Phỏng vấn BB Trần: "Anh Trấn Thành thường xuyên nhắn rủ đi chơi, đi ăn nhưng tôi từ chối, vì... "

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, BB Trần vẫn giữ được sức hút riêng trong lòng công chúng. Mới đây, nam diễn viên được công bố là 1 trong 30 thí sinh sẽ xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vốn là một nghệ sĩ đa tài, lắm "chiêu trò" mỗi lần lộ diện nên BB Trần nhanh chóng trở thành nhân tố được khán giả quan tâm và đặt kỳ vọng sẽ bứt phá ở chương trình.

Tại buổi trò chuyện với chúng tôi, BB Trần đã trải lòng về khoảng thời gian "ở ẩn" trong 1 năm qua. Trong lần tái xuất này, nam diễn viễn cho biết sẽ cố gắng hết khả năng để mang đến những phần trình diễn ấn tượng. Ngoài ra, BB Trần đã lên tiếng làm rõ mối quan hệ với MC Trấn Thành cũng như lý do không ghi danh ở Anh Trai "Say Hi". BB Trần cũng chia sẻ về chuyện tình viên mãn kéo dài 11 năm với người yêu đồng giới.

Clip: BB Trần trải lòng về quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tiết lộ quan hệ hiện tại với Trấn Thành

Chào "anh tài" BB Trần, anh nhận lời mời từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từ khi nào và có mất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định tham gia?

Tôi nhận lời mời này khá lâu, gần như là một trong những người đầu tiên. Tôi đã xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và rất thích, nhưng chương trình nói với tôi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không phải phiên bản nam của "Chị đẹp", nó hoàn toàn là một phiên bản mới. Cách thức chơi luật của của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng rất khác. Thông tin này làm tăng thêm sự thích thú cho tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để học hỏi các anh, có thể làm những gì mà trước giờ chưa bao giờ làm, chưa bao giờ thử sức. Tôi không mất nhiều thời gian mà quyết định luôn.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ đến 30 nghệ sĩ nam tranh tài. Là một trong những người đầu tiên được mời, lại nhận lời nhanh chóng như thế thì BB Trần có kịp xem danh sách 29 "Anh tài" còn lại không?

Thú thật khi chương trình mời tôi mừng quá nên quyết định liền chứ không quan tâm, không cần biết có ai tham gia chung. Đến giờ ngồi đây tôi nghĩ sao mình vô tư vậy, ít ra phải biết những nhân vật mà mình sắp tham gia chung là ai chứ nhỉ? Biết đâu có những đối thủ mạnh quá rồi tính sao, mình phải có dự án, dự tính trước cho mình chứ, sao mình không quan tâm luôn vậy?

Dù không xem được danh sách các đối thủ từ đầu nhưng BB Trần mong muốn sẽ "đối đầu" với ai tại chương trình?

"Đối đầu" lận hả, tôi mong muốn được thi với anh Noo Phước Thịnh, anh Isaac hoặc Trọng Hiếu, đây sẽ là những thí sinh cực kỳ mạnh vì năng lượng quá dữ, hát tốt, nhảy tốt, trình diễn cũng giỏi. Mấy anh vừa đẹp trai vừa giỏi, thi chung lỡ thua thì cũng đỡ quê.

BB Trần là một trong những "Anh tài" đầu tiên được chương trình công bố, hiệu ứng của anh nổi trội hơn hẳn so với những người cùng đợt. BB Trần có "lén" vào đọc bình luận để xem người ta bàn tán gì về mình không?

Có chứ, tôi nhiều chuyện lắm (cười). Có những bình luận ấn tượng như: "29 anh trai và 1 chông gai", "Trời ơi, BB Trần mà vô vòng thi này thì mặc cái đầm 8 mét"... Tôi thấy mọi người chỉ tranh luận liên quan đến việc tôi có giả gái không chứ không nhắc về vấn đề ca hát, nhảy múa. Tất nhiên tôi không thể nào hứa trước sẽ hoàn thành tất cả các vòng thi xuất sắc. Tôi chỉ biết sẽ cố gắng hết sức, nếu đến lúc ai chê giọng hát thì tôi sẽ tìm cách khắc phục, còn ai chê nhảy thì tôi tập luyện nhiều hơn.

