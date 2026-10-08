Bước ngoặt bất ngờ của bà mẹ từng coi game là “kẻ thù”: Trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không nghĩ ra nổi!

Từng coi trò chơi điện tử là "kẻ thù" phá hoại gia đình, một người phụ nữ 60 tuổi tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tạo nên câu chuyện hy hữu khi trở thành streamer nổi tiếng, thậm chí đánh bại cả nhà vô địch thế giới 17 tuổi người Nga.

Bà Zhong Juanjuan, thường được cộng đồng mạng gọi bằng tên thân mật "dì Juan", hiện sống tại ngoại ô thành phố Mai Châu. Học hết tiểu học và kinh qua nhiều nghề tự do như bán hàng, trông trẻ trước khi nghỉ hưu cách đây 10 năm, bà từng có khoảng thời gian dài ác cảm với game. Hơn hai thập kỷ trước, khi con trai út học cấp hai nghiện game đến mức sa sút học hành, bà đã vô số lần phải đến các quán net kéo con về, dẫn đến những mâu thuẫn dai dẳng trong gia đình.

Thế nhưng, bước ngoặt xuất hiện vào năm 2020 khi bà chứng kiến người con trai khác là Suode nghỉ việc và dành nhiều giờ chơi game tại nhà. Sự tò mò về thế giới biểu tượng mà các con mê mẩn đã thúc đẩy người mẹ tìm hiểu. Được sự hướng dẫn kiên nhẫn của Suode, bà Zhong bắt đầu làm quen với bàn phím và màn hình dù gặp không ít rào cản về thị lực suy giảm lẫn phản xạ chậm.

Bà Zhong Juanjuan, thường được cộng đồng mạng gọi bằng tên thân mật "dì Juan"

Đến năm 2022, khi đã tự tin hơn vào kỹ năng của mình, bà dấn thân vào con đường livestream. Sự tương phản giữa hình ảnh một người phụ nữ nông thôn mộc mạc, dùng thiết bị đơn sơ nhưng lại chơi thạo các trò chơi bắn súng và nói vanh vách thuật ngữ của giới trẻ đã lập tức thu hút người xem. Hiện tại, kênh của bà thu hút 527.000 người theo dõi, mỗi buổi phát trực tiếp (bà duy trì 2 buổi/ngày) thu hút khoảng 10.000 lượt xem.

Gây sốc khi thắng thần đồng người Nga

Cột mốc bùng nổ danh tiếng của "dì Juan" diễn ra vào tháng 12/2024. Tích lũy hơn 8.000 giờ chơi, bà được mời tham gia trận thi đấu biểu diễn trực tuyến trò chơi Counter-Strike: Global Offensive (CS). Đối thủ của bà là "donk" – thần đồng 17 tuổi người Nga vừa bước lên ngôi vô địch thế giới. Kết quả gây ngỡ ngàng khi bà Zhong đã hạ gục tay vợt trẻ này ngay trong trận đấu.

Tuổi tác thường khiến con người ngại bắt đầu lại. Người lớn dễ nghĩ mình đã quá già để học công nghệ, quá chậm để theo kịp người trẻ, hoặc quá quen với cách sống cũ để thử một điều hoàn toàn mới. Nhưng câu chuyện của bà Zhong cho thấy khả năng học hỏi không nhất thiết kết thúc ở một độ tuổi nào đó. Có thể tốc độ sẽ chậm hơn, có thể phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng nếu còn tò mò và sẵn sàng luyện tập, con người vẫn có thể mở ra những cánh cửa mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới.

Để đập tan những nghi ngờ từ cư dân mạng cho rằng có người chơi hộ phía sau, anh Suode đã lắp nhiều góc máy quay trực tiếp cảnh mẹ thao tác khi phát sóng. Hiện anh đảm nhận vai trò quản lý toàn thời gian cho mẹ. Đáng chú ý, vị thế trong nhà giờ đây hoàn toàn đảo ngược: người mẹ mải mê chinh chiến trong không gian ảo, còn con trai phải canh giờ ngắt kết nối Internet lúc nửa đêm để bắt mẹ đi ngủ đúng giờ.

Có lẽ khi cha mẹ chịu bước vào thế giới của con, con cái cũng có thêm cơ hội bước vào thế giới của cha mẹ. Khi đó, mối quan hệ không còn chỉ là “người lớn dạy trẻ phải làm gì”, mà trở thành quá trình hai thế hệ cùng học từ nhau.

Và đó cũng là bài học đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện của “dì Juan”: để hiểu một đứa trẻ, đôi khi người lớn không cần bắt con bước ra khỏi thế giới của mình ngay lập tức. Hãy thử bước vào thế giới ấy một chút trước.

Có thể sau khi hiểu, cha mẹ vẫn sẽ đặt ra giới hạn với game, với điện thoại hay Internet. Nhưng những giới hạn ấy khi đó sẽ được xây dựng trên sự hiểu biết thay vì chỉ dựa vào nỗi sợ.