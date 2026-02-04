Bao Thượng Ân hiện được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất cổ điển cùng visual ngày càng thăng hạng, nữ diễn viên trẻ liên tục góp mặt trong nhiều dự án được khán giả quan tâm.

Một vài hình ảnh của Bao Thượng Ân với tạo hình thời Minh trong phim Yểu Yểu Hữu Kỳ đang quay.

Hiện tại, Bao Thượng Ân đang tham gia ghi hình bộ phim Yểu Yểu Hữu Kỳ. Từ khi tác phẩm chính thức khai máy đến nay, loạt hình ảnh hậu trường của cô trên phim trường đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen. Trong loạt ảnh, Bao Thượng Ân xuất hiện với tạo hình thời Minh, mang vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút.

Tạo hình của Bao Thượng Ân trong phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng.

Bên cạnh Yểu Yểu Hữu Kỳ, khán giả còn đặc biệt mong chờ một dự án khác của Bao Thượng Ân là Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng. Ở tác phẩm này, cô vào vai một nữ hiệp trẻ tuổi xuất thân chính phái, vướng vào mối tình nhiều sóng gió với thiếu chủ ma giáo. Nhân vật của Bao Thượng Ân gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, trong khi những phân đoạn khóc và giằng xé cảm xúc cũng được kỳ vọng sẽ chạm tới trái tim người xem.

Bao Thượng Ân trong vai nàng công chúa Lý Dao Anh của Nguyệt Minh Thiên Lý.

Một bộ phim nữa đang chờ lên sóng và được đánh giá rất giàu tiềm năng là Nguyệt Minh Thiên Lý. Trong phim, Bao Thượng Ân đảm nhận vai một nàng công chúa sở hữu vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, được xem là nữ thần trong lòng các vương công quý tộc. Thế nhưng, hôn nhân của nàng lại bị chính hoàng đế – cha ruột – coi như một quân cờ trên bàn cờ quyền lực. Không chấp nhận số phận, nàng lựa chọn trốn chạy và từ đó gặp được định mệnh của đời mình. Đây là vai diễn có nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất chiều sâu, và nếu thể hiện trọn vẹn, rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của Bao Thượng Ân.

Hồi năm ngoái, Bao Thượng Ân gây chú ý với vai Chung Xuân Kế trong phim Thủy Long Ngâm.

Bao Thượng Ân hóa thân thành nàng vương phi xinh đẹp đốn tim khán giả trong Thiều Hoa Nhược Cẩm.

Trước đó, nữ diễn viên từng không ít lần gây sốt nhờ visual cực phẩm trong các tác phẩm như Thủy Long Ngâm, Thiều Hoa Nhược Cẩm hay Hoa Nở Đêm Trăng Thu. Với loạt dự án cổ trang đang xếp hàng lên sóng, Bao Thượng Ân được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong dàn tiểu hoa thế hệ mới của Cbiz.