Tôi thấy mình rất may mắn vì mỗi khi ra mắt gì đó đều có ý kiến 2 chiều. Tôi thích những gì gây tranh cãi, bởi bất gì việc gì cũng có tranh cãi chứ không suôn sẻ hết được. Sau nhiều năm làm nghề, tôi đã học làm quen và chấp nhận những điều như thế. Bây giờ nói không quan tâm thì cũng không thể, phải quan tâm lời nhận xét bên ngoài để biết cách mà sửa chữa.

Nếu là tôi của trước đây, khi thấy những bình luận tiêu cực là "sồn" lên liền. Nhưng giờ tôi nghĩ mình làm vậy chi ta, có khen thì phải có chê, bắt người ta chỉ khen mình thì quá phi lý. Như chuyện ban đầu có người bình luận "Trời sao diễn dở vậy, diễn đơ vậy" cái tôi nghĩ mình diễn cũng được mà, đâu có tới nỗi gì mà nói dữ vậy. Nhưng sau này xem lại, tôi thấy lúc đó mình dở thiệt nha. Nên sau này ai chê gì tôi sẽ bình tâm nhìn lại, chọn lọc coi họ nói đúng hay sai.

Tại sao BB Trần lại quyết định chọn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thay vì chương trình Anh Trai "Say Hi" có Trấn Thành làm MC?

Khi tôi nhận được lời mời từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì thật sự chưa có biết có chương trình Anh Trai "Say Hi". Nếu như đặt trường hợp cả 2 chương trình xuất hiện cùng lúc thì bên nào mời trước tôi sẽ nhận lời bên đấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, cả 2 chương trình đều có những phần thi tài năng để trình diễn cho khán giả xem. Chương trình nào cũng cho tôi cơ hội để thử sức nên bên nào mời trước thì tôi quyết định trước.

Khi BB Trần được công bố tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phản ứng của những người xung quanh anh thế nào?

Mọi người nghĩ rằng thứ nhất chương trình chắc chắn sẽ mời BB Trần và thứ hai là chắc chắn rằng BB Trần sẽ tham gia, sẽ tìm mọi cách để tham gia! (Cười). Tôi thấy xung quanh tôi chả ai bất ngờ gì. Tôi đi đến đâu người ta đều hỏi về chuyện tôi thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ai cũng biết thi với tôi chỉ tôi là không biết thi với ai. Tôi trong tâm thế muốn tạo bí mật đến phút cuối cùng cho mọi người bất ngờ, nhưng ai cũng biết trước hết.

Một chương trình thực tế quy tụ tận 30 nghệ sĩ ít nhiều cũng sẽ phát sinh vấn đề. Như ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã có những ồn ào về mối quan hệ giữa các nghệ sĩ. BB Trần sợ những tình huống tương tự ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không?

Tôi cũng rất sợ drama, khi làm việc nhóm không nói trước được điều gì cả. Tôi biết mình phải giữ tâm thế dĩ hòa vi quý, nhưng đến lúc dầu sôi lửa bỏng phải gấp rút hoàn thành buộc lòng mình không thể nào giữ bình tĩnh được. Không nói đến các anh khác nhưng bản thân tôi chắc rất khó để giữ bình tĩnh, cho nên tới đâu hay tới đó đi. Ví dụ như tới đó có chuyện gì xảy ra thì tùy cơ ứng biến vậy.

BB Trần ấn tượng với hành trình của nghệ sĩ nào trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng?

Ôi, tôi xem và thích chị Mỹ Linh lắm, có nhiều cái tôi không nghĩ chị Linh chịu chơi đến như vậy. Chương trình đưa ra thử thách nào thì chị thực hiện thử thách đó. Tôi muốn khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mình phải có tinh thần giống chị Mỹ Linh. Người thứ 2 tôi ấn tượng là chị Trang Pháp, tôi đã biết chị từ trước và có tham gia chung vài sản phẩm nhưng không nghĩ chị lại giỏi đến mức như vậy. "Chị đẹp" mà tôi thích là chị Diệp Lâm Anh, Phương Vy, Diệu Nhi, Lan Ngọc… Tôi thấy họ thật sự rất giỏi, sự cố gắng và năng lượng của họ quá truyền cảm hứng.

