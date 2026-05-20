Phòng khách mở không phải trend cho vui: Nhiều gia đình nói đây là quyết định đáng tiền nhất

Không gian trông rộng hơn hẳn dù diện tích không đổi

Điểm khác biệt lớn nhất của phòng khách mở nằm ở cảm giác “thoáng”. Với cùng một căn hộ khoảng 90–100m², việc bỏ bớt tường ngăn và giảm diện tích hành lang giúp không gian sinh hoạt chung nhìn rộng hơn đáng kể.

Thay vì phải dành nhiều mét vuông cho lối đi, nhiều gia đình hiện chọn cách gom phòng khách – bàn ăn – góc đọc sách vào cùng một trục không gian. Điều này khiến căn nhà có cảm giác “ăn gian diện tích” rất rõ.

Một gia đình ở Hà Nội chia sẻ rằng sau khi cải tạo căn hộ theo kiểu mở, họ có thêm được:

- Một góc đọc sách cạnh cửa sổ

- Khu chơi cho con ngay trong phòng khách

- Hệ tủ âm tường tăng chỗ lưu trữ mà nhà vẫn gọn

Điều thú vị là không gian mở không khiến nhà bừa bộn hơn như nhiều người lo, ngược lại còn buộc mọi thứ được sắp xếp tối giản và khoa học hơn.

Ánh sáng tự nhiên là thứ khiến nhiều người “nghiện”

Một trong những lý do khiến kiểu phòng khách này ngày càng phổ biến là khả năng tận dụng ánh sáng cực tốt.

Khi không bị tường ngăn chia cắt, ánh sáng có thể đi sâu vào toàn bộ khu vực sinh hoạt chung. Buổi sáng bàn ăn có nắng, chiều sofa vẫn sáng mà ít phải bật đèn.

Nhiều gia đình sống trong căn hộ kiểu mở cho biết hóa đơn điện giảm đáng kể vì ban ngày gần như không cần bật đèn. Vào mùa đông, nhà cũng có cảm giác ấm hơn nhờ lượng ánh sáng tự nhiên nhiều hơn.

Đây cũng là lý do các dự án căn hộ mới hiện nay thường ưu tiên:

- Cửa kính lớn

- Phòng khách ngang thay vì sâu hun hút

- Kết nối trực tiếp ban công với khu sinh hoạt chung

Không ít người từng sống trong nhà thiếu sáng cho biết chỉ khi chuyển sang không gian mở họ mới hiểu cảm giác “ở nhà mà tinh thần nhẹ hơn” là như thế nào.

Nhà thoáng hơn, đỡ bí và ít mùi hơn

Ngoài ánh sáng, yếu tố thông gió cũng là điểm cộng lớn.

Với thiết kế mở, gió có thể lưu thông xuyên suốt từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Nhiều gia đình cho biết mùa hè chỉ cần mở cửa là đủ mát, giảm thời gian bật điều hòa.

Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM – nơi căn hộ thường không quá rộng – việc nhà bí và ám mùi là vấn đề rất phổ biến. Không gian mở giúp:

- Mùi thức ăn tan nhanh hơn

- Nhà bớt ẩm mốc mùa nồm

- Không khí lưu thông tốt hơn sau sửa chữa

Có người còn nói vui: “Nhà mở không chỉ thoáng không khí mà còn thoáng cả tâm trạng”.

Điều thay đổi lớn nhất thật ra là cách gia đình sống cùng nhau

Nhiều kiến trúc sư cho rằng giá trị lớn nhất của phòng khách mở không nằm ở chuyện đẹp hay rộng, mà là cách nó thay đổi tương tác giữa các thành viên trong nhà.

Kiểu phòng khách cũ thường xoay quanh TV: mọi người ngồi một hàng đối diện màn hình, ít trò chuyện. Trong khi đó, không gian mở khiến mọi hoạt động “diễn ra cùng nhau” hơn:

- Người nấu ăn vẫn trò chuyện với người ngồi sofa

- Trẻ con chơi ở thảm vẫn trong tầm mắt bố mẹ

- Có người làm việc, người đọc sách nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau

Đó là kiểu “ở cùng nhưng không gò bó” mà nhiều gia đình trẻ hiện nay theo đuổi.

Đặc biệt với những nhà có con nhỏ, không gian mở giúp trẻ di chuyển thoải mái hơn, ít góc khuất nguy hiểm hơn và cha mẹ cũng dễ quan sát hơn.

Nhưng không phải ai cũng hợp kiểu nhà này

Dù rất được ưa chuộng, phòng khách mở không phải “công thức hoàn hảo” cho mọi gia đình.

Một số vấn đề thường gặp là:

- Tiếng ồn dễ lan khắp nhà

- Nếu bừa bộn sẽ nhìn rất rõ

- Mùi đồ ăn dễ ảnh hưởng khu vực sofa nếu hút mùi kém

- Người thích sự riêng tư có thể thấy thiếu khoảng tách biệt

Ngoài ra, với căn hộ quá nhỏ nhưng thiết kế thiếu khéo léo, không gian mở đôi khi lại gây cảm giác “trống mà chật”.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên rằng nếu theo đuổi kiểu nhà này cần chú ý:

- Dùng hệ tủ âm tường để tăng lưu trữ

- Phân vùng mềm bằng thảm, sofa hoặc ánh sáng

- Không lạm dụng vách kính hay tường giả

- Ưu tiên nội thất gọn và đa năng

Một xu hướng không chỉ để “check-in đẹp”

Khoảng 5–7 năm trước, nhiều người nghĩ phòng khách mở chỉ là xu hướng của ảnh Pinterest hay căn hộ mẫu. Nhưng hiện tại, nó đang dần trở thành lựa chọn thật trong đời sống.

Lý do khá đơn giản: khi diện tích nhà ngày càng đắt đỏ, con người bắt đầu ưu tiên cảm giác sống hơn là chia thật nhiều phòng.

Một không gian đủ sáng, đủ thoáng, có thể ăn uống – làm việc – thư giãn – trò chuyện cùng lúc đang trở thành kiểu sống mà nhiều gia đình trẻ hướng tới.

Và với nhiều người, sau vài năm sống trong một căn nhà mở, điều khó từ bỏ nhất không phải là thiết kế… mà là cảm giác cả gia đình gần nhau hơn một cách rất tự nhiên.