Phòng tắm nhỏ đừng cố nhét thêm bồn rửa mặt: Nhiều gia đình đang sửa lại theo kiểu này

Phòng tắm nhỏ nhưng phải “gánh” quá nhiều chức năng đang là nỗi ám ảnh của không ít gia đình sống trong căn hộ diện tích vừa và nhỏ. Chỉ vài mét vuông nhưng phải chứa đủ bồn cầu, khu tắm, máy giặt, tủ đồ và cả bồn rửa mặt khiến không gian lúc nào cũng bí bách, ẩm ướt và lộn xộn. Chính vì thế, xu hướng “đưa bồn rửa mặt ra ngoài phòng tắm” đang được nhiều gia đình trẻ lựa chọn như một cách nâng cấp trải nghiệm sống mà không cần đập bỏ cả căn nhà.

Điều thú vị là, nhiều người từng nghĩ đây chỉ là kiểu thiết kế “đẹp trên mạng”, cho đến khi tận mắt thấy những căn hộ cải tạo thực tế ở Thượng Hải. Không ít người thừa nhận: “Nhìn xong chỉ muốn về nhà tháo bồn rửa cũ ra làm lại ngay”.

Vì sao kiểu phòng tắm truyền thống ngày càng bị chê?

Trong phần lớn căn hộ hiện nay, bồn rửa mặt thường được đặt chung trong nhà vệ sinh. Cách bố trí này từng được xem là hợp lý, nhưng khi sinh hoạt thực tế, hàng loạt bất tiện mới bắt đầu lộ rõ.

Đầu tiên là cảm giác chật chội kéo dài. Một phòng tắm chỉ khoảng 4–6m² nhưng phải chia thành nhiều khu chức năng khiến lối đi nhỏ hẹp, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Có những căn hộ mà khoảng cách giữa bồn cầu và bồn rửa chỉ đủ để “né người”, người lớn xoay trở còn khó chứ chưa nói tới trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Tiếp theo là chuyện mặt bàn lúc nào cũng bừa bộn. Kem đánh răng, mỹ phẩm, máy cạo râu, sữa rửa mặt… chất kín quanh bồn rửa khiến không gian trông lộn xộn dù vừa dọn xong. Môi trường ẩm liên tục còn khiến keo ron đen mốc rất nhanh, đồ skincare dễ hỏng và phòng tắm thường có mùi ẩm khó chịu.

Nhưng điều khiến nhiều gia đình “chịu hết nổi” lại nằm ở giờ cao điểm buổi sáng.

Một người đứng đánh răng là cả nhà phải chờ. Người cần đi vệ sinh không vào được, người cần rửa mặt phải xếp hàng. Những căn hộ có 3–4 người sống cùng càng dễ rơi vào cảnh “kẹt nhà tắm” mỗi sáng.

Chỉ chuyển bồn rửa ra ngoài, cả phòng tắm thay đổi hoàn toàn

Nhiều căn hộ ở hiện áp dụng kiểu bố trí mới: giữ khu vực bên trong chỉ gồm bồn cầu và khu tắm, còn bồn rửa mặt được đưa ra ngoài hành lang hoặc khoảng chuyển tiếp trước cửa phòng tắm.

Nghe có vẻ là một thay đổi nhỏ, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt.

Không gian bên trong phòng tắm trở nên thoáng hơn hẳn. Việc di chuyển dễ dàng, sàn ít đọng nước hơn và việc lau dọn cũng nhanh hơn nhiều. Trong khi đó, khu vực rửa mặt bên ngoài lại hoạt động như một “trạm sinh hoạt riêng”, giúp các thành viên có thể sử dụng cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Một số gia đình còn kết hợp thêm:

- Tủ gương thông minh có đèn LED

- Máy giặt âm dưới kệ

- Kệ mở để khăn giấy, mỹ phẩm

- Vách kính mờ lấy sáng

- Đèn hắt giúp không gian giống khách sạn mini

Nhờ vậy, chỉ vài mét vuông nhưng cảm giác sử dụng khác hoàn toàn so với kiểu bố trí cũ.

3 kiểu thiết kế đang được nhiều gia đình áp dụng

1. Vách kính - giải pháp cho căn hộ nhỏ

Đây là kiểu phổ biến nhất vì vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo cảm giác hiện đại. Kính mờ hoặc kính sọc giúp lấy sáng nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Một số gia đình còn gắn thêm đèn LED bên dưới để tạo hiệu ứng ánh sáng nhẹ vào buổi tối.

Ưu điểm lớn nhất là không gian nhìn rộng hơn đáng kể.

2. Tường lửng - phù hợp gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi

Kiểu này tạo cảm giác chắc chắn và an toàn hơn. Phần tường cao khoảng 1,2m vừa đủ che bớt sự lộn xộn ở khu bồn rửa nhưng vẫn không khiến không gian bị bí.

Nhiều gia đình tận dụng phần trên để đặt cây nhỏ, tinh dầu hoặc kệ khăn tắm, vừa tiện vừa tạo cảm giác ấm cúng.

3. Tường kín hoàn toàn - dành cho nhà lớn

Nếu diện tích đủ rộng, nhiều người chọn tách hẳn khu rửa mặt thành một không gian riêng biệt. Cách này tăng khả năng cách âm, riêng tư và khiến tổng thể căn hộ nhìn gọn gàng như khách sạn.

Đổi lại, chi phí thi công và chỉnh điện nước sẽ cao hơn.

Muốn làm đẹp nhưng đừng quên 4 chi tiết quan trọng

Nhiều người thấy đẹp là làm theo ngay, nhưng thực tế kiểu cải tạo này đòi hỏi tính toán khá kỹ về kỹ thuật. Chỉ cần làm ẩu một khâu là sau vài tháng sẽ gặp cảnh nước rò, mùi hôi hoặc ẩm mốc.

Theo kinh nghiệm của nhiều gia đình đã cải tạo, có 4 điểm đặc biệt quan trọng:

- Phải tính lại hệ thống cấp thoát nước ngay từ đầu

- Chống thấm kỹ khu vực mới đặt bồn rửa

- Làm gờ chắn nước để tránh nước bắn ra sàn

- Tách riêng hệ thống đèn cho khu rửa mặt và nhà vệ sinh

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đây chính là những thứ quyết định việc “ở sướng” hay “ở bực”.

Một thay đổi nhỏ nhưng nâng chất lượng sống rõ rệt

Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ đơn thuần để “trông đẹp hơn”. Với nhiều gia đình sống trong căn hộ nhỏ, đây thực sự là cách tối ưu lại trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

- Ít va chạm hơn vào buổi sáng.

- Ít cảnh mặt bàn bừa bộn.

- Ít mùi ẩm mốc.

- Ít cảm giác bí bách dù diện tích không đổi.

Và đôi khi, chỉ cần thay đổi một chi tiết trong nhà, cảm giác sống cũng khác đi rất nhiều.