Ban công đẹp mấy cũng “toang” nếu phơi đồ kiểu cũ: Nhiều gia đình đang âm thầm đổi sang cách này vì quá gọn và đỡ quê

Có một sự thật khá buồn cười nhưng ai ở chung cư cũng từng trải qua: Nhà vừa dọn đẹp xong, ban công vừa đặt thêm bàn trà, cây xanh, ghế thư giãn… thì chỉ cần treo vài bộ đồ là mọi thứ lập tức biến thành “xưởng giặt phơi mini”.

Quần legging bay trong gió. Đồ lót treo ngang tầm mắt. Khăn tắm phủ kín ánh sáng. Và nếu sống cùng bố mẹ hoặc gia đình nhiều thế hệ, câu chuyện “phơi thế nào cho đỡ chướng mắt” thậm chí còn thành nguyên nhân cãi nhau.

Một gia đình ở Chiết Giang đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt cách phơi quần áo được gọi vui là “phương pháp tiên tiến”. Không cần nhà rộng hay sửa sang quá tốn kém, họ chỉ thay đổi cách bố trí – và ban công lập tức trông khác hẳn.

Khi ban công không còn là nơi để thư giãn

Nhiều năm trước, dây phơi giữa ban công gần như là “mặc định” trong mọi căn hộ. Nhưng khi xu hướng thiết kế mở lên ngôi – nối liền phòng khách với ban công, dùng kính lớn, ưu tiên ánh sáng tự nhiên – thì khu vực phơi đồ bắt đầu trở nên lạc quẻ.

Một cư dân mạng chia sẻ rằng cô từng đầu tư khá nhiều tiền để làm ban công kiểu “café tại gia”: lát sàn đồng màu với phòng khách, thêm ghế treo và bàn nhỏ để đọc sách. Nhưng thực tế mỗi ngày cô chỉ thấy… đồ lót giữ nhiệt của chồng và quần áo trẻ em phấp phới trước mặt. Bạn bè đến chơi cũng nhận xét: “Nhà đẹp thật, nhưng khu phơi đồ làm tụt mood hẳn”.

Không ít gia đình còn gặp cảnh mẹ chồng – nàng dâu bất đồng vì chuyện phơi đồ. Người thích phơi kín đáo, người quen “có nắng là đem ra treo hết”. Có nhà quần áo khô rồi vẫn để nguyên vài ngày ngoài ban công vì tiện lấy mặc luôn. Ban công từ góc thư giãn thành nơi chất đồ, mất sạch cảm giác gọn gàng.

Cách phơi đồ đang được nhiều gia đình áp dụng: Gọn hơn mà nhà vẫn đẹp

Chuyển giá phơi sang một bên thay vì treo giữa ban công

Đây là thay đổi đơn giản nhưng hiệu quả thấy rõ nhất.

Thay vì lắp giàn phơi chính giữa – nơi ai bước ra cũng nhìn thấy quần áo treo lơ lửng trên đầu – nhiều gia đình chuyển sang dùng giá phơi gắn sát tường hoặc đặt lệch về một bên ban công.

Kiểu này giúp ánh sáng không bị chắn, lối đi rộng hơn và quan trọng nhất là giảm cảm giác “ở trong khu phơi đồ”.

Một số mẫu còn có thể gập gọn khi không dùng tới. Nhìn từ phòng khách ra gần như không thấy quần áo, đặc biệt phù hợp với căn hộ nhỏ hoặc nhà thích phong cách tối giản.

Làm hẳn một “góc giặt phơi kín” thay vì phơi tràn lan

Đây là kiểu đang xuất hiện nhiều ở các căn hộ mới.

Thay vì dùng toàn bộ ban công để phơi đồ, nhiều người chia một góc nhỏ bằng cửa kính hoặc vách trượt, bên trong đặt máy giặt, máy sấy và dây phơi thu gọn.

Phần còn lại của ban công vẫn giữ để trồng cây, ngồi chơi hoặc làm góc thư giãn.

Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng thực tế rất tiện:

- Quần áo không còn “xâm chiếm” không gian sống

- Nhà nhìn gọn và sang hơn hẳn

- Giảm cảm giác ẩm mốc

- Có thể giặt – sấy – treo trong cùng một khu vực

Đặc biệt với những gia đình sống ở thành phố, diện tích nhỏ nhưng muốn nhà trông thoáng và sạch mắt, kiểu phân chia này đang được nhiều người đánh giá là “đáng làm nhất nếu sửa nhà”.

