Phong phú các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho bé tại BingGo Leaders

Học "vạn điều hay" ngay mùa lễ hội



Đối với lứa tuổi từ 3 đến 13 tuổi, tạo dựng môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh có tác động không nhỏ trong việc hình thành thói quen học ngoại ngữ cho bé. Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp học qua trải nghiệm, BingGo Leaders thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện, chương trình giúp trẻ tìm hiểu về những lễ hội như: Trung thu, Halloween, Giáng Sinh… với mong muốn các bạn nhỏ không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn trau dồi hệ thống kiến thức phong phú về văn hóa - xã hội.

Mỗi dịp lễ hội, trung tâm thường trang trí không gian vô cùng công phu và tổ chức hàng loạt các trò chơi thú vị có lồng ghép tiếng Anh. Được biết, bạn nhỏ nào cũng hào hứng đón chờ những hoạt động "học mà chơi, chơi mà học" này.

Cụ thể, tháng 12 vừa qua, tại lễ hội My Dear Santa, các em học sinh đã được trải nghiệm thực tế về nền văn hóa phương Tây thông qua các chương trình như: "Ring the golden bell" - Rung chuông vàng, "Santa is here" - Lớp học thần tiên, "Phonics tree" - Âm thanh nhiệm màu, "Cross the line" - Theo dấu tuần lộc. Trẻ vừa được vui chơi, vừa có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường khả năng giao tiếp ngôn ngữ thứ hai.

Trước đó, để khởi động chuỗi sự kiện mừng khai trương cơ sở mới, BingGo Leaders đã tổ chức thành công chương trình "Con mạnh dạn, học vạn điều hay" tại Tầng 5, tòa CTM Complex 139 Cầu Giấy, Hà Nội. Hoạt động này đã mang đến cho các bé những giây phút vui chơi sôi động ngày cuối tuần. Trẻ được thỏa sức thử thách bản thân với nhiều nội dung, hình thức rèn luyện tiếng Anh đa dạng, hấp dẫn, vui nhộn như: "Cùng nhau tìm hiểu về các từ vựng nghề nghiệp", Game show "Người ấy là ai - Who is that?" hay tự tay làm sữa chua hoa quả.

Tại đây, các em được thể hiện kỹ năng giao tiếp trước đám đông, làm quen với các hoạt động tập thể, đặc biệt có cơ hội mang tiếng Anh "ra ngoài lớp học" để ứng dụng trong các tình huống thực tế.

Ngoài ra, mỗi "thành viên nhí" tham gia cũng được học thêm rất nhiều kiến thức ngoại ngữ bổ ích từ đội ngũ giảng viên chất lượng, nhiệt huyết tại trung tâm. Được biết, các thầy cô tại BingGo Leaders được tuyển chọn, đào tạo với trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, cùng lòng nhiệt tâm, yêu trẻ.

Bên cạnh các chương trình nhân dịp lễ hội, mỗi giờ học tại BingGo Leaders còn lồng ghép nhiều hoạt động thủ công như: Vẽ tranh, trang trí thiệp, làm bánh… Đây không chỉ đơn thuần giúp bé thư giãn sau giờ học căng thẳng, mà còn được thỏa sức sáng tạo và gián tiếp nâng cao khả năng tiếng Anh. Hơn cả một trải nghiệm, học ngoại ngữ là kỷ niệm và hành trang vững chắc mà các em có được trên hành trình lớn khôn để chinh phục những nấc thang học thuật.



Nhằm hỗ trợ cha mẹ tốt hơn trong việc giáo dục con, BingGo Leaders đã nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tân tiến vào toàn bộ khóa học tiếng Anh chuẩn Cambridge, giúp trẻ hình thành thói quen học tập hiệu quả nhất như: TPR (phản xạ toàn thân), PBL (học thông qua dự án) & ELC (học bằng trải nghiệm).

Cô Nguyễn Thị Thương - Giám đốc sản phẩm BingGo Leaders chia sẻ: "Trung tâm hiện đang áp dụng mô hình độc đáo 4CE (Class - lớp học, Club - CLB, Conference - hội thảo, Community - cộng đồng học tiếng Anh, E-learning - hệ thống online). Theo đó, ba mẹ cùng bé sẽ được tham gia vào các lớp học sinh động và truy cập vào kho kiến thức trực tuyến đồ sộ, đồng thời, có cơ hội chia sẻ kiến thức tại chuỗi hội thảo do BingGo Leaders tổ chức".

"Trái ngọt" từ những nỗ lực

Với việc ứng dụng mô hình đào tạo hiệu quả, sử dụng và phối hợp khéo léo các phương pháp, BingGo Leaders đã và đang khẳng định được chất lượng vượt trội hơn 40% so với các lớp học thông thường. Đồng thời, trung tâm còn được xếp hạng Xuất sắc với 9,8/10 điểm và Top 2 trung tâm tiếng Anh trẻ em tốt nhất Việt Nam trên nền tảng đánh giá giáo dục uy tín Edu2Review.

Mới đây, trải qua các vòng tuyển chọn và đánh giá gắt gao, tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders vinh dự được xướng tên ở hạng mục TOP 20 Thương hiệu nổi tiếng đất Việt 2022. Đây là giải thưởng tôn vinh và ghi nhận sự phát triển xuất sắc của những doanh nghiệp nổi bật trong năm do Viện Kinh Tế và Văn Hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức.

Để đạt danh hiệu, các đơn vị phải vượt qua nhiều vòng đánh giá như: Xét duyệt hồ sơ; phân tích, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và thương hiệu trong nhiều năm; hội đồng tư vấn bỏ phiếu kín bình chọn… Có thể nói, đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của BingGo Leaders trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ dạy và học tiếng Anh cho trẻ từ 3-13 tuổi.