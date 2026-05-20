“2 máy chạy chắc chắn tốn điện hơn 1”: hợp lý, nhưng chưa chắc đúng

Lý luận phổ biến của nhiều người khá đơn giản: điều hòa vốn đã là thiết bị tiêu thụ điện lớn, giờ bật thêm quạt nữa thì chắc chắn tổng điện năng phải tăng lên. Nếu chỉ nhìn riêng từng thiết bị thì điều này đúng, vì quạt cũng cần điện để hoạt động.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ quạt tuần hoàn không khí không phải thiết bị làm lạnh độc lập như điều hòa. Nó không tạo ra khí lạnh mới mà chủ yếu giúp luồng không khí trong phòng lưu thông hiệu quả hơn. Khi kết hợp với điều hòa, quạt giúp hơi lạnh lan đều khắp phòng nhanh hơn thay vì chỉ tập trung quanh dàn lạnh hoặc khu vực gần máy.

Dùng quạt để hơi lạnh tỏa rộng và nhanh hơn thực sự giúp tiết kiệm điện so với chỉ bật điều hòa.

Trong nhiều căn phòng, đặc biệt là phòng dài hoặc có nhiều góc khuất, nhiệt độ thực tế thường không đồng đều. Khu vực gần điều hòa có thể rất lạnh nhưng phía xa vẫn nóng. Điều này khiến người dùng có xu hướng hạ nhiệt độ xuống thấp hơn để cảm thấy mát, ví dụ từ 26°C xuống 23 - 24°C.

Khi có quạt tuần hoàn hỗ trợ, hơi lạnh được phân tán đều hơn nên người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu dù để mức nhiệt cao hơn. Đây mới là phần tạo ra khác biệt về điện năng tiêu thụ.

Điều hòa tiêu thụ điện lớn hơn quạt rất nhiều

Một chiếc quạt tuần hoàn DC hiện nay thường chỉ tiêu thụ khoảng 20 - 40W điện. Trong khi đó, điều hòa có thể tiêu thụ từ 700W đến hơn 2.000W tùy công suất và chế độ hoạt động. Chênh lệch này rất lớn. Nếu quạt giúp người dùng tăng nhiệt độ điều hòa lên thêm khoảng 1 - 2°C mà vẫn đủ mát, phần điện tiết kiệm từ điều hòa thường cao hơn đáng kể so với lượng điện quạt tiêu thụ.

Thay vì giảm nhiệt độ xuống 22 - 23 độ C, chúng ta chỉ cần đặt mức 26 - 27 độ C kèm 1 chiếc quạt là cho hiệu quả làm mát tương đương mà tiết kiệm rất nhiều điện năng.

Nhiều nghiên cứu và khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm cũng cho thấy, mỗi khi tăng nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 1°C, điện năng tiêu thụ có thể giảm khoảng 3 - 5%, tùy điều kiện phòng và loại máy. Với điều hòa inverter, hiệu quả còn rõ hơn vì máy nén có thể giảm tải sớm hơn thay vì phải hoạt động công suất cao liên tục.

Nói cách khác, quạt đang giúp điều hòa “đỡ phải làm việc vất vả” hơn chứ không đơn giản chỉ là cộng thêm một thiết bị tiêu thụ điện.

Nhưng phải dùng đúng kiểu mới có tác dụng

Không phải cứ bật đại một chiếc quạt trong phòng là sẽ tiết kiệm điện. Cách đặt quạt cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả lưu thông không khí.

Với quạt tuần hoàn, nhiều người thường để thổi trực tiếp vào người giống quạt thông thường. Thực tế, cách hiệu quả hơn thường là hướng quạt lên trần hoặc thổi ngang để tạo vòng đối lưu trong phòng. Luồng khí lạnh sẽ được kéo đi xa hơn, giúp nhiệt độ toàn bộ không gian đồng đều hơn.

Ngoài chuyện điện năng, kiểu sử dụng này còn giúp phòng dễ chịu hơn vì tránh tình trạng chỗ quá lạnh, chỗ quá nóng. Người ngồi xa điều hòa cũng cảm nhận được hơi mát rõ hơn thay vì phải giảm nhiệt độ xuống quá thấp. Trong nhiều trường hợp, một chiếc quạt tuần hoàn nhỏ lại là món đồ giúp cải thiện trải nghiệm dùng điều hòa nhiều hơn người ta nghĩ.

Những chiếc quạt đối lưu, quạt tuần hoàn không khí thế này là giải pháp phù hợp nhất để dùng chung với điều hòa, máy lạnh.

Nếu muốn tối ưu hiệu quả với điều hòa, người dùng cũng nên chọn đúng loại quạt thay vì dùng quạt bất kỳ. Quạt tuần hoàn không khí thường hiệu quả hơn quạt truyền thống vì được thiết kế để tạo luồng gió mạnh và đi xa hơn, giúp không khí trong phòng lưu thông đều. Với phòng nhỏ khoảng 10 - 15m², các mẫu quạt công suất vừa là đủ, còn phòng lớn hoặc nhiều góc khuất nên ưu tiên loại có khả năng đảo gió rộng. Ngoài ra, quạt dùng động cơ DC thường tiết kiệm điện và vận hành êm hơn, phù hợp để chạy cùng điều hòa vào ban đêm mà không gây khó chịu.

Một vài trong số đó có thể nhắc tới như mẫu của Levoit cao cấp, tích hợp cảm biến nhiệt độ, thổi gió xa đến 30m giá khoảng 2.5 triệu đồng; Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan gió mạnh 1.440m3/h, phạm vi thông gió 13m giá khoảng 2.3 triệu đồng; Fujihome CRF04 bản điều khiển giọng nói, có màn hình hiển thị nhiệt, hẹn giờ giá khoảng 1.1 triệu đồng; hay mẫu Kosmen Eco điều khiển giọng nói, xoay đa chiều, 12 cấp độ gió chỉ khoảng 900.000đ.