Tận dụng bệ cửa sổ để phơi đồ nhỏ

Một cách khác khiến nhiều người bất ngờ là dùng chính khu vực cửa sổ lồi để phơi đồ nhỏ như khăn mặt, đồ lót, tất hoặc quần áo trẻ em.

Chỉ cần lắp thêm thanh phơi mini hoặc dây kéo gọn là đủ dùng.

Ưu điểm lớn nhất là:

- Không chắn ánh sáng

- Đồ nhanh khô vì thông gió tốt

- Không làm rối mắt toàn bộ ban công

Đây là kiểu đặc biệt hợp với các căn hộ nhỏ – nơi mỗi mét vuông đều cần tận dụng khéo léo.

Biến bệ đặt cục nóng điều hòa thành “khu phơi đồ vô hình”

Đây là cách khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Ở hầu hết căn hộ, khu vực đặt dàn nóng điều hòa thường bị bỏ không hoặc chỉ để bụi bám. Nhưng nhiều gia đình đã tận dụng khu vực này để làm nơi phơi quần áo riêng biệt.

Đầu tiên, họ thay cửa sổ mở quay bằng cửa trượt để dễ thao tác hơn và tăng khả năng thông gió. Sau đó lắp thêm lưới bảo vệ inox để tránh đồ rơi xuống dưới, vừa an toàn vừa không chắn nắng.

Phần thú vị nhất là phía trên được làm thêm hai tấm thép dạng gập. Khi không phơi đồ có thể dùng làm kệ để giày dép, cây xanh hoặc đồ linh tinh. Khi cần chỉ việc mở ra, kéo dây phơi và sử dụng.

Nhiều người gọi đây là “khu phơi đồ vô hình” vì khi kéo rèm lại gần như không ai nhận ra bên ngoài có quần áo đang phơi.

Giá phơi gấp gọn dưới mái hiên: Giải pháp cứu cánh cho nhà nhỏ không có ban công

Với nhiều căn hộ nhỏ, đặc biệt là studio hoặc nhà không có ban công riêng, chuyện phơi quần áo luôn là bài toán đau đầu. Phơi trong phòng tắm thì bí và lâu khô, còn treo trong phòng lại khiến không gian lúc nào cũng có cảm giác chật chội, ẩm ướt.

Gần đây, nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang dùng loại giá phơi quần áo gấp gọn lắp dưới mái hiên hoặc phía ngoài cửa sổ. Thiết kế này khá đơn giản nhưng lại cực kỳ thực tế: Khi không dùng có thể gập sát vào tường nên gần như không chiếm diện tích, còn lúc cần phơi chỉ việc kéo ra như một thanh treo mini ngoài trời.

Điểm được nhiều người thích nhất là quần áo vẫn đón được nắng và gió tự nhiên nên khô nhanh hơn hẳn so với phơi trong nhà. Do nằm dưới phần mái che nên ngay cả khi trời mưa nhẹ cũng không quá lo quần áo bị ướt.

Một cư dân mạng chia sẻ rằng căn hộ của cô không có ban công, cửa sổ bếp lại khá nhỏ nên trước đây gần như chỉ có thể phơi quần áo trong phòng tắm. Từ khi lắp loại giá phơi gấp gọn này, áo sơ mi và quần dài khô nhanh hơn nhiều, không còn cảm giác ẩm mốc khó chịu trong nhà. Quan trọng hơn, khi gấp lại, phần giá phơi gần như “biến mất”, nhìn từ bên ngoài cũng không gây cảm giác lộn xộn hay mất thẩm mỹ.

Nhiều người đầu tư cả chục triệu làm ban công đẹp… nhưng quên mất chuyện phơi đồ

Thực tế, không ít gia đình sẵn sàng chi tiền decor nhà nhưng lại giữ nguyên kiểu phơi quần áo cũ. Kết quả là ban công lúc nào cũng trong trạng thái nửa đẹp nửa bừa.

Một chiếc ghế đẹp có thể khiến căn nhà chill hơn. Nhưng một khu phơi đồ gọn gàng mới là thứ giúp không gian thật sự dễ chịu mỗi ngày.

Bởi cuối cùng, nhà đẹp không nằm ở việc mua bao nhiêu đồ decor, mà là những chi tiết sinh hoạt nhỏ có được sắp xếp hợp lý hay không. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi cách phơi quần áo thôi, cảm giác sống trong nhà cũng khác hẳn.