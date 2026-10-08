Phòng trọ 15m2 giá 1,1 triệu đồng/tháng của nữ sinh SN 2005

Với nhiều người trẻ, tiền thuê nhà thường là một trong những khoản phải cân nhắc nhiều nhất mỗi tháng. Phòng đẹp, đầy đủ nội thất thường có giá cao hơn, trong khi những căn rẻ lại dễ thiếu đồ dùng hoặc có nhiều bất tiện. Mochi, một cô gái trẻ sinh năm 2005 sống tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), cũng từng đứng trước bài toán ấy, nhưng cuối cùng đã giải quyết nó theo một cách riêng.

Từ tháng 4/2025, cô thuê một căn phòng khoảng 15m² với giá 300 NDT/tháng, tương đương khoảng 1,1 triệu đồng. Căn phòng ban đầu gần như trống trơn, không có nhiều nội thất, bếp còn nối liền với khu vực sinh hoạt và cũng không có điều hòa hay bình nóng lạnh. Nhưng Mochi vẫn quyết định thuê vì một lý do rất đơn giản: căn phòng có ánh sáng tốt và thông thoáng.

Căn phòng hiện tại của Mochi dù rất nhỏ nhưng xinh xắn và sáng sủa (Ảnh: Xiaohongshu)

Trước khi chuyển đến đây, Mochi từng sống trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Ban ngày trời có nắng nhưng trong phòng vẫn phải bật đèn, khiến cô cảm thấy khá bí bách. Vì vậy, khi tìm nhà mới, tiêu chí đầu tiên của Mochi không phải là nội thất hay diện tích mà là ánh sáng và khả năng thông gió.

Cô mất khá nhiều thời gian để tìm phòng. Sau khi xác định khu vực muốn sống, Mochi tìm các ngôi nhà tự xây rồi trực tiếp hỏi từng chủ nhà. Căn nào có mức giá phù hợp và tầng vừa ý, cô mới lên xem. Cuối cùng, cô đã chọn căn phòng giá 300 tệ và sống đến hiện tại.

Phòng trọ 300 tệ này không có điều hòa, bình nóng lạnh hay nhiều đồ nội thất. Nhưng đổi lại, nắng có thể chiếu vào phòng vào buổi sáng, cửa sổ đón gió và khoảng cách từ nhà đến chỗ làm của Mochi chỉ khoảng 2-3 km. Với mức thu nhập khoảng 3.500 NDT/tháng, tương đương hơn 13 triệu đồng, Mochi cho rằng mức tiền thuê này phù hợp với khả năng tài chính của mình. Những bất tiện còn lại, cô nghĩ có thể giải quyết từng chút một.

Căn phòng ban đầu gần như trống trơn, nhưng có ưu điểm lớn là nhiều ánh sáng và khá thông thoáng (Ảnh: Xiaohongshu)

Ngày mới chuyển đến, căn phòng gần như không có gì ngoài một chiếc giường. Mochi chấp nhận điều đó bởi cô nghĩ nội thất có thể mua dần, còn một căn phòng có ánh sáng đẹp thì không dễ tìm. Cô bắt đầu cải tạo từ những thay đổi đơn giản. Tường được sơn lại, khu vực bếp được dán giấy mới, cửa cũng được trang trí lại. Sau đó, cô lần lượt bổ sung thêm những món đồ cần thiết như tủ quần áo, bàn ghế, rèm cửa và các vật dụng sinh hoạt.

Mochi không mua tất cả cùng một lúc. Trước mỗi món đồ, cô đều cân nhắc xem nó có thực sự cần thiết, có phù hợp với diện tích căn phòng và có nằm trong khả năng chi trả hay không. Phần bếp nhỏ cũng được giữ lại để phục vụ việc nấu nướng. Vì công ty đã có bữa trưa, Mochi chủ yếu tự nấu vào buổi tối, đôi khi làm thêm các món tráng miệng.

Mochi lần lượt sơn tường, thay giấy dán và bổ sung nội thất để căn phòng dần trở nên ấm cúng hơn (Ảnh: Xiaohongshu)

Mochi chia sẻ rằng ai cũng muốn được sống trong một căn nhà đẹp, nhưng với mức thu nhập chưa cao, cô không muốn dành quá nhiều tiền cho việc thuê nhà. Thay vào đó, cô chọn một căn phòng giá rẻ, rồi từ từ cải tạo và bổ sung những món đồ cần thiết trong khả năng của mình. Cô cũng không cố mua những món đồ đắt tiền chỉ để căn phòng trông đẹp hơn. Với Mochi, chỉ cần nơi ở sạch sẽ, có ánh sáng, thông thoáng và đủ thoải mái để nghỉ ngơi sau giờ làm là đã phù hợp.

Sau một thời gian, những tấm rèm, màu sơn mới và các món đồ được sắp xếp lại khiến căn phòng dần có cảm giác ấm cúng hơn. Khi đưa bạn thân tới thăm phòng, bạn thân của Mochi còn thủ thỉ chỉ muốn ở luôn ở đây cùng Mochi, nếu không được thì sau này, cứ cuối tuần sẽ sang trải đệm ngủ lại.

Mỗi góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút cẩn thận (Ảnh: Xiaohongshu)

Không gian chỉ vỏn vẹn 15m2 nhưng được sắp xếp hợp lý (Ảnh: Xiaohongshu)

Với Mochi, quan trọng hơn cả là cách mình sống trong phòng chứ không phải giá trị căn phòng đó (Ảnh: Xiaohongshu)

Nội thất trong phòng không đắt nhưng đều phù hợp (Ảnh: Xiaohongshu)

Một góc nhỏ yêu thích của nữ sinh (Ảnh: Xiaohongshu)

Câu chuyện của Mochi nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người trẻ cũng đang thuê nhà với ngân sách hạn chế. Một số người thích cảm giác đời thường trong căn phòng sau khi cải tạo, một số khác thì đánh giá cao cách Mochi cân đối tiền thuê và chi phí sinh hoạt khá thực tế.

- Tôi rất thích cách cô ấy tìm nhà. Không phải cứ rẻ là thuê, mà biết rõ mình cần gì nhất. Với tôi, ánh sáng và thông gió cũng quan trọng hơn việc trong phòng có sẵn bao nhiêu món đồ. Nội thất có thể mua dần, còn căn phòng vừa tối vừa bí thì ở lâu rất mệt.

- Đây mới là kiểu phòng khiến người ta muốn sống lâu. Không phải mọi thứ đều mới tinh hay đồng bộ như ảnh quảng cáo, nhưng nhìn vào là biết người ở thật sự chăm chút cho nó.

- Tiền ít thì thuê nhà phù hợp tài chính thôi, chứ cứ cố gắng thuê phòng đắt áp lực lắm. Quan trọng là cách sống mình, môi trường mình cứ từ từ cải thiện theo khả năng.