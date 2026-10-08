Lộ trình chi tiết đồng hành cùng con chinh phục tiếng Anh B1 – B2 trước khi hoàn thành tiểu học của bà mẹ Hà Nội

Chinh phục ngoại ngữ là một hành trình dài hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn và phương pháp đúng đắn từ phía gia đình.

Chị Hồng Liên (Hà Nội) có hơn 15 năm kinh nghiệm đồng hành, giúp hai con trai đạt thành tích tiếng Anh ấn tượng. Con trai lớn của chị thi đạt IELTS 8.0 năm lớp 11, nhận bằng THPT Mỹ online cùng học bổng từ các trường đại học tại Mỹ, Úc và hiện đã đi du học. Trong khi đó, con trai thứ hai đạt IELTS 7.0 từ năm lớp 9 và từ lớp 6 đã tự thành lập kênh YouTube chia sẻ kiến thức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chị đã có những chia sẻ hữu ích với lộ trình chi tiết giúp trẻ đạt trình độ B1 – B2 (tương đương IELTS 4.5 – 6.0) khi học hết lớp 5.

I. Độ tuổi nào phù hợp để trẻ bắt đầu làm quen với tiếng Anh?

Hiện nay, các nghiên cứu và tài liệu giáo dục đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau khiến phụ huynh hoang mang. Từ thực tế nuôi dạy hai con, chị Hồng Liên đã rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bé lớn được chị cho học từ 3,5 tuổi và phát triển giỏi cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tuy nhiên, bé thứ hai được cho tiếp xúc từ 18 tháng tuổi lại rơi vào tình trạng chỉ giỏi tiếng Anh, vốn từ tiếng Việt vô cùng hạn chế và gặp rất nhiều thiệt thòi, khó khăn khi theo học các môn Tiếng Việt và Toán ở trường tiểu học.

Theo phân tích của chị Liên dựa trên các nghiên cứu ngôn ngữ, trẻ có hai cách tiếp cận tiếng Anh:

Học như tiếng mẹ đẻ từ khi mới sinh (Gia đình đa ngữ): Áp dụng cho trẻ sinh ra trong gia đình có bố hoặc mẹ là người nước ngoài, hoặc bố mẹ nói tiếng Anh cực kỳ giỏi. Nguyên tắc bắt buộc là một người luôn nói tiếng Việt và người còn lại luôn nói tiếng Anh. Việc cố tạo "môi trường đa ngữ nhân tạo" (bố mẹ lúc nói tiếng Việt, lúc nói tiếng Anh) ở 90% gia đình Việt Nam còn lại rất dễ thất bại, khiến trẻ bị rối loạn ngôn ngữ hoặc chậm nói (như trường hợp bé thứ hai của chị).

Học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (Khuyên dùng cho đại đa số gia đình): Trẻ chỉ bắt đầu học khi đã thạo tiếng mẹ đẻ. Độ tuổi vàng được khuyến cáo là từ 4 tuổi (những bé nói tốt tiếng Việt có thể bắt đầu từ 3,5 tuổi; bé chậm ngôn ngữ nên lùi lại). Tiếng Việt đóng vai trò phát triển tư duy và kỹ năng gốc tốt nhất. Phụ huynh cũng có thể cho con bắt đầu lúc 5, 6 hoặc 7 tuổi; tuy nhiên sau 7 tuổi, tốc độ tiếp thu sẽ giảm dần và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

II. Quan điểm về việc sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm online

Chị Hồng Liên rất hạn chế cho con dùng iPad hay các ứng dụng tương tác. Tổng thời gian sử dụng các phần mềm học online (như Raz-kids, Brain pop, Acellus) hay xem YouTube, nghe nhạc có phụ đề không quá 30 phút mỗi ngày.

Gia đình chị tập trung chính vào việc học qua sách in, vở, tài liệu đĩa nghe (thời gian học khoảng 20 – 30 phút/ngày) và đặc biệt đề cao sự tương tác trực tiếp với giáo viên người nước ngoài. Việc chỉ lạm dụng phần mềm sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu cho tác động não bộ của trẻ trong học ngôn ngữ. Các phần mềm khác chỉ được coi là hình thức giải trí và thưởng cho nỗ lực của con.