BB Trần nghĩ sao khi có một số người nói là ở "Chị đẹp" thì có Diệu Nhi còn ở Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai sẽ có "cây hài" BB Trần?

Mọi người ơi, đừng nói trước chuyện gì hết (cười). Diệu Nhi và tôi xuất thân từ hài kịch nên sẽ mang đến năng lượng hài hước. Nhưng để làm được như Diệu Nhi thì chưa chắc tôi đã làm được, mỗi người mỗi màu sắc. Ở chương trình này có rất nhiều "cây hài" ẩn số nha. Đừng vội đánh giá cao ai quá biết đâu được vô trong đó mình sẽ thấy được những nhân tố bất ngờ, mảng miếng nhiều khi còn dữ dội hơn tôi.

Đến với cuộc thi nào thì cũng sẽ phải đặt mục tiêu, vậy đích đến của BB Trần ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là gì?

Tôi mong muốn được trở thành nghệ sĩ đa năng, không chỉ dừng lại ở diễn viên. Tôi xem những nghệ sĩ nước ngoài và khâm phục vì họ vừa giỏi về diễn xuất, vừa có thể ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ… Từ trước đến nay, tôi cứ ở trong vỏ bọc, chỉ nghĩ làm tốt diễn viên là được rồi, tới đó thôi. Nhưng cuộc đời mà, đâu biết được là sau này lỡ vào vai vũ công mà đến lúc đó mới đi học thì không kịp. Chi bằng bây giờ mình tham gia chương trình, vừa thi vừa học hỏi.

Một trong những từ khóa tôi mang đến chương trình là "biến hóa", đây cũng là thử thách lớn. Mọi người thấy tôi giả gái cũng nhiều, xây dựng những hình tượng cũng nhiều chẳng hạn như "thánh chơi dơ" ở Chạy Đi Chờ Chi, vai nam trong Chị Mười Ba, vai nữ đanh đá sexy gợi cảm, hiền lành nói chung đều có hết rồi thì bây giờ phải tìm hình tượng gì mới đây. Tôi phải đi học những kỹ năng mới để làm những điều chưa bao giờ làm trước đây. Nói chung là khủng khiếp, có nhiều cái tôi không nghĩ là nó sẽ khó như vậy.

Và một câu hỏi đa số cư dân mạng thắc mắc là Bb Trần có diện... đầm dạ hội tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không?

Chương trình duyệt thì mình diện thôi. Nói về hát nhảy hoặc trình diễn, tôi không làm lại các anh rồi thì bây giờ chỉ có chiêu trò, phải tìm cách tìm cách chứ. Tôi chơi chiêu chứ sao mà để thua các anh được (Cười).

Gần đây, vở kịch của BB Trần và Ngọc Phước được đón nhận nồng nhiệt, liên tục "cháy vé" ở sân khấu kịch. Cảm xúc của anh thế nào?

Hơi sợ nha. Khi khán giả dành tình yêu thương, lựa chọn vở kịch của mình để giải trí cuối tuần thì tôi gặp áp lực phải làm cái gì mới mẻ đây. Trong Lạc lối ở Băng Cốc, tôi thay 11 bộ, trong đó có 2 bộ cố định còn lại 9 bộ tôi phải đổi mới liên tục. Album trang phục diễn vở đó lên đến 200 bộ rồi, gần như mỗi dịp lễ tôi đều đầu tư trang phục đu theo. Bài toán là bây giờ phải tiếp tục làm gì để thu hút khán giả, nó khó với tất cả các diễn viên trong sân khấu chứ không phải riêng tôi.

Được biết là cát xê mỗi đêm diễn ở sân khấu thường không quá cao, đầu tư tới mức đó thì BB Trần có "lỗ vốn" không?

