Phóng to 400 lần bức họa 'Mona Lisa' nổi tiếng, chuyên gia phát hiện 3 bí mật ẩn giấu

Với tài năng hội họa và những cống hiến của mình trong lĩnh vực khoa học, Leonardo da Vinci luôn được các học giả hiện đại gọi với biệt danh "đại diện hoàn hảo nhất của thời kỳ Phục hưng", là người toàn năng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người.



Leonardo da Vinci

Trong những kiệt tác mà danh họa người Ý sáng tác, bức "Mona Lisa" có thể coi là một trong những tác phẩm đình đám nhất của ông và cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn là một kiệt tác vô giá.

Không chỉ nổi tiếng bởi kỹ thuật vẽ, nụ cười của nàng Mona Lisa trong bức họa cũng đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều chuyên gia bởi sự bí ẩn của nó. Trong mắt các học giả, nụ cười của Mona Lisa chứa đựng 83% hạnh phúc, 9% ghê tởm, 6% sợ hãi và 2% tức giận.

Nhưng ngoài sự bí ẩn của nó, sau khi sử dụng công nghệ cao để phóng đại bức tranh lên 400 lần,các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra ba bí mật đã bị che giấu trong bức họa suốt nhiều năm trời.

Bức tranh ẩn chứa nhiều bí mật ít ai biết

Đầu tiên là bí mật ẩn dưới phần nền của bức tranh. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh núi sông phía sau nàng Mona Lisa. Nhưng sau khi phóng to, các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã phát hiện hình dáng của 4 con vật ẩn sau là vượn, sư tử, trâu và rắn. Một họa sĩ tên Ron Picinello đã đưa ra suy đoán rằng 4 con vật ẩn trong bức tranh tượng trưng cho sự đố kỵ và cái ác. Đồng thời, bàn tay phải cong của Mona Lisa ám chỉ sự coi thường cái thiện hơn cái ác.

Điều bí ẩn thứ hai được phát hiện sau khi phóng to bức tranh là khuôn mặt ẩn của một phụ nữ đằng sau mặt của Mona Lisa. Do nằm ở vị trí đặc biệt và bị màu sắc bao phủ xung quanh nên chi tiết này rất khó có thể nhận ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng, so với Mona Lisa, khuôn mặt này về tổng thể rất nhỏ. Sau khi so sánh, người ta nhận định rằng người phụ nữ này thực chất rất có thể mẹ của Da Vinci, bởi bà ấy trông rất giống Da Vinci.

Bức tranh tiết lộ bí mật khi được phóng to 400 lần

Về bí mật thứ ba, có thể thấy nàng Mona Lisa trong bức tranh không có lông mày và lông mi. Khi phóng to bức tranh lên nhiều lần, người ta phát hiện có hai chữ cái trong mắt phải của Mona Lisa, có thể là LV, được cho là hai chữ cái viết tắt theo tên của Leonardo da Vinci.

Sau khi 3 bí mật này được đưa ra, rất nhiều cuộc tranh luận liên quan đến bức tranh đã nổ ra. Những giả thuyết này đã góp phần khiến cho bức tranh nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Tuy nhiên, người duy nhất có thể kiểm chứng được những giả thuyết này chỉ có thể là Leonardo da Vinci mà thôi.