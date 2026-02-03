Trong dàn tiểu hoa 95 của màn ảnh Hoa ngữ, Ngu Thư Hân là cái tên hiếm hoi sở hữu một "đặc quyền" rất đặc biệt: Cứ ra phim là gây bão thảo luận. Dù khán giả có thích hay không thích, có xem trọn vẹn hay chỉ lướt qua, thì tác phẩm có mặt Ngu Thư Hân gần như chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Chính điều này khiến cô được ví như "kim bài miễn flop" của showbiz Trung Quốc hiện tại.

Ngu Thư Hân từng góp công lớn vào thành công của Thương Lan Quyết.

Không phải ngẫu nhiên mà Ngu Thư Hân được xếp ngang hàng với Triệu Lộ Tư trong nhóm những gương mặt dẫn đầu lứa tiểu hoa 95. Nữ diễn viên sở hữu độ nhận diện cao, cá tính diễn xuất rõ rệt và đặc biệt là khả năng tạo đề tài mỗi khi xuất hiện.

Nhắc đến những vai diễn thành công nhất của Ngu Thư Hân, không thể bỏ qua Tiểu Lan Hoa trong Thương Lan Quyết và Lăng Diệu Diệu trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Cả hai đều là những nhân vật mang màu sắc ngọt ngào, dễ thương - kiểu vai đã trở thành thương hiệu của nữ diễn viên. Với lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt cùng chất "dẹo" rất riêng, Ngu Thư Hân tạo được chemistry bùng nổ với các bạn diễn nam như Vương Hạc Đệ hay Đinh Vũ Hề, góp phần không nhỏ vào thành công vang dội của hai bộ phim cổ trang này.

Các khán giả xem Vĩnh Dạ Tinh Hà từng đổ gục vì nàng Lăng Diệu Diệu đáng yêu.

Không chỉ ghi dấu ấn ở mảng cổ trang, các phim ngôn tình hiện đại của Ngu Thư Hân cũng rất được yêu thích. Những cái tên như Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hay gần đây là Song Quỹ đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ở các tác phẩm này, nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất đáng yêu, tinh nghịch, khiến fan đổ gục dù kịch bản không phải quá mới mẻ.

Đáng chú ý, Ngu Thư Hân cũng không phải lúc nào cũng đóng khung trong với kiểu vai diễn này. Khi rời xa hình tượng ngọt ngào quen thuộc, cô vẫn chứng minh được sức hút riêng. Trong Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân vào vai một nữ sát thủ, mang màu sắc lạnh lùng, bí ẩn và nhận về nhiều lời khen nhờ sự thay đổi hình tượng khá táo bạo. Hiện tại, bộ phim cổ trang Vân Sơ Lệnh do cô đóng chính cũng đang được khán giả mong chờ, khi nữ diễn viên đảm nhận một nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán, hứa hẹn cho thấy một khía cạnh trưởng thành hơn trong diễn xuất.

Vân Sơ Lệnh là dự án cổ trang đáng mong chờ của Ngu Thư Hân.

Không chỉ nổi tiếng nhờ phim ảnh, vị thế của Ngu Thư Hân còn được khẳng định bằng các số liệu cụ thể. Mới đây, cô được vinh danh là Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm tại Lễ trao giải thường niên Huanwang Big Data 2026. Đây là hệ thống phân tích dữ liệu lớn chuyên đánh giá mức độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng truyền thông và chỉ số thương mại của nghệ sĩ.