Vai diễn đó tôi mua để thỏa mãn đam mê thay đồ của mình mà (Cười lớn).

Tôi mê diễn ở sân khấu đến mức không màng đến cát xê. Bởi sân khấu là nơi tôi vừa học hỏi vừa có không gian gần gũi với khán giả. Khi diễn sân khấu tôi phải tập trung quan sát, xem biểu cảm của khán giả, nó khác với khi đóng phim hay làm những sản phẩm đăng trên mạng. Khi nghe tiếng vỗ tay của khán giả dành cho mình hay cho những bạn diễn khác thì tôi cũng thật sự rất vui và hạnh phúc, đó là cảm hứng và động lực làm nghề. Cát xê sẽ không đáng là bao nhiêu đối với những sự đầu tư của tôi nhưng tôi thấy sự đầu tư đó rất xứng đáng.

Việc "đầu quân" vào một sân khấu khác với trước kia có khiến công việc của BB Trần bị ảnh hưởng không?

Tôi nghĩ là có một phần, khi ở Thế giới trẻ, tôi được các anh chị bao bọc nên lúc nào mình cũng yên tâm ra sân khấu. Khi sang đến sân khấu ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên thì BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, anh Tuấn Kiệt hay anh Khương Ngọc những cái người mà bao bọc lại các em nhỏ. Tôi buộc phải tỉnh táo hơn, phải chỉn chu mọi thứ để làm tấm gương cho các em. Lâu lâu tôi phải để ý vì các bạn trẻ sáng tạo và có những ý tưởng rất táo bạo, tôi phải giải thích cái nào nên cái nào không nên.

Vậy mối quan hệ của bạn với những người đồng nghiệp cũ như Puka, Khả Như, Diệu Nhi… thì sao, mọi người vẫn giữ liên lạc chứ?

Chúng tôi chỉ đơn thuần là không còn hoạt động ở cùng 1 sân khấu thôi chứ tình cảm vẫn vậy. Tính của tôi là làm việc ra làm việc, tình cảm ra tình cảm. Ví dụ như công việc không hợp nhau thì khó làm nữa nhưng tình cảm vẫn giữ giống BB&BG, mọi người gặp nhau vẫn nói chuyện, đi ăn uống bình thường.

Cách đây không lâu, tôi có xem đoạn video Kim Nhã khóc khi BB Trần cho tiền đi đẻ?

Thật ra tôi đã chuyển tiền cho Kim Nhã để Kim Nhã kể câu chuyện đó thôi (Cười lớn). Nếu mà gọi là khá giả thì Nhã cũng không tới mức khá giả vì cũng đang chật vật tìm hướng đi. Sau này Nhã mới quyết định đi theo con đường làm diễn viên truyền hình, cũng còn bấp bênh chứ chưa hẳn gọi là ổn định.

Khi Nhã sinh em bé, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chuyển tiền để hỗ trợ tã sữa vì thương em bé. Còn sau khi Nhã đẻ xong, tôi chuyển tiền để Nhã bồi bổ mau hồi phục còn đi làm nuôi con. Kim Nhã không khổ tới mức phải xin tiền tôi để đi đẻ như mọi người nghĩ đâu. Kim Nhã chưa bao giờ xin tôi điều gì hết. Đôi khi Nhã có kẹt gì quá thì mượn tôi và ngược lại. Bạn bè mượn rồi trả là chuyện bình thường nhưng tôi và Nhã không có chuyện đó, mượn là sẽ cho luôn.

Sau khi BB Trần tham gia Chạy Đi Chờ Chi, khán giả rất mong chờ anh tái xuất ở những chương trình thực tế. Thậm chí, còn mong BB Trần sẽ góp mặt ở 2 Ngày 1 Đêm hay Hành Trình Rực Rỡ, anh thấy ý kiến này thế nào?

Tôi cảm giác mình rất hợp với gameshow, nhất là truyền hình thực tế. Có thể Chạy Đi Chờ Chi mùa 1 là "cái bóng" quá lớn, khán giả họ quen rồi cho nên sự thay đổi của mùa 2 bị bất ngờ quá, mọi người khó mà chấp nhận được. Nếu bây giờ có mùa 3 mà chương trình mời thì tôi sẽ tham gia ngay đó.