III. Lộ trình chi tiết theo từng độ tuổi (Từ 4 tuổi đến hết lớp 5)

1. Giai đoạn 4 – 5 tuổi: Tập trung "tắm âm" (Chủ yếu là nghe)

Mục tiêu & Thời lượng: Chia nhỏ thời gian cho con nghe từ 30 phút đến 2 tiếng/ngày. Đây là giai đoạn chỉ tập trung nghe, không khuyến khích xem/nhìn màn hình quá nhiều (tổng thời gian nhìn màn hình dưới 4 tuổi tối đa 90 phút/ngày cho tất cả các chương trình). Hàng ngày, bố mẹ cùng con nhắc đi nhắc lại các từ mới để tích lũy vốn từ.

Kênh nghe & đọc truyện YouTube đề xuất:

Khám phá & Khoa học: ComeOutsideTV (tìm hiểu cách làm bút chì, xà phòng, bánh mì...), Things that Go TV (xe cộ, máy móc), SciShow Kids.

Đọc truyện thiếu nhi: StorylineOnline, Nana Kate's Corner (truyện Úc), Murray Library, Read to me Dad (giọng nam), Oxbridgebaby (truyện cổ tích), Katie's Bookshelf- Classroom, StorytimeAnytime (thư viện Wodonga), Oxford Storytelling.

Một số bộ sách chị Liên dùng cho con (ảnh internet)

Âm nhạc & Phim hoạt hình: Các ca khúc của Jackie Evancho, Celtic Woman, The Piano Guys, David Phelps, các bài hát Giáng sinh, The Prayer, When You Believe, Amazing Grace, Twinkle Twinkle Little Star, Wheels on the bus... Kết hợp các kênh âm nhạc thiếu nhi (SuperSimpleSongs, KidsTV123, WeAreBusyBeavers, MapleLeafHashima).

2. Giai đoạn 4 – 5 tuổi: Làm quen mặt chữ & Phonics

Tại lớp: Tham gia lớp học theo chủ điểm Phonics và Topic. Trẻ học thông qua hát múa, chơi trò chơi với giáo viên để nhận biết mặt chữ cái và phát âm một cách tự nhiên. Cần ôn tập thường xuyên vì lứa tuổi này rất nhanh quên.

Tại nhà: Ôn tập 20 – 60 phút/ngày qua các website giáo dục (Starfall, Turtle Diary, ABCya, PowerMyLearning); các kênh Phonics/Bài hát (Jolly Phonics song, ELF Learning, Muffinsongs) và phim hoạt hình ngắn (Magic English, Gogo Adventure, Learn English).

3. Giai đoạn 5 – 6 tuổi: Tiền đề tạo đà cho tương lai

Tại lớp: Học giáo trình Gogo và Oxford Phonics World 1 (tối đa đến quyển 2). Kết hợp hệ thống sách đọc tiểu học; mỗi tuần đọc 1 quyển và yêu cầu phải học thuộc lòng toàn bộ nội dung quyển sách đó.

Tại nhà: Làm bài tập theo giáo trình, luyện viết từ đã học, đọc thuộc lòng các bài khóa, điền chữ cái còn thiếu. Duy trì thuộc 1 quyển sách đọc mẫu giáo mỗi tuần và xem các video bổ trợ như lứa tuổi trước.

4. Giai đoạn Lớp 1 – Lớp 2: Tăng tốc Kỹ năng Đọc & Viết

Mục tiêu: Môi ngày dành ít nhất 20 – 30 phút để đọc, 20 phút để viết, đồng thời bật đĩa nghe thụ động liên tục trong nhà.

Tại lớp: Học theo giáo trình Family and Friends 1 - 2, Oxford Phonics (từ quyển 3 trở đi) và sách truyện level tiểu học. Trẻ phải đọc được truyện, mô tả và trả lời được câu chuyện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tại nhà:

Luyện tập: Hoàn thành 5 quyển bổ trợ của Family and Friends 1.

