Phỏng vấn: Cho thời gian 1 phút, hãy làm tôi nhớ đến bạn! Nữ ứng viên xinh đẹp chỉ cần 10 GIÂY ngay lập tức trúng tuyển, ai nấy "tâm phục khẩu phục"

Bạn đã từng nghe qua loạt câu hỏi phỏng vấn "kỳ dị" của các công ty lớn chưa. Ví dụ câu hỏi phỏng vấn của Amazon: "Nếu bạn đến từ sao Hỏa, bạn sẽ giải quyết vấn đề như thế nào?". Câu hỏi phỏng vấn UBS: "Tại sao nắp cống lại có hình tròn?".

Câu hỏi phỏng vấn của Forbes: "Nếu bạn có thể chọn sở hữu một siêu năng lực, bạn muốn tàng hình hay bay?". Câu hỏi phỏng vấn Huawei được chia sẻ liên tục: "Làm thế nào bạn để một con bò 800 kg vượt qua cây cầu 700 kg?".

Ngày nay, việc các công ty đưa ra những câu hỏi có vẻ kì quặc trong 1 buổi phỏng vấn vốn không còn là điều gì quá mới mẻ. "Think out of box – Nghĩ ngoài chiếc hộp" là thuật ngữ dùng để chỉ những tư duy đột phá, sáng tạo – điều không thể thiếu trong cuộc sống ngày càng được các doanh nghiệp lớn quan tâm.

Ngoài ra, các câu hỏi có vẻ không liên quan còn nhằm đánh giá khả năng phản ứng tại chỗ, kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, cách bạn phản ứng dưới áp lực và sự thích ứng của người ứng tuyển.

Câu hỏi phỏng vấn đang được chia sẻ nhanh chóng dưới đây cũng vậy. Sau nhiều ngày phỏng vấn qua video, có tổng cộng 3 ứng viên bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Họ đều rất có tiềm năng, có vẻ rất hợp với vị trí công việc, nhưng không biết ai sẽ là người đi đến bước cuối cùng.

Trong buổi gặp mặt lần chót, thay vì hỏi về kỹ năng, người tuyển dụng bỗng dưng yêu cầu: Cho thời gian 1 phút, hãy làm tôi nhớ đến bạn! Với những người đi phỏng vấn thông thường, hẳn không thể tránh cảm giác bất ngờ, choáng váng vì câu hỏi mới lạ này.

Người thứ nhất sau vài chục giây sửng sốt trả lời: "Em đã tốt nghiệp một trường đại học thuộc dự án 985, năm nào em cũng nhận được học bổng của trường, thành tích học tập của em luôn thuộc loại giỏi nhất lớp...". Tuy nhiên, người tìm việc chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, hiển nhiên câu trả lời này không thể khiến Giám đốc nhân sự hài lòng.

Người tìm việc thứ hai sau khi nhìn ra vấn đề đã trực tiếp chọn hát một bài, nghĩ ra cách dùng cách này để thu hút sự chú ý. Nhưng trước khi bài hát kết thúc, 1 phút trôi qua, người tuyển dụng chẳng nghe thấy gì hữu ích cả, nên nghiễm nhiên cô cũng bị loại.

Người tìm việc cuối cùng là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Sau khi nghe câu hỏi, cô ấy lấy trong túi ra một chai nước và đưa cho Giám đốc nhân sự, sau đó nói tên cô ấy nhiều lần. Sau đó cô gái hỏi tiếp: "Giám đốc nhân sự, anh có nhớ tôi không?"

Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 10 giây nhưng trong đầu Giám đốc nhân sự vẫn không ngừng vang lên tên của nữ sinh viên mới tốt nghiệp, anh cũng nhớ tới người tìm việc đã đưa nước cho mình. Sau khi cân nhắc, Giám đốc nhân sự thông báo ngay tại chỗ rằng cô đã được nhận vào làm.

Từ câu chuyện này, chúng ta cũng có thể nhận thấy hai điểm sau đây.

1. Học cách suy nghĩ về vấn đề

Khi phỏng vấn, bạn phải học cách suy nghĩ về câu hỏi và có thể tìm ra câu trả lời tốt nhất từ nó. Trong truyện, câu hỏi mà người tuyển dụng đặt ra thực ra rất đơn giản, chủ yếu là để kiểm tra khả năng ứng biến của người tìm việc và liệu anh ta có thể gây ấn tượng với người phỏng vấn trong thời gian giới hạn hay không.

Hai người tìm việc đầu tiên tuy không sai nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. Hơn nữa, phương pháp của họ cũng hơi quá bình thường, người ta khó nhìn ra ý tưởng mới.

2. Biết sử dụng những vật dụng xung quanh

Trong câu chuyện, nguyên nhân khiến nữ ứng viên được nhận ra là do sử dụng đạo cụ. Khi cô đưa chai nước cho người tuyển dụng, nó đã để lại ấn tượng trong tâm trí anh và gắn liền với nước, chỉ cần nhìn thấy là có thể nghĩ ngay đến cô gái tìm việc.

Sau đó, nữ ứng viên nói tên cô ấy nhiều lần, điều này vô hình trung càng làm tăng thêm ấn tượng trong tâm trí, khiến bức tranh mơ hồ ban đầu trở nên rõ ràng hơn.

Hãy nhớ rằng các câu hỏi phỏng vấn được thiết kế để xác định xem bạn có các kỹ năng cần thiết cho công việc hay không. Hầu hết không có câu trả lời "đúng", chỉ có câu trả lời hợp lý.

Khi đứng trước một câu hỏi có vẻ không liên quan công việc, hãy suy nghĩ câu trả lời theo cách chứng minh một kỹ năng hoặc điểm mạnh bạn có là được.

