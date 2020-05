Phong thủy quan trọng nhất trong nhà chính là PHỤ NỮ, đàn ông thành công cần vợ mình sở hữu những đặc điểm này càng nhiều càng tốt

Mọi người cứ thường tìm cách để xem phong thủy nhà ở, rồi muốn chỉnh cái nọ, thay đổi cái kia mà không biết phong thủy gia đình nằm ở ngay chính con người. Một mảnh đất dù không thực sự tốt nhưng người đến ở mang nguồn năng lượng tích cực cũng có thể dần chuyển hóa đất xấu thành tốt. Chỉ cần đủ phúc đức bạn đã có thể xoay chuyển tình hình, tâm đủ tầm thì tự nhiên thành công và tốt lành sẽ đến.

Một gia đình hạnh phúc, yên bình, con cái có thể thành tài, có liên quan chặt chẽ với việc người phụ nữ xử lý công việc trong gia đình và đối xử với chồng, với con như thế nào. Có thể thấy rằng, phụ nữ là phong thủy quan trọng nhất của một gia đình, ảnh hưởng to lớn đến sự thành bại tổng thể.

Người phụ nữ, cũng tức là người vợ - người mẹ trong nhà, càng đức hạnh và khiêm nhu, tâm và thân ngay thẳng thì càng đem tới những điều may mắn cho mọi người xung quanh. Ngược lại, nếu mang tư tưởng xấu trong tâm, hành vi sai trái, không có lòng hiếu kính… gia đình sẽ ngày càng mất an định, nguy hại cho mọi thành viên.

Do đó, nếu người vợ trong nhà có thể sở hữu những đặc điểm sau đây, họ sẽ trở thành nền tảng bền vững nhất, giúp gia đình êm ấm, thịnh vượng ngay từ bên trong.

1. Là người phụ nữ một lòng một dạ với gia đình

Phụ nữ trên đời không có ai giống hệt như ai, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, người thì mạnh mẽ hoạt bát, người thì ôn hòa hiền lành. Nhưng cho dù họ sở hữu cá tính riêng như thế nào, đặc điểm quan trọng nhất là sự trung trinh, chân thành, một lòng một dạ đều không thể thiếu được. Nếu không có, phụ nữ sẽ giống như một bông hoa có sắc mà thiếu hương.

Người xưa nói: “Đức dày chở vật, đức dày dưỡng gia”. Người vợ hiền đức thì gia đình sẽ phát đạt. Người vợ tốt, không phải là ở sắc đẹp mà là vẻ đẹp của tâm hồn. Vận mệnh do tâm chuyển, may mắn do tâm sinh. Người vợ đức hạnh tốt, tuổi càng lớn mới càng có tướng phúc hậu.

Do đó, một phụ nữ tốt trước hết phải gìn giữ được nhân phẩm của bản thân. Họ biết giữ khoảng cách với người khác phái, nhận thức rõ ràng tình trạng đã kết hôn của mình, từ đó tị hiềm được những trường hợp không hay. Đây là con đường cơ bản nhất để giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có, gây ảnh hưởng tới mối quan hệ gắn bó trong gia đình.

Tiền bạc và vật chất có thể trở thành tấm gương phản chiếu bộ mặt thật của một con người.

2. Là phụ nữ không ái mộ hư vinh, tôn thờ tiền bạc

Đồng tiền lúc nào cũng có ma lực thần kỳ, có thể thay đổi hầu hết mọi chuyện, cũng có thể kiểm tra được nhân phẩm của một cá nhân.

Một người vợ đặt nặng giá trị vật chất, tôn thờ tiền bạc, tiêu xài hoang phí thì rất khó có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình từ bên trong. Để thỏa mãn thói hư vinh của mình, họ sẵn sàng phá bỏ các nguyên tắc, thậm chí vì tiền mà không từ thủ đoạn. Như vậy là quét sạch may mắn và thịnh vượng trong nhà.

Một gia đình có yên vui hay không, an tĩnh hay không, thịnh vượng phát đạt hay không thì sự ảnh hưởng của người vợ là vô cùng trọng yếu. Chỉ có người phụ nữ dưỡng tính như nước mới giúp chồng thành đức, gia đình viên mãn hơn.

Là người chăm lo cho đời sống tinh thần của mọi thành viên, họ phải linh hoạt trong mọi hoàn cảnh dù cao hay thấp, dù giàu hay nghèo, biết khiêm nhường và nhẫn nhịn, bao dung và thấu hiểu chứ không thể thiên vị, đặt nặng một nhân tố nào đó, bỏ quên sự hòa hợp trong cả đời sống.

3. Là người phụ nữ biết hiếu kính cha mẹ, tôn trọng người lớn tuổi trong nhà

Lòng hiếu thảo không chỉ là một đức tính, mà còn đại diện cho nhân phẩm và con tim của mỗi một cá nhân, người phụ nữ cũng không phải ngoại lệ. Để nhìn nhận một người vợ có mẫu mực và tốt đẹp hay không, hãy xem cách mà họ đối xử với những người lớn tuổi trong nhà, đặc biệt là cha mẹ đôi bên.

Nếu một người phụ nữ không biết tôn trọng chính đáng sinh thành và dưỡng dục của mình, cả ngày hô to gọi nhỏ, vung tay sai bảo, thậm chí là bất kính và bất hiếu về hành động hoặc ngôn ngữ, thì không thích hợp để lấy về làm vợ.

Bất cứ ai trên đời đều phải học và hiểu được ý nghĩa của Hiếu thuận.

Phải biết rằng, tuýp người như vậy không biết trân trọng và trả giá. Họ thản nhiên nhận sự tốt đẹp mà người khác mang lại, không mảy may biết ơn về điều đó, ngược lại bản thân chỉ hành xử vô trách nhiệm. Nếu lựa chọn người như vậy làm vợ, gia đình khó mà êm ấm vẹn toàn.

Chẳng phải tự dưng mà người xưa có câu nói: “Thành gia lập nghiệp”, lập gia đình rồi mới có thể lập nghiệp tốt hơn. Người chồng nhờ sự dịu dàng của người vợ, sự ấm áp của gia đình sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cuối cùng sẽ lo cho cuộc sống gia đình được tốt.

Sau lưng một người người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có hình bóng của một người phụ nữ âm thầm hy sinh để cho người chồng được dồn toàn tâm toàn ý vào công việc của mình.

Người phụ nữ này thông thường không được ai biết đến tên tuổi, họ cũng rất ít khi, thậm chí không bao giờ xuất hiện trước công chúng, nhưng họ lại luôn ở đằng sau âm thầm đóng góp công sức rất lớn. Hạnh phúc của một gia đình chủ yếu do phụ nữ quyết định, sự thành công của đàn ông ngoài xã hội cũng có ít nhất 50% đóng góp của họ với vai trò là người vợ, người mẹ, người chăm sóc và vun vén tinh thần cho mọi thành viên gia đình đó.

Thành công trong sự nghiệp của một người đàn ông bắt nguồn từ việc anh ta có cưới được một người vợ tốt hay không. Cho nên, vụ đầu tư tốt nhất không phải nhà ở, vàng bạc, hay cổ phiếu, mà là một người vợ thích hợp và có nhân phẩm chân thành, đáng tin.