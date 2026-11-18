Trong nhiều gia đình, khu vực giặt giũ thường là nơi ít được đầu tư nhất. Máy giặt đặt ở ban công, nước giặt để dưới sàn, móc quần áo treo lộn xộn, còn chậu, giỏ và dụng cụ vệ sinh được nhét vào bất kỳ khoảng trống nào còn lại.

Thế nhưng, nhìn những phòng giặt nhỏ của các bà nội trợ Hàn Quốc, không ít người sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Dù diện tích chỉ khoảng 3m², không gian này vẫn có thể trở nên ngăn nắp, tiện dụng và đẹp mắt nếu được bố trí hợp lý.

Điểm đáng học hỏi không nằm ở việc mua thật nhiều tủ kệ đắt tiền, mà ở cách phân chia công năng. Mọi thao tác từ phân loại quần áo bẩn, giặt, sấy, phơi đến gấp và cất giữ đều được tính toán để hạn chế di chuyển, tiết kiệm thời gian làm việc nhà.

5 cách bố trí giúp phòng giặt 3m² có đủ công năng

1. Xếp chồng máy giặt và máy sấy để tiết kiệm diện tích sàn

Thay vì đặt hai thiết bị cạnh nhau, nhiều gia đình Hàn Quốc lựa chọn xếp máy sấy phía trên máy giặt. Cách bố trí này giải phóng đáng kể diện tích mặt sàn, nhường chỗ cho tủ lưu trữ hoặc một bồn rửa nhỏ.

Để không gian đồng bộ, hai thiết bị thường được bố trí trong hệ tủ có kích thước phù hợp. Những khoảng trống xung quanh có thể tận dụng để làm kệ chứa nước giặt, nước xả và các vật dụng cần thiết.

Tuy nhiên, khi xếp chồng thiết bị, cần sử dụng bộ phụ kiện chuyên dụng tương thích với máy, bảo đảm khả năng chịu lực, thông gió và khoảng hở kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Bố trí bồn rửa ngay cạnh máy giặt

Một chiếc bồn rửa nhỏ có thể khiến phòng giặt tiện dụng hơn rất nhiều. Đây là nơi xử lý sơ bộ các vết bẩn cứng đầu, giặt tay quần áo mỏng hoặc vệ sinh những món đồ không phù hợp với máy giặt.

Đặt bồn rửa cạnh máy giặt giúp các thao tác diễn ra liên tục, không phải mang quần áo ướt qua nhiều khu vực trong nhà.

Với phòng giặt quá nhỏ, gia chủ có thể cân nhắc bồn rửa kích thước gọn hoặc bỏ qua hạng mục này nếu không thật sự cần thiết.

3. Kết hợp nhiều loại giá phơi để tận dụng chiều cao

Một trong những điểm thú vị ở phòng giặt Hàn Quốc là không gian phơi đồ được chia thành nhiều vị trí.

Giá phơi gắn trần thích hợp với quần áo cần phơi tự nhiên, trong khi thanh treo ngắn dưới tủ có thể dùng cho khăn, tất hoặc quần áo trẻ em.

Ngoài ra, giá phơi gấp gọn gắn tường cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi cần, chỉ việc kéo ra sử dụng; lúc không dùng có thể gập sát vào tường, trả lại sự thông thoáng cho căn phòng.

Với khí hậu nóng ẩm, khu vực này cần được thông gió tốt để quần áo nhanh khô, tránh ẩm mốc. Thanh phơi cũng phải được lắp đặt chắc chắn và không cản trở việc mở cửa máy giặt, máy sấy.

4. Thiết kế tủ kịch trần, tận dụng cả những khoảng trống nhỏ

Nếu quan sát các phòng giặt được sắp xếp đẹp mắt, dễ nhận thấy hệ tủ lưu trữ thường được thiết kế theo chiều cao của căn phòng.

Phía trên là nơi cất đồ ít sử dụng; các ngăn ngang tầm tay dành cho nước giặt, khăn và phụ kiện thường dùng; phía dưới có thể bố trí giỏ quần áo hoặc ngăn kéo.

Một số gia đình còn kết hợp tủ trên và tủ dưới, để trống khoảng giữa làm khu vực treo quần áo tạm thời.

Tuy nhiên, không nên cố đóng kín toàn bộ không gian quanh thiết bị. Cần chừa khoảng hở cần thiết để tản nhiệt, bảo dưỡng và kiểm tra đường cấp thoát nước.

5. Tận dụng mặt bàn để gấp và phân loại quần áo

Không phải gia đình nào cũng có phòng thay đồ hoặc bàn là riêng. Vì thế, một mặt bàn nhỏ trong phòng giặt có thể giải quyết nhiều công việc.

Sau khi quần áo được giặt và sấy xong, người dùng có thể đặt trực tiếp lên bàn để phân loại, gấp gọn rồi chuyển vào giỏ.

Nếu diện tích không cho phép lắp bàn cố định, có thể sử dụng mặt bàn gập gắn tường hoặc kệ kéo từ hệ tủ. Khi không sử dụng, bàn được thu gọn để giữ lối đi thông thoáng.

6 mẹo lưu trữ nhỏ giúp phòng giặt luôn gọn gàng

Bố trí đủ công năng mới chỉ là bước đầu. Điều thực sự tạo nên sự khác biệt ở những phòng giặt nhỏ chính là cách lưu trữ các vật dụng thường ngày.