Tôi rất thích 2 Ngày 1 Đêm, tôi cũng từng được mời tận 2 lần nhưng lịch quay toàn đúng vào ngày cuối tuần. Nếu chọn giữa quay show và diễn ở sân khấu thì tôi sẽ chọn di diễn vì tôi mê sân khấu lắm. 2 Ngày 1 Đêm phải đi xa quá thì có thể quay đến 3-4 ngày, tôi không thể nào xin nghỉ hết cả 3 ngày diễn ở sân khấu được.

Vậy mối quan hệ giữa BB Trần và các thành viên Chạy Đi Chờ Chi hiện tại thế nào?

Chúng tôi vẫn vậy mà. Là do tôi không có thời gian để ra ngoài gặp gỡ mọi người nhiều chứ thật ra tôi có rủ thì mọi người vẫn đi. Đôi khi có tiệc tùng tôi cũng đến nhưng một xíu thì về nhà ngay.

BB Trần và Hải Triều là những thành viên đầu tiên trong hội bạn quyền lực của Trấn Thành. Từ vài năm trước, loạt clip cả nhóm đi ăn, du lịch cùng nhau đã gây chú ý trên mạng xã hội. Nhưng dạo gần đây tại sao BB Trần không còn xuất hiện cùng Trấn Thành nữa?

Sau đợt dịch vừa rồi, tôi và Hải Triều gần như chỉ ở nhà. Bản thân tôi và Hải Triều còn ít gặp nhau thì huống chi là 2 đứa gặp anh Trấn Thành. Đến tận bây giờ ngay cả khi đi họp báo phim, event, thậm chí là đi đám cưới thì tôi cũng về sớm chứ không ở lâu được. Năm vừa rồi khi có công ty là gần như tôi ở công ty suốt luôn, công ty giống như căn nhà thứ 2, không làm gì cũng lên ở trên đó suốt. Tôi muốn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo hoặc đôi khi là chiêm nghiệm nỗi buồn. Mọi người rủ đi ăn thì tôi cũng làm biếng, suốt 1 năm qua số lần tôi ra đường đi ăn quán hay uống coffee là rất ít luôn.

Mọi người thắc mắc tại sao dạo này tôi không đi với anh Trấn Thành, vì tôi phải đi tập luyện, rồi diễn ở sân khấu về khuya quá, lại mệt nên chỉ muốn về nhà nghỉ thôi. Tuy nhiên những sự kiện họp báo, khai trương mà anh Thành mời thì tôi vẫn đi nha, chỉ là không có đi chơi nhiều. Tôi nghĩ do bản thân mình thôi chứ không phải do ai hết. Nhiều khi anh Thành có rủ đi chơi, đi ăn nhưng tôi không đi được. Sau này anh Thành hiểu là tôi với Hải Triều muốn ở nhà nghỉ ngơi và do bận việc ở sân khấu, công ty nên anh cũng ít rủ.

Vậy đến thời điểm này, BB Trần và Trấn Thành vẫn còn giữ liên lạc với nhau đúng không?

Chúng tôi có chứ. Lâu lâu thấy anh Thành có chuyện buồn thì tôi cũng có nhắn tin hỏi thăm hay khi ảnh ra sản phẩm mới thì tôi cũng trao đổi.

Nhưng nếu cứ lập lại vòng tuần hoàn đi diễn, lên công ty rồi về nhà. Liệu BB Trần có sợ sẽ mất đi những mối quan hệ trong showbiz không?

Có đó. Tôi còn sợ tự nhốt mình quá lâu sẽ bị "tối cổ", không theo kịp mọi người. Có nhiều lúc mọi người nói chuyện mà tôi không hiểu gì cả. Bây giờ tôi bắt đầu đi chơi với mọi người. Và tôi nhận ra khi đi chơi cũng có lợi, đi chơi để gặp gỡ tất cả mọi người, học được những nét diễn, mảng miếng mới rồi áp dụng nó vào sản phẩm hay lên sân khấu. Tôi nghĩ thật sự đến lúc cần ra ngoài nhiều hơn rồi, bắt đầu bằng việc gặp gỡ các "anh tài" nè.

