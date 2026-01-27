Phòng tắm nhỏ không còn là nỗi ám ảnh: 8 món tôi dùng hơn 1 năm, rẻ - gọn - cực kỳ đáng tiền

Ai từng dùng phòng tắm nhỏ đều hiểu cảm giác này: Mới bước vào đã thấy bí, đồ đạc chồng chéo, sàn lúc nào cũng ướt, mỗi lần dọn là một lần ngán ngẩm. Tôi từng nghĩ muốn “sống cho dễ” thì chỉ còn cách cải tạo lại toàn bộ. Nhưng thực tế, suốt hơn một năm qua, tôi chỉ thêm đúng 8 món dưới đây – chi phí không lớn, nhưng hiệu quả thì vượt xa mong đợi.

1. Giá treo khăn gấp gọn - món đầu tiên nên mua cho phòng tắm nhỏ

Nếu phải chọn một món “cứ mua là thấy khác ngay”, tôi sẽ chọn giá treo khăn hai tầng có thể gấp gọn. Thiết kế này giải quyết cùng lúc hai vấn đề: thiếu chỗ treo và vướng víu không gian.

Tầng trên để khăn tắm lớn, tầng dưới treo khăn tay hoặc quần áo thay khi tắm. Hai bên còn móc nhỏ để treo đồ linh tinh. Loại tôi dùng làm từ gỗ sồi xử lý dầu sáp, sau gần một năm vẫn khô ráo, không mốc – điều rất quan trọng với môi trường ẩm.

2. Lưỡi gạt nước silicon - bí quyết giữ sàn luôn khô

Không phải cây lau nhà, mà là lưỡi gạt nước silicon. Tôi để nó ngay trong phòng tắm và dùng mỗi ngày sau khi tắm: gạt nhanh nước đọng, tóc rơi trên sàn, chỉ 1–2 phút là xong.

Sàn khô nhanh hơn, ít bẩn hơn, và quan trọng nhất là giảm hẳn tần suất phải lau dọn kỹ. Một món rất nhỏ, nhưng hiệu quả đúng kiểu “mua rồi mới thấy tiếc vì không mua sớm”.

3. Thảm chống trượt dạng rỗng - sạch hơn hẳn thảm vải

Tôi từng dùng thảm vải và bỏ cuộc nhanh chóng vì… luôn ẩm và bẩn. Sau đó chuyển sang thảm chống trượt dạng rỗng, cảm giác khác hẳn.

Bề mặt thoáng, nước thoát ngay, không đọng cặn bẩn. Hai mặt đều chống trượt nên đứng rất chắc chân. Sau khi tắm chỉ cần xả nước rửa lại, dựng lên cho ráo – không mùi, không ẩm.

4. Bàn chải vệ sinh IKEA - dùng sai công năng nhưng lại cực hợp

Nghe thì buồn cười, nhưng bàn chải cọ nồi IKEA lại là món tôi dùng nhiều nhất để vệ sinh khe gạch, góc sàn phòng tắm. Tay cầm cong, dễ cầm; lông chải đủ dài để chui vào các khe nhỏ.

So với bàn chải chuyên dụng, món này rẻ hơn và dễ mua hơn rất nhiều, lại treo gọn sau khi dùng.

5. Dụng cụ lau kính 3 trong 1 - gương sạch mà không cần lau lại

Một món giá rẻ nhưng dùng “dai” đáng ngạc nhiên. Dụng cụ lau kính 3 trong 1 có bàn chải xốp một mặt, mặt còn lại là lưỡi gạt nước, tay cầm tích hợp bình xịt nhỏ.

Chỉ cần xịt dung dịch, chà nhẹ, rồi gạt nước là gương và vách kính sạch bong, không cần lau lại bằng khăn. Tôi dùng gần một năm, vẫn thấy tiện như ngày đầu.

6. Bàn chải vệ sinh dùng một lần - giải pháp cho người ngại bẩn

Tôi từng rất “dị ứng” với bàn chải cọ toilet truyền thống. Từ khi chuyển sang loại dùng một lần, việc vệ sinh nhẹ đầu hơn hẳn.

Đầu chải đã có sẵn dung dịch, dùng xong là bỏ. Dù nhiều người lo đầu chải dễ rơi, nhưng loại tôi dùng đến nay vẫn chắc chắn sau hơn nửa năm.

7. Vòi nước xoay hình cây xương rồng - nhỏ mà có võ

Món này ban đầu tôi mua vì… thấy dễ thương. Nhưng dùng rồi mới thấy thực sự hữu ích. Đầu vòi xoay được nhiều hướng, điều chỉnh dòng nước dễ dàng, hạn chế bắn tung tóe khi rửa tay, rửa mặt.

Điểm cộng lớn là màn hình hiển thị nhiệt độ nước, rất tiện, nhất là mùa đông. Thiết kế gọn, hiện đại, hợp với phòng tắm nhỏ cần sự tinh giản.

8. Hộp đựng khăn giấy hai lớp - gọn, đẹp và tiện

Cuối cùng là hộp khăn giấy hai tầng, loại gắn tường không cần khoan. Tầng dưới đựng giấy vệ sinh và khăn giấy, tầng trên để điện thoại hoặc máy khuếch tán tinh dầu.

Chỉ một món nhưng giải quyết được nhiều nhu cầu, lại giúp mặt bàn bớt lộn xộn hẳn.

Kết lại

8 món đồ này không đắt tiền, nhưng giải quyết 80% rắc rối của phòng tắm nhỏ:

- Đồ đạc gọn hơn, không chiếm diện tích

- Việc dọn dẹp nhẹ nhàng, nhanh gọn

- Không gian trông sạch và dễ chịu hơn rõ rệt

Không cần đập đi xây lại. Đôi khi, chỉ cần mua đúng vài món nhỏ, phòng tắm đã khác hẳn – và cuộc sống cũng nhẹ đầu hơn rất nhiều.