6. Chừa riêng một khoảng trống cho giỏ quần áo bẩn

Thay vì đặt giỏ quần áo giữa lối đi, nhiều gia đình thiết kế một hộc tủ không có đáy để đẩy giỏ vào.

Giỏ có bánh xe càng thuận tiện vì có thể kéo đến trước máy giặt, giúp việc phân loại và chuyển quần áo trở nên nhẹ nhàng.

Nếu có điều kiện, nên sử dụng hai giỏ riêng cho đồ sáng màu và tối màu để giảm thời gian phân loại trước khi giặt.

7. Treo móc quần áo lên thanh ngang thay vì chất thành đống

Móc treo là một trong những món đồ dễ gây lộn xộn nhất. Chúng thường bị mắc vào nhau, chiếm diện tích và khiến việc tìm đúng loại móc trở nên mất thời gian.

Giải pháp khá đơn giản: lắp một thanh treo ngắn trong tủ hoặc ở vị trí trống trên tường.

Các loại móc được phân theo kích thước, chất liệu và treo thành từng nhóm. Nếu không thể lắp thanh treo, một chiếc hộp dài cũng giúp việc cất giữ ngăn nắp hơn.

8. Dùng hộp lưu trữ để gom các sản phẩm giặt giũ

Nước giặt, nước xả, bột giặt, chất tẩy và các sản phẩm xử lý vết bẩn thường có bao bì khác nhau. Khi đặt tất cả trên một kệ, chúng dễ khiến không gian trở nên rối mắt.

Các bà nội trợ Hàn Quốc thường sử dụng hộp hoặc khay để phân chia theo nhóm công dụng. Khi cần vệ sinh kệ, chỉ việc nhấc từng khay ra thay vì di chuyển từng chai lọ.

Với hóa chất giặt tẩy, nên giữ nguyên bao bì có nhãn, đậy kín nắp và đặt ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Tuyệt đối không trộn các chất tẩy rửa với nhau, đặc biệt là thuốc tẩy chứa clo với sản phẩm có tính axit hoặc amoniac.

9. Lắp ngăn kéo trượt để không phải cúi người tìm đồ

Tủ sâu có ưu điểm chứa được nhiều vật dụng nhưng cũng có nhược điểm: đồ đặt phía trong rất khó lấy.

Đó là lý do các ngăn kéo trượt trở thành giải pháp đáng học hỏi. Chỉ cần kéo nhẹ, toàn bộ đồ dùng trong ngăn sẽ hiện ra, giúp người sử dụng dễ dàng nhìn thấy và lựa chọn.

Với những căn hộ không có hệ tủ đóng sẵn, một chiếc kệ kéo hẹp đặt bên cạnh máy giặt cũng có thể phát huy tác dụng tương tự, miễn là không cản trở khoảng hở kỹ thuật của máy.

10. Chia ngăn cho từng phụ kiện nhỏ

Kẹp quần áo, túi giặt, bóng sấy, bàn chải vệ sinh và khăn lau đều là những vật dụng nhỏ nhưng rất dễ thất lạc.

Thay vì để chung trong một chiếc hộp lớn, nên chia thành các ngăn riêng biệt. Đồ thường sử dụng đặt ở phía trước, đồ ít dùng đặt phía sau.

Một ưu điểm khác của cách sắp xếp này là giúp gia chủ dễ dàng kiểm soát số lượng đồ đang có, tránh mua trùng những món thực tế vẫn còn sử dụng tốt.

11. Tận dụng khoảng trống trên tường để treo dụng cụ vệ sinh

Khoảng tường hẹp cạnh máy giặt hoặc phía sau cửa thường bị bỏ quên. Trong khi đó, đây lại là vị trí thích hợp để lắp móc treo cho bàn chải, chổi nhỏ, khăn lau hoặc túi đựng phụ kiện.

Thanh treo có thể thu gọn cũng là lựa chọn phù hợp với không gian hạn chế.

Tuy nhiên, không nên tận dụng bằng mọi giá. Những vị trí cần tiếp cận để sửa chữa thiết bị, ổ điện, van nước và đường thoát nước phải luôn được giữ thông thoáng.

Không cần cải tạo tốn kém, phòng giặt nhỏ vẫn có thể thay đổi rõ rệt

Điều đáng học hỏi từ cách bố trí phòng giặt của các bà nội trợ Hàn Quốc là tư duy tổ chức không gian theo thói quen sinh hoạt, thay vì cố gắng nhồi nhét thật nhiều đồ đạc.

Với căn hộ chung cư tại Việt Nam, nơi máy giặt thường được đặt ở lô gia hoặc ban công nhỏ, không nhất thiết phải sao chép toàn bộ thiết kế. Chỉ cần áp dụng một vài thay đổi như lắp giá phơi gấp gọn, bổ sung giỏ đựng quần áo có bánh xe, phân chia hộp lưu trữ hay tận dụng tường để treo dụng cụ, khu vực giặt giũ đã có thể gọn gàng hơn đáng kể.

Trước khi mua thêm tủ kệ, gia chủ nên đo đạc kỹ diện tích, kiểm tra khả năng chống ẩm, thông gió và xác định những món đồ thực sự cần thiết.

Bởi suy cho cùng, một phòng giặt tiện dụng không phải là nơi chứa được nhiều đồ nhất, mà là nơi mọi vật dụng đều có vị trí riêng và mọi thao tác đều thuận tiện. Chỉ với 3m², nếu biết sắp xếp hợp lý, góc giặt giũ vốn bị bỏ quên hoàn toàn có thể trở thành một trong những không gian dễ chịu và hữu ích nhất trong nhà.