Cách đây không lâu tôi nghe BB Trần chia sẻ rằng năm 2023 bạn khá im ắng và không dành thời gian cho mình, đến năm 2024 sẽ tái xuất hoành tráng. Dường như lời mời Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến đúng thời điểm nhỉ?

Câu chuyện này tôi chưa chia sẻ với truyền thông và khán giả bao giờ. Cách đây mấy năm, anh quản lý có nói muốn thành lập 1 công ty để kéo các bạn talent có đam mê, tôi hay Hải Triều hoặc Ngọc Phước cùng những anh chị đi trước hướng dẫn cho các em trở thành gương mặt nghệ sĩ mới. Lúc đó, tôi nói mình chưa sẵn sàng, chưa đủ kinh nghiệm, khả năng để dẫn dắt các bạn. Thế nhưng năm vừa rồi, anh quản lý cho một "cú đúp" bất ngờ là thông báo thành lập công ty. Lúc đó tôi nghĩ thôi cố, sức tới đâu mình sẽ giúp tới đó. Năm vừa rồi vốn tôi cũng không có dự định gì lớn nên tập trung giúp đỡ các bạn.

Năm 2024, sẽ là năm tôi trở lại thực hiện những dự án đã bỏ lỡ trước đây. Chẳng hạn như làm phim, Web drama… Rất nhiều khán giả cũng nhắc là sao tôi không tham gia gameshow hay sản phẩm của những anh chị nghệ sĩ khác mà cứ quay chung với các bạn talent mới sau này. Bởi đó là giai đoạn tôi muốn tập trung hướng dẫn các em, chờ đến khi các em quen rồi thì sẽ yên tâm hơn để làm những việc của mình. Đó là lý do suốt 1 năm qua tôi gần như là không thực hiện bất kỳ sản phẩm riêng nào cả.

Nhiệt tình với các nhân tố trẻ như thế thì BB Trần có sợ áp lực "sóng sau xô sóng trước không?

Lúc trước thì có nhưng sau này tôi hiểu đó là quy luật. Nhưng nói "sóng sau xô sóng trước" cũng không đúng, ai được khán giả yêu thích hơn thì người đó được quan tâm nhiều hơn. Chưa chắc người đi trước là những người yếu kém hơn, cũng không phải người đi sau sẽ giỏi hơn. Tôi chỉ nghĩ trong thời điểm đó, người đó họ vụt lên, họ nổi bật, có những sản phẩm được khán giả quan tâm và yêu thích thì tất nhiên họ là tâm điểm thôi. Cho đến một thời điểm khác thì lại là một người khác, chuyện đó rất là bình thường.

Tôi suy nghĩ tích cực là mỗi cá thể rất là riêng biệt nên đừng so sánh với bất kỳ ai khác. Bản thân tôi sẽ là một màu sắc đặc biệt của tôi, Hải Triều cũng có một màu sắc đặc biệt của Hải Triều, Ngọc Phước cũng vậy. Mỗi người sẽ có đối tượng khán giả yêu thích khác nhau. Cho nên không thể cứ nói lo sợ là "Sóng sau xô sóng trước" được, lo sợ thì làm được gì bây giờ, mình diệt "sóng sau" à (Cười).

Thế áp lực đồng trang lứa thì sao, có bao giờ BB Trần nhìn lại hành trình của mình rồi so nó với tốc độ phát triển của những người khác không?

Thú thật lúc trước tôi có gặp áp lực đồng trang lứa, tôi nghĩ độ tuổi nào thì ít nhiều cũng bị. Có thời điểm tôi vẫn đang tìm con đường, mục đích làm việc thì thấy những người bạn xuất phát cùng thời điểm nay người ta vượt mặt, còn mình dậm chân tại chỗ. Sau này, tôi nghiệm ra không có con đường nào giống con đường nào cả, cùng đi trên con đường diễn viên nhưng mục đích mỗi người sẽ khác nhau, có người thích làm diễn viên hài, người làm diễn viên điện ảnh, người theo đuổi con đường diễn viên truyền hình… Vậy tại sao mình lại đem bản thân so sánh với bạn bè làm gì, cứ làm tốt công việc, phát triển bản thân tốt là được. Bây giờ so sánh với người ta làm chi, mình có làm lại người ta đâu - câu này đùa nha (Cười).