Sách đọc Offline: Bộ Peter & Jane, Start Reading, Oxford Dolphin Readers, Audio Book Grade 1.

Kỹ năng bổ trợ: Oxford Activity Books for Children (Từ vựng), Oxford Reading & Writing (Viết), Oxford Let's Chant, Let's Sing level 2-3 (Nói/Hát).

Tư duy (Thinking): Analogy Challenges Beginner Level, Scholastic G1-2-3 Analogies.

Kênh & Chương trình học: Peppa Pig, Donald Duck, English stories to read along, Appu Series; các trang web PowerMyLearning, Turtle Diary, Angles365, Headsprout, Reading Eggs, Raz-Kids (level AA đến J).

5. Giai đoạn Lớp 2 – Lớp 4: Đọc hiểu nâng cao & Giao tiếp phản xạ

Tại lớp: Học giáo trình Family and Friends 3 - 4, Oxford Phonics 4 - 5, ngữ pháp New Round Up 2 - 4, luyện nghe Step by Step Listening. Đọc truyện level lớp 2-3 bản ngữ và biết tóm tắt bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Luyện tập liên tục các dạng đề Cambridge Movers, Flyers.

Trại hè & Thực tế: Cho trẻ tham gia trại hè liên tục ít nhất 1 tháng mỗi mùa hè với 100% giáo viên bản ngữ và dã ngoại thường xuyên để bứt phá kỹ năng giao tiếp.

Tại nhà:

Học Online: BBC Bitesize KS2, Basic Communication Lessons, MakeMeGenius, Raz-Kids (level K-P), LittleBridge (level 1-4), Evan-Moor Interactive courseware (Daily Reading Comprehension, Daily Science, Daily Geography, Daily Language Review, A Word A Day).

Tài liệu Offline: Bộ Cut & Paste Math, Science & LA; Oxford Read and Discover; Write Right; Oxford Let's Chant, Let's Sing level 4; Sound Great level 3-4; Unlocking Analogies G3-4.

Hành trình nuôi dạy con học tiếng Anh đòi hỏi sự kiên trì, tỉnh táo và phương pháp phù hợp với từng độ tuổi. (Ảnh: learninga-z)

6. Giai đoạn Lớp 5: Bứt phá chuyên sâu chạm mốc B1 – B2 (IELTS 4.5 – 6.0)

Đến giai đoạn này, trẻ đã có nền tảng vững vàng. Phụ huynh bắt đầu cho con đọc hiểu các dòng sách ngữ pháp và tài liệu đọc chuyên sâu.

Duy trì lớp học tiếng Anh thường xuyên với người nước ngoài, đồng thời tăng cường 1 lớp học kỹ năng đọc - viết kỹ thuật cao do giáo viên giỏi đảm nhiệm. Việc học ở độ tuổi này không còn phụ thuộc nhiều vào việc bố mẹ theo sát, mà cần gửi gắm vào các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn cao để xây dựng chương trình phù hợp, giúp con tự tin đạt trình độ B1 – B2 trước khi bước vào cấp trung học.

Hành trình nuôi dạy con học tiếng Anh đòi hỏi sự kiên trì, tỉnh táo và phương pháp phù hợp với từng độ tuổi. Qua câu chuyện thực tế và lộ trình chi tiết của chị Nguyễn Thị Hồng Liên, bài học lớn nhất dành cho các phụ huynh là không nên chạy theo phong trào học sớm bằng mọi giá. Hãy ưu tiên xây dựng cho con một nền tảng tiếng Việt vững chắc trước khi bắt đầu tiếp cận tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai từ mốc 4 tuổi.

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa việc "tắm âm", duy trì thói quen đọc sách in, hạn chế thiết bị điện tử và tăng cường tương tác thực tế với giáo viên bản ngữ, phụ huynh hoàn toàn có thể giúp con đạt trình độ B1 – B2 vững vàng trước khi bước vào cấp Trung học cơ sở mà không lo con bị chậm nói hay "loạn ngữ".