn hòa nhã nhưng trong lòng lúc nào cũng đau đáu cào xé, lúc nào cũng đau khổ vì những cảm xúc vô độ, sống như vậy rất là khổ luôn. Đến một ngưỡng mà tự bản thân buông bỏ được những điều đó thì mới chạm đến đỉnh cao hạnh phúc, và Quyên đang sống đúng như thế. Mọi người nhìn thấy Quyên lúc nào cũng nhí nhảnh, vui vẻ, cái đó mình đâu cố tạo ra, đố mà giả tạo được đấy. Ngày xưa mọi người có thấy Quyên vui vẻ nhí nhảnh như bây giờ không, nghĩa là ngày xưa mình không phải khổ hơn hiện tại, chỉ là mình có được niềm vui vừa phải thì Quyên thể hiện nó vừa phải thôi. Bây giờ Quyên cảm thấy mình đã điều tiết cuộc sống rất thoải mái, may mắn là mình đã buông bỏ được những áp lực ở ngoài đường, không mang nó về nhà và mang vào cuộc sống của mình.

Trong status của người bạn kia cũng đề nghị về buổi ăn giữa Lệ Quyên và người chị em thân thiết cũ. Lệ Quyên có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có cuộc hẹn như vậy và đó là minh chứng cho việc buông bỏ sẽ hạnh phúc - giống như điều chị vừa chia sẻ?

Giới hạn của sự buông bỏ rộng lắm, nó không phải là cái gán ghép hay áp đặt vào một chuyện nhỏ nào đó trong cuộc sống, rằng phải làm những chuyện đó thì mới được xem là buông bỏ. Tựu chung lại, buông bỏ là bỏ đi những thứ không cần thiết cho suy nghĩ của mình, bỏ đi sự hiềm khích không đáng có để được sống vui vẻ và thoải mái, để nhìn nhận tất cả những người xung quanh một cách bình thường. Buông bỏ không phải là lao bổ đến người từng xa mình (vì một lý do nào đó) để gặp gỡ rồi chơi lại. Nếu chuyện đó xảy ra một cách cứng nhắc thì bản thân mình trở nên bị gượng ép, và chắc gì đối phương đến vì vui thật sự hay chỉ là họ nể mạt mình thôi. Hay họ chỉ vì sợ sự đánh giá của người khác - Ui cô ấy đã cố gắng làm lành rồi mà mày còn nhỏ mọn - nên mới cố gắng để giả vờ muốn kết thân lại với mình. Ôi trời ơi… muốn chất chồng cái sự khó chịu lên để làm cái gì. Với Quyên, trong tất cả mọi chừng mực và khía cạnh, mình không đụng chạm thì không tị hiềm, đó là buông bỏ.

Được biết Lệ Quyên vừa cho ra mắt sản phẩm nghệ thuật mới. Sự đặc biệt trong dự án này đối với chị là gì?

Dự án này Quyên sẽ giới thiệu 2 MV, trong đó có Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu - chủ đề mà các bạn xì-tin dâu rất thích. Quyên nghĩ nó là năng lượnng mới mẻ, mang nhiều màu sắc của Lệ Quyên nhưng tươi mới hơn. Về bản chất bài hát đã mới rồi, kết cấu pop ballad trong bài không như những bài hát trước đây của Quyên, nó không có quá nhiều sự day dứt, dằn vặt mà nó là sự khắc khoải, tiếc nuối nhưng tinh thần mới mẻ hơn. MV của Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu được quay ở Mỹ và Quyên muốn đưa hết cảnh đẹp ở Las Vegas vào MV lần này. Thú vị hơn khi sản phẩm lần này do chính Lâm Bảo Châu biên kịch, đạo diễn với sự hỗ trợ của một ekip khác nữa.

Châu không chỉ đồng hành cùng Quyên mà còn làm việc để tạo nên sản phẩm mới, Châu đã rất vất vả khi làm rất nhiều thứ, kể cả những việc hậu kỳ. Qua sản phẩm này Quyên cũng muốn Châu chắc chắn hơn trong việc khẳng định được năng lực và kiên quyết theo đam mê của mình. Khi xem MV thì Quyên thấy đây là lần mình được xinh đẹp nhất, mình không quằn quại nữa mà tiết chế hơn, phong thái cũng mới mẻ và trẻ trung, tất cả nhờ dụng tâm của Châu và ekip. Đây là MV đầu tiên Quyên kết hợp với Châu trong nhiều vai trò nên sự kỳ vọng và yêu thích của mình đối với sản phẩm lần này cũng trở nên đặc biệt hơn. Theo kế hoạch thì sắp tới Quyên sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm bài hát mới và sẽ là một Lệ Quyên rất khác, sẽ sexy, hiện đại nhưng vẫn ngọt ngào.

Là một nghệ sĩ đã ghi dấu ấn tên tuổi nên chắc hẳn Lệ Quyên đã quen với những đánh giá từ khán giả. Nhưng lần này có Lâm Bảo Châu cùng tham gia, thì chị có lo lắng cho bạn trai nếu khán giả có những bình luận trái chiều?

Quyên không lo lắng vì thật ra những ý kiến trái chiều luôn là chất xúc tác luôn tồn tại với tất cả những tác phẩm nghệ thuật của Quyên từ trước đến giờ. Mình không thể nào nắm bắt hay kiểm soát được mà mình hãy chấp nhận tất cả những điều đó một cách văn minh nhất. Nhưng Quyên cũng mong mọi người hãy đưa ra ý kiến một cách văn minh để làm sao cho chúng ta có những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Chứ không phải vì chúng ta thích hay không thích ở một vài điều mà buông ra những lời quá nặng nề để tổn thương nhau. Quyên chỉ mong như thế thôi, còn mọi người muốn đưa ra luận điểm nào thì cứ thoải mái, sẽ có người thích hoặc không, đó là điều đương nhiên. Với Quyên, mình không bao giờ cho mình là trọn vẹn hay tốt nhất rồi, có ý kiến đóng góp thì mình mới hoàn thiện hơn.

Làng giải trí luôn có quy luật không thể đổi. Chị đã nghĩ đến ngày mà mình rút khỏi sân khấu, khi đó Lệ Quyên sẽ là một phiên bản như thế nào?

Có một điều Quyên sẽ tuyên bố thẳng trong buổi phỏng vấn này là Quyên không bao giờ nói lời từ giã sân khấu cho đến khi nào mình không đủ sức hút với khán giả nữa. Nếu khán giả nghe mình quá ít thì lúc đó tự khác Quyên sẽ hiểu rằng mình không nên cố gắng xuất hiện. Quy luật là điều không thể tránh khỏi được, nhưng mà ta cứ làm thôi, cứ cần mẫn đi dù ít dù nhiều đi chăng nữa thì mình vẫn có năng lượng cho khán giả riêng, tuổi nghề của mình cũng được lâu dài. Khi nào Quyên tự cảm nhận được sức hút đó thật sự giảm và đã không còn như kỳ vọng nữa thì mình cứ âm thầm chiêm nghiệm và thau đổi cuộc sống, cách làm việc để sao cho phù hợp. Chứ Quyên không bao giờ nói “giã từ sân khấu” cả, bởi để nói chữ tạm biệt với nơi đó là điều không dễ dàng.

Cảm ơn Lệ Quyên về những chia sẻ thú vị này!