BB Trần từng chia sẻ bạn ấp ủ một web drama cho riêng mình, bây giờ anh đã sẵn sàng thực hiện chưa?

Đáng lẽ là năm nay nè, nói thật là ban đầu chưa biết có chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì tôi nói là năm 2024 là năm tôi bắt tay vào dự án. Khi nhận lời chương trình thì bắt đầu thấy dời tiếp rồi đó.

Quá khứ là thứ không thể thay đổi nhưng thì nếu có "quyền năng" đó, BB Trần có muốn thay đổi cột mốc nào mình từng trải qua không?

Dữ vậy sao, thay đổi quá khứ luôn sao (Cười).

Nếu như có tôi sẽ chọn thời gian làm việc cùng BB&BG. Tôi muốn mình sẽ đi học nhiều hơn để biết về những kỹ thuật quay, hiểu cách người ta dựng một sản phẩm như thế nào để làm tốt hơn, biết đâu nhóm có thể đi xa hơn.

Nhưng đến tận bây giờ thì tôi không còn tiếc chuyện nhóm tan rã, BB&BG mãi là một tài sản, kỷ niệm đẹp của tôi. Bởi tiếc hoài thì cũng đâu làm được gì, thay vì cư ôm chuyện cũ thì chi bằng dành thời gian để làm những cái mới. Mình đã thành công với cái này rồi thì cái sau mình phải thành công hơn chứ.

Trong 11 năm gắn bó với nhau thì giai đoạn nào là khó khăn nhất đối với BB Trần và người yêu?

Đó là lúc tôi rơi vào trạng thái không biết mình phải làm gì sau khi BB&BG tan rã. Khi đó gia đình cũng khó khăn, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu đổ dồn cùng lúc khiến bản thân tôi bị ngộp. Lâm lúc nào cũng ở bên cạnh, cho lời khuyên, hỗ trợ tôi nhiều thứ. Sau khi trải qua mọi chuyện, tôi mới thấy đây là người sẽ cùng đi với mình một chặng đường dài sắp tới và hai đứa bắt đầu trân trọng nhau hơn.

Sau nhiều năm bên nhau, tại sao BB Trần và người yêu ít khi xuất hiện chung một sản phẩm nhỉ?

Tại vì do Lâm mắc cỡ, ngại chỗ đông người và máy quay. Mỗi lần thuyết phục Lâm quay một sản phẩm rất khó, có nghĩa là quay mà không thoại thì ok nhưng cái gì rất phức tạp quá thì Lâm không chịu. Mặc dù Lâm cũng biết diễn, hát hay, có ngoại hình… Tôi không muốn ép người khác, nhất là người yêu của mình thì tại sao mình phải ép. Nếu bây giờ Lâm thích thì tôi sẽ hỗ trợ Lâm hết mình còn nếu Lâm không thích thì thôi.

BB Trần từng chia sẻ bạn mong muốn tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm cột mốc 10 năm với người yêu. Nhưng đến nay cả hai đã bên nhau 11 năm thì dự định này chắc đã thay đổi nhỉ?

Có những thứ diễn ra trên đời không phải cứ mình thích, mình tính trước thì sẽ làm được. Cột mốc 10 năm đã qua rồi, qua hồi nào không hay. Hiện tôi và Lâm vẫn vui vẻ, yêu thương nhau. Việc có tổ chức tiệc 10 năm hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, nó chỉ là dịp để mọi người cùng chung vui. Bây giờ không làm được 10 năm thì mình làm 11 hoặc là 12 năm, trước sau gì cũng phải làm.

Cảm ơn những chia sẻ của BB Trần, chúc anh có hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rực rỡ!